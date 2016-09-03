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03 сентября 2016, 12:30
Узбекистан
Антон Быков

Официальная смерть

Ислам Каримов. Июнь 2016
Ислам Каримов. Июнь 2016
kremlin.ru

В субботу проходят похороны первого и бессменного президента Узбекистана Ислама Каримова. Вчера правительство этой страны объявило о его смерти. Каримов был госпитализирован еще в конце прошлой недели, но все последующие дни власти отказывались подробно говорить о его состоянии. В течение недели СМИ со ссылкой на свои источники несколько раз писали о смерти Каримова, но официального подтверждения эта информация не получала. Только утром 2 августа кабинет министров Узбекистана сообщил о критическом состоянии президента, а вечером заявил о его кончине.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Узбекистана, говорится, что «горячо любимый народом» Ислам Каримов скончался от инсульта, «приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности». Чуть позже дочь Каримова Лола написала в своем Instagram: «Он ушел от нас… Подбираю слова, и сама не верю в это».

Согласно медицинскому заключению, Ислам Каримов был экстренно доставлен в Центральную клиническую больницу в бессознательном состоянии. Проведенные исследования выявили у пациента острое нарушение мозгового кровообращения с массивным инсультом. Наступила остановка сердца, но через 20 минут врачам удалось восстановить сердечную деятельность. Каримов впал в атоническую кому и был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких.

Консультации проводили специалисты лучших зарубежных клиник: директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулаева академик Лео Бокерия, вице-президент и исполнительный директор Ганноверского интернационального института нейрохирургии профессор Амир Сами, руководитель отдела кардиологии Университетской клиники Хейдельберга профессор Хьюго Катус и другие.

Несмотря на интенсивную терапию, у Каримова прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов. 2 сентября в 20:15 наступила остановка сердечной деятельности. В 20:55 врачи констатировали биологическую смерть.

Похороны Каримова проходят в субботу в его родном Самарканде в соответствии с мусульманскими традициями. На церемонию прибыли делегации из более чем полутора десятков стран, в том числе президенты Афганистана, Таджикистана и Туркмении, премьер-министры Белоруссии, Грузии, Казахстана и Киргизии, вице-премьеры Китая, Южной Кореи и Украины.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана, но на похороны не приедет, что объясняется напряженным графиком. Сейчас Путин находится на Восточном экономическом саммите во Владивостоке, а затем направится в Китай на саммит G20. Возглавит делегацию России на траурной церемонии премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Ташкенте тысячи жителей рано утром вышли к так называемой «президентской трассе», чтобы проводить траурный кортеж с телом Ислама Каримова. Люди выстроились вдоль дороги, по которой Каримов всегда ездил между двумя резиденциями, и стали забрасывать  кортеж цветами. Женщина в национальном халате и платке сказала корреспонденту РИА Новости, что ей «очень тревожно за страну». «Каримов был очень хороший президент, он заботился о нас. Мы переживаем, что будет дальше», — сказала она.

«Были сои плюсы и минусы, но при нем Узбекистан был мирным и стабильным, хотя в некоторых соседних республиках были войны и революции. Конечно, мы боимся за будущее страны», — добавил другой мужчина, вышедший проводить Каримова в последний путь.

В Узбекистане объявлен трехдневный траур.

78-летний Ислам Каримов — самый старший из постсоветских президентов. Он бессменно возглавлял Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году (республику в составе СССР он возглавил в июне 1989 г. в качестве первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана). Формально президент Узбекистана может управлять страной не более двух сроков подряд, но Каримов установил персоналистский режим и стал фактически «пожизненным лидером». Первый президентский срок Каримова должен был истечь в 1996 году, но после референдума его полномочия были продлены до 2000 года. Тогда же он был избран на второй срок, получив 91,9% голосов. Еще через два года в стране прошел очередной референдум, увеличивший срок президентства с пяти до семи лет. При этом все сроки Каримова обнулились, поэтому в 2007 году Каримов получил право «в первый раз» баллотироваться на пост президента. Последний раз он избирался в 2015 году и получил поддержку 90% избирателей.

Такие внушительные электоральные успехи не должны вводить в заблуждение. Каримов всегда считался жестоким диктатором и с самого начала выстроил строгую вертикаль власти с опорой на силовиков. В рейтингах стран с самой жесткой цензурой Узбекистан стабильно входил в первую десятку. После того, как в 1999 году в Ташкенте произошла серия терактов, которая, по словам властей, была организована исламистами из организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), Каримов заявил о покушении на свою жизнь, после чего начались массовые аресты и судебные процессы.

В 2005 году в Андижане правительственные войска открыли огонь по демонстрантам, требовавшим социально-политических и экономических реформ. По официальным данным, погибли 187 человек. Каримов обвинил в беспорядках Запад, который, по его словам, пытался сменить режим в Узбекистане путем антиправительственного восстания.

Ислам Каримов руководил страной более четверти века, и все это время никто не знал о состоянии его здоровья. Поэтому, когда 27 августа на сайте правительства появилось сообщение о том, что Каримов находится на стационарном лечении, стало понятно, что ситуация критическая. На следующий день дочь главы государства Лола подтвердила, что отец перенес кровоизлияние в мозг. Первым о смерти Каримова написало агентство «Фергана» со ссылкой на несколько источников, однако официальный Ташкент эту информацию опроверг. В течение недели появлялись сообщения о подготовке Самарканда к траурной церемонии. В пятницу утром правительство сообщило, что президент находится в  «критическом состоянии», затем о смерти Каримова написало агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Власти Узбекистана все это время отказывались от официальных заявлений. Неожиданно соболезнования в связи с кончиной президента принесли сначала премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, а затем президент Грузии Георгий Маргвелашвили.Информация о смерти Каримова то появлялась, то аннулировалась. В итоге официальный Ташкент ее вечером подтвердил.

Исполняющим обязанности президента Узбекистана, согласно существующей процедуре, назначен глава парламнта Нигматулла Юлдашев. Наиболее возможными преемниками Ислама Каримова считаются три человека: премьер-министр Шавкат Мирзиеев, первый вице-премьер Рустам Азимов и руководитель Службы национальной безопасности (главной спецслужбы страны) Рустам Иноятов.

Политический аналитик, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что теперь новые власти Узбекистана будут стремиться доказать, что страна открыта для сотрудничества во всех направлениях, в том числе в западном.

«Я думаю, что с концом каримовской эпохи Узбекистан попытается начать лайт-режим, изменить его в более легком варианте, потому что жесткость авторитарного руководителя была беспрецедентной. И равных ему по такой харизме, хотя бы по той причине, что он обладал харизмой собирателя нынешнего Узбекистана, препроводив его из советской эпохи в государственную независимость, сегодня нет.

Если это будет премьер-министр Мирзиеев, как говорят многие, то, конечно, такой харизмой он даже близко не обладает», — сказал Дубнов в эфире «Коммерсантъ FM». 

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