В китайском городе Ханчжоу открылся саммит «большой двадцатки». В течение двух дней лидеры государств с крупнейшей и развивающейся экономикой (85% мирового ВВП) будут обсуждать глобальные экономические проблемы, международный терроризм, изменение климата, сложности устойчивого развития и ситуацию в нестабильных регионах планеты. Китай принимает саммит впервые в своей истории, главная тема мероприятия — «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».

Термин «кризис» редко произносился перед саммитом G20 в этом году, но ясно, что последствия 2008 года все еще удерживают в тисках глобальный рост. Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста мировой экономики, после того, как к шаткому инвестиционному климату и неуверенности предпринимателей добавились неожиданные итоги голосования в Великобритании за выход из Евросоюза. По прогнозу МВФ, мировая экономика вырастет на 3,1% в 2016 году и 3,4% в 2017 году. Эти показатели на 0,1 процентного пункта ниже апрельского прогноза.

Хотя у экономистов нет однозначной точки зрения по поводу возможных последствий Brexit, в МВФ считают, что выбор британцев существенно увеличивает экономическую, политическую и институциональную неопределенность, которая будет иметь негативные макроэкономические последствия, особенно в странах Европы с развитой экономикой.

В докладе, который аналитики МВФ подготовили специально к саммиту, говорится, что G20 не справляется с задачами по разгону мировой экономики. Два года назад в Брисбене лидеры «двадцатки» утвердили программу реформ, которая должна была увеличить суммарный ВВП стран клуба на 2% (в реальном выражении на два триллиона долларов) к 2018 году, однако есть большая вероятность, что ожидаемого роста не произойдет.

Исходя из позитивного прогноза МВФ, в случае реализации всех запланированных мер ВВП стран G20 вырастет лишь максимум на 1,5%. В докладе описаны все те же проблемы, увеличивающие глобальное неравенство и замедляющие экономический рост: недостаток структурных реформ, падение инвестиций, рост задолженностей, старение населения, замедление темпов импорта товаров и услуг.

Глава МВФ Кристин Лагард, комментируя выводы доклада, призвала к более решительным действиям, в том числе политическим, чтобы глобальная экономика не попала в «ловушку медленного роста». Для этого в МВФ предлагают сосредоточиться на двух типах структурных реформ. Первый — это создание интегрированной и прозрачной глобальной финансовой системы, второй — стимулирование прямых инвестиций. На саммите в Ханчжоу лидеры G20 должны найти способы повысить спрос, активизировать транснациональную торговлю и глобализацию, заключила Лагард.

Те же цели обозначил и Китай, добавив в повестку саммита тему «зеленых финансов», отмечает «Коммерсант». Под этим термином понимается финансирование энергосберегающих и экологически чистых технологий за счет государства или инвесторов через доход от «зеленых облигаций». Значение этого топика усиливает вчерашнее заявление Китая и США о ратификации Парижского соглашения по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов, которые являются главной причиной глобального потепления.

Евросоюз на саммите G20 намерен поднять тему урегулирования миграционного кризиса в Европе. Перед открытием саммита председатель Совета ЕС Дональд Туск напомнил, что сейчас в мире около 65 миллионов человек имеют статус временно перемещенных лиц. По его мнению, G20 должен увеличить степень ответственности по этой проблеме. «Мы хотим убедить наших партнеров увеличить гуманитарную помощь, больше содействовать развитию, а также размещению беженцев», — сказал Туск.