Группа экспертов Международного геологического конгресса в Кейптауне рекомендовала считать завершившейся эпоху голоцена. Новый период в истории Земли решено именовать антропоценом (ранее этот термин уже использовался некоторыми учеными, но официального статуса не имел). Ученые полагают, что к середине XX века человечество успело стать настолько мощной силой, изменяющей Землю, что можно говорить о новой геологической эпохе.

Время голоцена ученые отсчитывают с момента окончания последнего материкового оледенения на севере Европы (12 тысяч лет назад). В ходе голоцена возникли нынешние очертания суши и моря, сложились привычные нам географические зоны и наборы видов животных и растений. На голоцен приходится вся история человеческой цивилизации.

Рабочая группа по антропоцену Международного геологического конгресса была создана в 2009 году. Ее руководитель профессор Ян Заласевич (Jan Zalasiewicz) из Лестерского университета говорит, что значимость антропоцена в том, что он устанавливает новую траекторию в развитии Земли. «Мы прожили большую часть нашей жизни в том, что называется антропоценом, - считает он, - и только сейчас осознаем масштаб и постоянство изменений». Главный геолог Колин Уотерс (Colin Waters) из Британской геологической службы поддерживает концепцию антропоцена. По его мнению, новая эпоха должна охватывать интервал времени, когда люди начали оказывать сильное воздействие на окружающую среду.

Концепцию антропоцена поддерживают и ученые других специальностей. Климатолог Крис Рапли (Chris Rapley) из Университетского колледжа в Лондоне говорит: «Антропоцен знаменует собой новый период, в котором наши коллективные действия начали доминировать над планетарными механизмами. Поскольку планета – наша система жизнеобеспечения (ведь мы, по существу, экипаж довольно большого космического корабля) – вмешательство в ее функционирование на этом уровне и в таком масштабе оказывается весьма значительным. Если бы вы или я были членами экипажа в обычном космическом корабле, было бы немыслимо вмешиваться в системы, которые предоставляют нам воздух, воду, корм для скота и климат-контроль. Но наступление антропоцена говорит нам, что мы играем с огнем. О таком потенциально безрассудном поведении, нам, вероятно, придется пожалеть, если мы не начнем контролировать ситуацию». Известный астроном и бывший президент Лондонского королевского общества Мартин Ривз (Martin Rees) тоже признает опасность глобальных катастроф различной природы в новом тысячелетии. Но он считает, что антропоцен несет человечеству и новые, невиданные ранее перспективы для развития. По мнению Ривза, люди могут достичь новой стадии эволюции, уже постбиологической, когда из представителей органической природы они превратятся в электронных и потенциально бессмертных существ, что сломает лежащие перед человечеством барьеры и позволит ему распространить свое влияние далеко за пределы Земли.

Впервые термин «антропоцен» применил американский биолог Юджин Стормер (Eugene F. Stoermer) в 1980-х годах. Его поддержал голландский специалист по химии атмосферы, Нобелевский лауреат Пауль Крутцен (Paul Jozef Crutzen). В 2000 году Крутцен использовал этот термин в одном из документов исследовательского проекта International Geosphere-Biosphere Programme. В 2011 году выделение антропоцена в отдельную эпоху признало Лондонское геологическое общество.

Независимо от Стормера и Крутцена сходные идеи возникали и у других авторов. Например, в 1992 году Эндрю Ревкин в популярной книге о глобальном потеплении писал: «Возможно, земные ученые будущего будут называть этот новый пост-голоценовый период в честь его причинного элемента – в честь нас. Мы вступаем в эпоху, которая когда-нибудь может быть названа, скажем, антроцен [в оригинале – Anthrocene]. В конце концов, это геологическая эпоха нашего собственного производства».

Началом антропоцена предлагают считать 1950-е годы, когда после испытаний ядерного оружия по планете распространились радиоактивные элементы, следы которых в отложениях могут послужить четким признаком для датировки. Повышение концентрации радиоактивного изотопа углерода-14 в начале 1950-х сейчас часто используется учеными при определении возраста, например, коралловых рифов. Однако предложены и другие критерии: пластмассы (удобно отслеживать в океанских отложениях), распространение алюминия, копоть от электростанций (частицы хорошо заметны в ледниках) и бетон. К примерам воздействия человечества на окружающую среду можно добавить высокий уровень азота и фосфатов в почвах, вызванный применением искусственных удобрений.

Территории, где проводились испытания ядерного оружия. Илл.: Wikimedia Commons

К признакам антропоцена можно отнести даже кости домашней курицы, которая была расселена человеком по всему миру. «С середины XX века, она стала наиболее распространенной птицей в мире. Ее ископаемые останки теперь можно найти на тысячах свалок и просто на углах улиц по всему миру, – говорит Ян Заласевич. – Она стала значительно крупнее и с отличиями в строении скелета по сравнению с курицей довоенной эпохи».

Из 35 ученых составивших рабочую группу 30 проголосовали за официальное признание антропоцена, трое против и двое воздержались. Следующей их задачей станет определение четкой границы голоцена и антропоцена в геологических отложениях. Для этого они изучат керны льда из ледников Гренландии и Антарктиды, грязевые отложения у берегов Калифорнии, сталактиты и сталагмиты из пещер Италии, донные отложения озер, кораллы и даже слои мусора на свалках – различные объекты, на которых можно отследить годовые слои отложений. Эта работа может занять несколько лет.