Видео дня. Гибель туристического судна в Турции

У побережья турецкого города Анталья потерпело крушение туристическое судно Kurt-C. На видео запечатлены кадры с тонущим судном, а также спецоперация по спасению его пассажиров.

Инцидент произошел 3 сентября. Судно находилось в однодневном круизе, когда оно попало в шторм. В это время капитан корабля решил вернуться в порт, однако на расстоянии двух миль от берега судно начало крениться и завалилось набок.

Всего с борта судна спасли 84 человека, в том числе россиянка. При этом два человека числятся пропавшими без вести. В числе пропавших - гражданки Турции и Ливана.