В пятницу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, выступая по телевидению, что президент Узбекистана Ислам Каримов умер. Также о смерти Каримова сообщали некоторые западные СМИ. Слухи о скорой или уже наступившей смерти узбекского лидера обсуждаются в международной прессе последние несколько дней. Большинство авторов рассуждают исходя из предпосылки, что даже если Каримов и не умер, то всё равно лидер в Узбекистане скоро сменится.

Независимо от того, жив ли Каримов, эпоха его правления подходит к концу, пишет The Economist. В связи с этим сейчас актуальны два вопроса: кто станет его преемником и окажется ли новый лидер лучше прежнего. Последнее, по мнению автор, вероятно, потому что хуже Каримова, как он считает, быть трудно. Из пяти постсоветских режимов в Средней Азии режим в Узбекистане, по мнению многих, был самым отвратительным, а его лидер – самым параноидальным, оговаривает The Economist.

Слухи о смерти Каримова начали распространяться 29 августа. Такие слухи иногда появлялись в СМИ и прежде, однако на этот раз они звучали гораздо более уверенно, чем обычно. Если теперь они окажутся правдивыми, то Узбекистану вскоре придется пережить переход власти. Каримов эту процедуру публичным образом не планировал. Вероятно, впрочем, переход планировался негласно.

Ислам Каримов. Фото: pixgood.com

От фактической подготовленности к переходу власти зависит, насколько он будет гладким. Автор отмечает, что на лидерство, безусловно, будут претендовать некоторые узбекские кланы, которые захотят сохранить за собой экономические бонусы, полученные при Каримове. Если на смену Каримову не будет подготовленного преемника, то борьба за власть между этими кланами может вылиться в серьезный конфликт.

Решение такого конфликта будет осложняться попытками внешних сил, прежде всего России, Китая и США, повлиять на исход этой борьбы, чтобы им было выгоднее манипулировать Узбекистаном в своих целях. Для России это зона влияния, для Китая – источник газового импорта, для США – союзник в борьбе с терроризмом и «дозорный» на границе с Афганистаном.

Кто бы ни стал преемником Каримова, ему достанется страна в тяжелом состоянии. Когда-то некоторые наблюдатели считали Узбекистан наиболее перспективным, с экономической точки зрения, государством в среднеазиатском постсоветском пространстве. Однако в нынешнем состоянии его экономика представляет собой печальное зрелище. В ней процветают черный рынок и вопиющее имущественное неравенство, а инвесторы обходят ее стороной, памятуя о случаях конфискации активов. Многие граждане выживают только за счет переводов денег из-за границы, прежде всего из России, куда их родственники отправляются на заработки.

Гастарбайтеры. Фото:flickr.com/photos/centralasian. Some rights reserved

Преемник Каримова, таким образом, окажется перед выбором: либо начать закручивать гайки, чтобы подавить общественное недовольство жесткими методами, либо, наоборот, смягчить режим, рискуя при этом стать первой же жертвой общественного гнева.