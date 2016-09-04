Полиция Северной Осетии задержала мужчину, подозреваемого в нападении на журналистку «Новой газеты» Елены Костюченко. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах заявляет, что задержанный не только не отрицает своей вины, но и оправдывает свои действия тем, что, по его мнению, «журналистка вела себя недостойно все три дня, во время проведения памятных мероприятий». В Беслане Елена Костюченко и корреспондентка «Такие дела» Диана Хачатрян готовили материалы, посвященные годовщине теракта, произошедшего 1 сентября 2004 года. В частности они освещали акцию протеста, которую устроили матери детей, погибших при захвате школы. Участницы акции были грубо задержаны полицейскими и впоследствии приговорены к общественным работам. Журналистки после этого несколько раз подверглись нападениям.

Задержанному мужчине грозит обвинение по статье «мелкое хулиганство», заявляет собеседник «Интерфакса», хотя анонимный характер источника (вместо официальной позиции правоохранительных органов) заставляет усомниться в решимости привлечь к ответственности за нападение на журналистку. Полиция вернула Костюченко и Хачатрян отнятые у них телефоны, но с них была стерта вся информация, вплоть до личных файлов. Источник в правоохранительных органах утверждает, что телефоны нашли брошенными у железнодорожного переезда недалеко от школы.

«Айфон чист. Стерли даже прошивку. Рабочие аудиозаписи, заметки, личные фотографии и видео — ничего теперь нет. Телефон вернули следаки. Через шесть часов после того, как его украли на глазах десятков полицейских и фсбшников. Привезли прямо перед посадкой в самолет (и неизвестно, чем его начинили спецслужбы). Сказали, что нашли в десяти метрах от места преступления — «на рельсах». Улыбались. А напоследок бросили: "Приезжайте еще!", — написала Хачатрян на своей стране в Facebook.

1 сентября на очередном памятном мероприятии несколько женщин — матери детей, погибших во время теракта, — устроили акцию протеста. Сняв куртки, они остались в футболках с надписью, возлагающей вину за происходившее там на Владимира Путина. Сотрудники в штатском оттеснили женщин, закрыв их от официальной делегации во главе с руководителем Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Как пишет «Новая газета», съемочные группы намеренно отворачивали камеры.

Все пять женщин были задержаны. Вместе с ними задержали Костюченко и Хачатрян, единственных журналистов, которые фотографировали акцию. Позже суд назначил четырем женщинам обязательные работы до 20 часов. Одна из них, как заявляется, не участвовала в акции, но «находилась в группе женщин» и «допускала высказывания». Еще двум женщинам суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей. Журналисток отпустили без предъявления обвинений.

3 сентября, в последний день траурных мероприятий, на Костюченко и Хачатрян было совершено два нападения. Утром возле школы неизвестные отобрали у журналисток мобильные телефоны, а мужчина в футболке с надписью «Антитеррор» облил Костюченко зеленкой. При этом, по словам журналисток, полицейские находились в нескольких шагах от них, но не предприняли ничего, чтобы задержать нападавших.

«Я стою вся в зеленке, тут же ко мне подошли сотрудники полиции: «Ой, давайте отойдем в тенечек, чтобы вас камеры не снимали», — пишет Елена Костюченко. — И подвели меня к машине «скорой помощи», которая там стояла. В это время Диана [Хачатрян] достала свой мобильный телефон, чтобы сфотографировать меня в зеленке. И в этот момент какой-то мужик бьет ее по спине, она падает на колени, у нее из рук выпадает мобильный, он хватает этот мобильный и убегает к рельсам. А вокруг сотрудники полиции: они ничего не сделали, просто стояли».

Позже у входа на кладбище журналисток избил мужчина — смотритель кладбища, чьи дети погибли при теракте. «Он нас двоих взял за шкирку и тащил метров десять. Мы упали, он стал нас бить. Лену бил по лицу. Кричал: „Убирайтесь отсюда, я детей потерял“», — рассказала Хачатрян.

После этого журналисток доставили в полицейский участок и продержали там до вечера под предлогом того, что это единственно безопасное для них место в городе. Вечером 3 сентября Костюченко и Хачатрян улетели в Москву.

«Новая газета» намерена обратиться в Следственный комитет с заявлением о воспрепятствовании журналистской деятельности. Свою поддержку изданию выразил Профсоюз журналистов и работников СМИ и потребовал провести тщательное расследование произошедшего инцидента.