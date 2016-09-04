Юбилейный "Киношок" открылся

В Анапе открылся кинофестиваль «Киношок». Это, собственно говоря, событие вдвойне, в этом году ему исполняется 25 лет. С точки зрения политической – это, казалось бы, самый подходящий фестиваль. Благодаря тому, что он дожил до такого возраста при своей концепции (сохранение кинематографического пространства на территории бывшего Советского Союза), можно было бы ожидать, что у тех или иных государственных деятелей дойдут руки сделать фестиваль частью международной институции по поддержке русского языка и культуры за рубежом. Но руки пока не доходят и поэтому каждый год важно - совпадет ли текущая госповестка с концепцией «Киношока». То вспомнят про фестиваль, то забудут.

Вот город фестивалю помогает, потому что город здесь живет и понимает. Еще в этом году на открытие приехал краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, предыдущие губернаторы-то давно уже «Киношок» не посещали. А он нашел время, хоть и губернатором стал меньше года назад.

Надо еще сказать, что Анапа за последний год очень сильно изменилась, необычно много отдыхающих, все торговые улочки буйно разрослись, многое построилось, все прямо-таки лоснится. Вероятно, это – последствия импортозамещения туристов, а иначе чего бы еще? Последние десять лет изменения происходили, но постепенно, а тут, прямо как «горшочек, вари». Некоторые нетерпеливые критики при этом замечают, что качество услуг на курорте еще не слишком высоко, но дайте время, держите себя в руках.

Вот и фотографы идут, сдавайтесь!

Приехали Юрий Беляев и Татьяна Абрамова.

Юрий Чернов и Андрей Межулис!

Александр Хван встретил Галину Бокашевскую. За ними Эльга Лындина: "да что вы говорите" Вячеславу Шмырову.

Александр Хван встречает и Евгения Герчакова.

А это - председатель основного жюри Алла Демидова и председатель жюри "Киномалышка" Семен Морозов.

Светящиеся барабанщики возглавляют колонну "Киношока".

Алла Демидова в зале.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель оргкомитета Сергей Новожилов и вице-президент "Киношока" Ирина Шевчук. Губернатор говорит, в частности, о том, что кино на фестивале вне политики - и это очень хорошо.

А приз "Госпожа Удача" им. Павла Луспекаева с формулировкой "За мужество и достоинство в профессии" вручили туркменской актрисе, народной артистке СССР Мае Гозель Аймедовой

Алла Демидова призывает всех говорить потише.

Алена Ивченко на море

Фотографии Наташи Четвериковой