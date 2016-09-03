«Я научу вас ловить души человеческие»

Кировский суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 22-летнего блогера Руслана Соколовского, снявшего видео о том, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попросил патриарха Кирилла заступиться за Руслана Соколовского.

Следствие подозревает Руслана Соколовского в преступлениях по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти и вражды по социальному признаку) и части 2 статьи 148 Уголовного кодекса (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, предназначенных для проведения богослужений).

Заседание в субботу, 3 сентября, прошло в закрытом режиме. Адвокаты Соколовского назвали процесс показательным и сказали, что «инквизиция открыта». Они просили оставить блогера под подпиской о невыезде, поскольку он живет с матерью-инвалидом, которую обеспечивает.

В свою очередь, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попросил патриарха Кирилла и священнослужителей заступиться за видеоблогера Руслана Соколовского, который был арестован ловлю покемонов в Храме-на-Крови.

В августе Руслан Соколовский снял для своего блога на YouTube видеоролик о том, как он ловит покемонов в церкви. Он решил сделать это видео после того, как увидел на телеканале «Россия 24» сюжет о том, что покемонов в храмах ловить не рекомендуется. С просьбой проверить Соколовского в полицию обратилось издание URA.Ru, до этого взявшее у блогера интервью.