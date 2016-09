У ученых, как и у других людей, бывают домашние любимцы, чаще собаки или кошки, иногда другие животные. И иногда случается, что они становятся соавторами научных статей своих хозяев.

В 1975 году в журнале Physical Review Letters была опубликована статья по физике низких температур, которую написали математик из Мичиганского университета Джек Х. Хетерингтон (Jack Hetherington) и Ф. Д. Ч. Уиллард (F.D.C. Willard). Инициал C. означает Честер – это имя сиамского кота, принадлежавшего ученому. F. D. означают латинское название Felis domesticus «кошка домашняя», а фамилия – дань отцу Честера коту по имени Уиллард.

Взять в соавторы кота Хетерингтон решил из-за требований редакции журнала. При написании статьи ученый использовал «академическое “мы”», то есть употреблял обороты типа «мы полагаем», «как нам удалось установить». Однако редактор сказал, что стилистические стандарты журнала позволяют использовать множественное число только, когда авторов статьи несколько. Хетерингтон решил не переписывать текст, а добавить еще одного автора. Спустя три года на международном конгрессе по физике низких температур Хетерингтон раскрыл личность своего соавтора. Также он разослал нескольким коллегам копии статьи, подписанные отпечатком кошачьей лапы. Коллеги были в восторге от этой историки, но, как вспоминает Хетерингтон, редакторы журнала все-таки были слегка недовольны. Позднее кот Честер опубликовал еще одну статью, уже как единоличный автор (возможно, все-таки с некоторой помощью Джека Хетерингтона), во французском научно-популярном журнале La Recherche.

Подписи Джека Хетерингтона и Ф. Д. Ч. Уилларда

В 1976 году статью в соавторстве со своей собакой опубликовала биолог Полли Матцингер. Сейчас Матцингер известный специалист по иммунологии, много лет возглавлявшая лабораторию в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США. Но в то время она всего лишь заканчивала писать диссертацию в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Причины, побудившие ее подписать статью двумя именами, были почти теми же, что и у Хетерингтона. Матцингер не хотела использовать страдательный залог («как было установлено»), но не решалась писать в первом лице единственного числа («как я установила»), поэтому она прибегла к академическому «мы» («как мы установили) и подала в Journal of Experimental Medicine статью от имени двух авторов.

Соавтором Полли стала ее собака Галадриэль Мирквуд (Galadriel Mirkwood). По ее имени можно сразу понять, что Полли Матцингер очень любит книги Джона Толкина. Галадриэль – имя владычицы эльфов во «Властелине колец», а Мирквуд в русских переводах носит название «Чернолесье» или «Лихолесье». Стоит заметить, что редактор журнала, узнав уже после публикации, что одним из авторов статьи была афганская борзая, пришел в ярость. С тех пор статьи Полли Матцингер не публиковали в этом журнале до тех пор, пока этот редактор не умер.

В 2001 году будущий лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм опубликовал в журнале Physica B статью, посвященную обнаружению вращения Земли гироскопом, левитирующим в сильном магнитном поле. Соавтором Гейма стал его хомяк Тиша, который в выходных данных статьи значился как H.A.M.S. ter Tisha, получив фамилию с характерным для голландцев префиксом ter. Поскольку авторы были сотрудниками Университета Неймегена, это выглядело вполне естественно. Стоит заметить, что редактор журнала Рейер Йохемсен, узнав, что один из авторов был хомяком, счел это «безобидной шуткой». Сравнивая этот случай с публикацией Полли Матцингер и ее собаки, можно сделать вывод, что физики в отличие от биологов оказались способны воспринимать пушистых соавторов с юмором.

Подобные истории случались не только за границей. У известного лингвиста, основателя кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ Владимира Звегинцева (1910 – 1988) был кот по имени Шангри. Ему посвящена последняя книга ученого «Мысли о лингвистике» («Моему последнему другу – к-ту Шангриладзе»).

В изданном в 1973 году сборнике «Теоретические и экспериментальные исследования в области структурной и прикладной лингвистики» можно увидеть как статью самого В. А. Звегинцева «Смысл и значения», так и статью «К вопросу о вопросе», подписанную «Кот. Шангриладзе (мл.)».

Много лет Звегинцев работал также в Издательстве иностранной литературы (с 1963 года – Издательство «Прогресс»), и в книгах, напечатанных этим издательством, тоже обнаружен вклад кота Шангри. В качестве редактора и автора предисловия «К. Шангриладзе» указан в книге Сомерсета Моэма «Подводя итоги (Взгляды на вопросы художественного творчества)». Видимо, в данном случае это был предшественник Шангриладзе-младшего.

В 1984 году вышел сборник статей «Papers for the V Congress of Southeast European Studies, Belgrade, September 1984», в качестве редакторов которого были указаны Kot K. Shangriladze и Эрика Таунсенд (Erica W. Townsend). В данном случае имя кота использовал не сам Владимир Звегинцев, а известный славист Чарльз Гриббл (Charles E. Gribble), который по каким-то причинам не захотел указывать свою фамилию. Гриббл в начале 1960-х стажировался в МГУ и был хорошо знаком со Звегинцевым (и, видимо, с котом Шангри).

Во всех этих историях причиной появления животного-соавтора было желание пошутить. Но есть по крайней мере одна научная публикация, автор которой, видимо, упомянул своих соавторов не ради шутки. Речь идет о статье Savage-Rumbaugh, S., Wamba, K., Wamba, P., & Wamba, N. (2007). Welfare of apes in captive environments: Comments on, and by, a specific group of apes. Journal of Applied Animal Welfare Science, 10, 7–19. Среди ее авторов помимо известного приматолога Сью Сэведж-Рамбо трое карликовых шимпанзе: Канзи, его сестра Панбаниша и племянник Ньота.

Сью Сэведж-Рамбо, Канзи и Панбаниша

Сэведж-Рамбо долгие годы работала с Канзи, изучая его мышление и языковые способности, и обучила его общению при помощи специально разработанного вспомогательного языка, использующего особые графические знаки (лексиграммы) для обозначения разных понятий. Поскольку данная статья посвящена когнитивным и эмоциональным особенностям обезьян в неволе, а также исходя из того, что многие данные были получены в ходе общения с Канзи и его родственниками, исследовательница сочла их вклад в работу достаточным для того, чтобы они были признаны полноценными соавторами статьи.