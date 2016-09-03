США и Китай, крупнейшие эмитенты парниковых газов в мире, объявили о готовности ратифицировать Парижское соглашение по климату, призванное активизировать глобальные усилия по снижению количества углекислого газа в атмосфере. Заявления были сделаны в преддверии саммита «большой двадцатки», который открывается в воскресенье, 4 сентября. На США и Китай приходится около 40% мировых выбросов парниковых газов, их синхронные действия экологи расценивают как важный шаг вперед в борьбе против глобального потепления.

За семь лет президентства Барака Обамы отношения Вашингтона и Пекина не стали проще - кибератаки, разногласия в связи с территориальными спорами КНР и ее соседей и др. Тем важнее, что Обама и председатель КНР Си Цзиньпин смогли отложить противоречия в сторону и в вопросе глобального значения пийти к взаимопониманию.

Сегодня, выступая в Ханчжоу, где завтра начнется саммит G20, Обама заявил, что долгожданный сдвиг с мертвой точки в вопросе ратификации Парижского соглашения, стал результатом продолжавшихся последние недели напряженных переговоров между китайскими и американскими чиновниками.

«Парижское соглашение, в конечном счете, окажется поворотным моментом для нашей планеты. Я верю, что история воспримет эти усилия как судьбоносные», — сказал Обама. Ранее прозвучало официальное объявление Китая о ратификации Парижского соглашения. «Наш ответ на изменение климата имеет большое значение для будущего нашего народа и благополучия человечества», — цитирует Си Цзиньпина Associated Press.

Обама в свою очередь подчеркнул, что совместное объявление о ратификации демонстрирует, как две крупнейшие экономики в мире способны к объединению для борьбы с климатическими изменениями. «Несмотря на наши разногласия по другим вопросам, мы надеемся, что наша готовность сотрудничать по этой проблеме вдохновит на большие стремления и большие действия во всем мире», — добавил президент США.

«Вы придали мощный импульс для вступления в силу соглашения. Я надеюсь, что мы можем этого достичь до конца года», — сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на церемонии в Ханчжоу вместе с лидерами двух стран.

Соглашение по климату было подписано 12 декабря 2015 года на конференции в Париже. После двухнедельных переговоров 195 государствам удалось согласовать документ, который должен заменить Киотский протокол. Соглашение содержит три ключевых положения:

Все страны, подписавшие его, обязаны принять меры по ограничению выбросов парниковых газов, чтобы не допустить повышения средней температуры на планете к концу века более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Превышение этой критической отметки приведет к необратимым последствиям, утверждают ученые.

Каждые пять лет требования к участникам соглашения должны пересматриваться.

Развитые страны взяли на себя обязательство ежегодно выделять не менее 100 миллиардов долларов для развития низкоуглеводородных источников энергии и помощи развивающимся странам.

Парижское соглашение вступит в силу после того, как его ратифицируют 55 стран, обеспечивающих в совокупности не менее 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов. На сегодняшний день документ ратифицировали 24 страны, ответственные за 1% от мировых выбросов.