Топ новостей 2 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня вновь появились слухи о кончине президента Узбекистана Ислама Каримова, Владимир Путин в преддверии открытия ВЭФ прокомментировал главные темы национальной и мировой повестки, Верховный суд РФ отменил ликвидацию «СтопХама».

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался, сообщают СМИ со ссылкой на официальное сообщение правительства республики.

Государственные телеканалы Узбекистана переверстали сетку телевещания на ближайшее время, исключив из нее рекламу, некоторые художественные фильмы развлекательного характера, телесериалы и телешоу. Такие перемены в программе телепередач обычно производятся в связи с прискорбными событиями — терактами, катастрофами, смертью известных общественных или политических деятелей.

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение правительства России о предоставлении разовых выплат пенсионерам взамен дополнительной индексации второго полугодия 2016 года. Президент РФ заверил, что российские власти действуют «очень прагматично и очень осторожно» — в частности, сокращают расходы по неприоритетным позициям. «Мы... не собираемся бездумно раскидывать наши резервы и бездумно жечь их в угоду каким-то политическим амбициям», — пообещал Путин.

Президент России Владимир Путин заявил: «Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией (по итогам Второй мировой войны, одним из которых являлось включение Курил в состав СССР - прим. "Полит.ру") является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора».

Пикет "Стоп-хам" / Александр Щербак/Коммерсантъ

Верховный суд России удовлетворил апелляционную жалобу на решение суда о ликвидации движения «СтопХам». Представители движения заявили в жалобе, что их не уведомляли о заседании суда по рассмотрению иска Министерства юстиции РФ о ликвидации «СтопХам». В движении также указали на готовность устранить все нарушения.

Камаз МЧС Затонувший в Приморье / vestiprim.ru

Начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра погиб, спасая тонувших людей. При пересечении реки Павловка, вышедшей из берегов, в воду упал КАМАЗ, в котором находились Федюра и восемь спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. «Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог», – отмечается в сообщении МЧС. Другие спасатели не пострадали.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 7,5 тысячи рублей до 8,8 тысячи рублей с 1 января 2017 года. Об этом сообщила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

Спортсмен Джефф Монсон / YouTube.com

Боец Джефф Монсон, недавно получивший российское гражданство, выступил с видеообращением на втором Восточном экономическом форуме. Двукратный чемпион мира по рестлингу и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу призывает: «Присоединяйтесь ко мне, поедем развивать Дальний Восток. Вы со мной? Тогда поехали!».

Служба безопасности и информации Чехии подготовила отчет по итогам 2015 года, в котором фактически обвинила российские спецслужбы в ведении информационной войны на чешской территории. С российской стороны имели место попытки проникновения в чешские СМИ и распространения через них дезинформации – в частности, внушения гражданам страны пропагандистского лозунга «Все лгут» путем распространения достоверных и недостоверных сведений.

В России 1 сентября начался очередной учебный год. Президент России Владимир Путин в этот день посетил гимназию №2 во Владивостоке и поздравил школьников и педагогов с Днем знаний.

В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям рассказать о своем отношении к школе (или школам), в которых проходили обучение. Больше всего респондентов выбрали вариант «хорошо», на втором месте с незначительным отставанием вариант «по-разному».