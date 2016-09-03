Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу встретились в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ). Прорыва пока как будто бы не произошло, но его никто так скоро и не ожидал. Переговоры изначально рассматривались как промежуточная точка на пути к декабрьской встрече. В ситуации, когда отношениях двух стран в последние годы показывают положительную динамику, несмотря на то, что Токио присоединился к санкциям против Москвы.

Переговоры во Владивостоке заложили фундамент для следующей встречи Путина и Абэ, которая пройдет в Японии до конца года. Если российско-японскому сближению не помешают внешние обстоятельства, есть вероятность, что к тому моменту стороны смогут очертить план по урегулированию территориального спора вокруг островов Южной Курильской гряды и вплотную подойти к подписанию мирного договора, который откроет возможность для полноценного сотрудничества.

Японская делегация была наиболее представительной на двухдневном Восточном экономическом форуме, который открылся вчера на острове Русский. Правительство РФ предлагает азиатским инвесторам новый механизм поддержки в разработке недр на Дальнем Востоке, и японский бизнес имеет все шансы занять доминирующие позиции в регионе. Но на отношениях стоит «курильская печать». Территориальный спор имеет огромное символическое значение, без его разрешения качественный прорыв во представить трудно.

В мае этого года Абэ выдвинул план из восьми пунктов, направленный на развитие экономического сотрудничества между Японией и Россией, который предполагает прогресс на переговорах о спорных территориях. Как пишет директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, план Абэ свидетельствует о том, что в Токио понимают потребности Москвы.

«Заявленное желание реализовать «новый подход» в решении территориального спора говорит о нацеленности на результат. Способность японской стороны отстоять перед американскими союзниками свое право развивать диалог с Кремлем в условиях американо-российской конфронтации демонстрирует политическую волю, серьезность намерений и достаточной смелось главы японского правительства», — полагает Тренин.

Поэтому Абэ считает себя вправе требовать того же от Путина. Во Владивостоке японский премьер и российский президент говорили на «ты» и Абэ призвал Путина «проявить смелость и ответственность» для того, чтобы стороны смогли прийти к компромиссу и заключить мирный договор.

«Я убежден в правильности позиции Японии. Ты убежден в правильности позиции России. Если продолжать в том же ключе, то можем вести дебаты десятилетиями. Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длилась 70 лет и вместе начнем строить новую эпоху российско-японских отношений, которая будет длиться следующие 70 лет», — сказал Абэ.

Спор о принадлежности южнокурильских островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп является главным препятствием на пути к заключению мирного договора. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР. В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении войны между СССР и Японией, но мирный договор так и не был заключен. Токио, ссылаясь на Симодский договор о торговле и границах от 1855 года, оспаривает принадлежность четырех островов Южной Курильской гряды.

Накануне переговоров в интервью Bloomberg Путин сказал, что готов обсуждать территориальный вопрос с японским премьером, предупредив, что об обмене или продаже островов речи быть не может. «Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей», — сказал президент, признав, что проблема мирного договора является ключевой в российско-японских отношениях.

В ходе пленарной сессии ВЭФ Путин подтвердил, что Россия готова к решительным шагам в сотрудничестве с Японией. «Министры иностранных дел активно работают над этим, мы будем с политического уровня поддерживать. И конечно, вот как Синдзо сказал, мы готовы к каким-то решительным шагам, но все решительные шаги тоже должны быть хорошо подготовлены», — сказал Путин.

«Нынешняя встреча — это важный этап в развитии нового диалога, о котором было заявлено на встрече в Сочи. Японская сторона предложила развивать диалог по новым правилам — некий новый подход. Основа этого подхода заключается в том, чтобы разговаривать не просто по территориальной проблема, а по общему комплексу вопросов между Россией и Японией», — пояснил «Медузе» старший научный сотрудник центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков.

Он отметил, что территориальный вопрос всегда был критичен для японской стороны, но никак не для России. Однако теперь Абэ пытается вывести диалог на другой уровень, в котором территориальный спор будет включен в более широкую повестку.

Главные цели, которые преследует японский премьер, достаточно очевидны, считает Тренин. Во-первых, это предотвращение возможного сближения Москвы и Пекина на антияпонской основе; во-вторых, попытка решить территориальный спор, что не удавалось никому из предшественников Абэ. Развитие экономического сотрудничества является лишь инструментом реализации этих политических целей, заключает Тренин.

Москва, напротив, делает акцент именно на экономической сфере, убежден Кузьминков, поскольку крупные проекты с Японией, как и с Китаем или Южной Кореей, могут вдохнуть жизнь в Дальний Восток. Тренин согласен, что для России территориальный спор с Японией не является проблемой, в отличии от недоразвитости Дальневосточного региона.