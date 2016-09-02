Новость дня

На базе медицинского института Северо-Восточного федерального университета будет создан Институт предиктивной медицины, сообщает в пятницу пресс-служба университета.

«В Якутии много больных, перенесших инсульт, которые после выписки предоставлены сами себе. При новом институте будет открыт центр реабилитации после инсульта, где пациенты смогут пройти полноценную реабилитацию второго и третьего уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед открытием центра делегация мединститута СВФУ ездила в Южную Корею для обмена опытом с Пусанским университетом, в котором есть современный центр реабилитации после инсульта.

Антиновость дня

Спасатели продолжают ликвидировать последствия тайфуна Лайонрок в Приморье, дома в некоторых селах начинают освобождаться от воды. За сутки от воды освободились 166 домов. Кроме этого, вода вошла в 1062 придомовые территории в Анучинском, Кавалеровском, Хасанском, Чугуевском районах, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России.

В настоящее время подтопленными остаются 2338 домов в семи районах Приморья. Всего для ликвидации последствий прохождения циклона на территории края в готовности к реагированию находятся 14487 человек и 403 единицы техники, 78 плавсредств, в том числе от МЧС России — 4469 человека и 156 единиц техники, 41 плавсредств, пять воздушных судов.

Камаз МЧС Затонувший в Приморье / vestiprim.ru

Сегодня также стало известно, что начальник ГУ МЧС по Приморскому краю Олег Федюра, направлявшийся с группой спасателей в один из наиболее пострадавших от тайфуна населенный пункт Уборка для оказания помощи местным жителям, погиб при спасении людей после падения КАМАЗа в реку. Его тело уже извлекли водолазы.

Непонятная новость дня

Пелена смога накрыла Екатеринбург из-за природных пожаров в окрестностях города. По данным управления МЧС по Свердловской области, лесная подстилка горит в Орджоникидзевском районе города на территории Калиновского лесопарка и в Кировском районе в Шарташском лесопарке на площади 0,6 га и 0,3 га, соответственно.

Также горит подстилка в городе Верхняя Пышма в районе поселка Исеть на площади 1,5 га. Кроме того, горит торф на площади 45 га в поселке Кедровое.

Смог в Екатеринбурге. / eburg.tv

Для контроля за состоянием воздуха в Екатеринбурге задействованы специалисты Роспотребнадзора и инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части города.

Ассорти

Единственный ребенок из числа жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, доставленных в больницу Салехарда из очага сибирской язвы, до сих пор остававшийся под наблюдением врачей, выписан из медучреждения. Шестилетняя Маша находилась в больнице на протяжении пяти недель, сообщила пресс-служба губернатора.

В пятницу ребенка вертолетом отправили в село Яр-Сале, а оттуда ее доставят к родителям на новое стойбище.

Ранее сообщалось, что всего в больницу было доставлено 97 человек с подозрением на заражение. 12-летний мальчик умер от сибирской язвы, диагноз подтвердился еще у 24 человек, сейчас все они здоровы.

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Пожар на складе сантехники в Центральном районе Кемерово площадью более 500 кв м в течение часа ликвидировали 40 сотрудников службы спасения.

«На момент прибытия первого подразделения из здания шел черный дым, горела крыша двух зданий и пластиковые изделия на общей площади 500 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 04:07, возгорание было ликвидировано в 05:05», — говорится в сообщении регионального управления МЧС. К тушению пожара привлекались 40 человек и 11 автоцистерн.

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На следующей неделе состоится церемония открытия нового Шипиловского отдела ЗАГС, который станет 41-м структурным подразделением управления ЗАГС Москвы. Новый отдел станет второй площадкой в Москве, где будут регистрироваться браки с участием иностранцев из дальнего зарубежья. В настоящее время эта работа осуществляется только во дворце бракосочетания №4.

Шипиловский отдел ЗАГС расположен вдали от жилых домов в Шипиловском проезде, 27 и оборудован парковочными местами для свадебных кортежей. ЗАГС стал первым за почти 30 лет, который расположится в здании, специально для него спроектированном и построенном.