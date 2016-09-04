Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама встретятся в понедельник на полях саммита «большой двадцатки», который сегодня открылся в китайском городе Ханчжоу. Пока лидеры двух стран успели только поздороваться, на торжественном приеме они сидели в разных концах стола. Официально встреча Путина и Обамы не была согласована, однако обе стороны не исключали вероятность таковой. Более полугода военные и дипломаты из России и США пытались согласовать единую стратегию по урегулированию сирийского кризиса. Переговоры на высшем уровне могут стать важнейшим фактором прекращения огня в Сирии.

Последний раз Путин и Обама встречались на климатической конференции в Париже в конце ноября 2015 года. В текущем году у них было несколько телефонных разговоров. «Как таковой отдельной полноформатной встречи по состоянию на настоящий момент не запланировано, но вместе с тем мы с большой долей вероятности можем предположить, что на полях саммита Путин и Обама будут иметь возможность переговорить», — сказал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что «так или иначе какой-то краткий или более детальный обмен мнениями по сирийским делам состоится».

Дипломатический источник «Коммерсанта» подтвердил, что главной темой переговоров Путина и Обамы будет сирийское урегулирование. До сих пор Москва и Вашингтон так и не смогли договориться по ряду принципиальных параметров. Это касается, например, различения «умеренной оппозиции» и боевиков ряда группировок. Еще в конце февраля в Сирии был введен режим тишины, чтобы американские и российские военные смогли разделить группировки по территориальному признаку, но спустя полгода этот план так и не увенчался окончательным успехом.

Сегодня госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон и Москва смогли договориться по многим техническим вопросам, касающимся урегулирования ситуации в Сирии. «Как я уже сказал, мы встретимся (завтра) утром, чтобы обменяться идеями относительно пары сложных моментов… после чего посмотрим, насколько нам удалось продвинуться», — сказал Керри после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках саммита «большой двадцатки».

Барак Обама настроен не так оптимистично. По его словам, переговоры затрудняют серьезные разногласия между Москвой и Вашингтоном. В то же время, он отметил, что без вовлечения России прогресса в Сирии достичь будет трудно. Между тем, высокопоставленный источник в Госдепартаменте США заявил Reuters, что соглашение по Сирии стороны могут заключить уже 4 сентября.

Ранее сегодня российский президент встретился в Ханчжоу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Это первая встреча Путина и Мэй после того, как она вступила в должность главы британского правительства. Договоренность об этой встрече была достигнута в ходе телефонного разговора, который лидеры двух стран провели 9 августа по инициативе британской стороны. На этой неделе в интервью агентству Bloomberg Путин заявил, что Москва готова к сотрудничеству с Лондоном и не собирается вставать в позу обиженного.

«Мы придаем этому контакту большое значение, поскольку ожидаем, что будет дан все-таки какой-то импульс развитию хотя бы крайне необходимых практических контактов между двумя странами», — сказал Ушаков.

В ходе встречи они обсудили «широкий круг вопросов», рассказал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, присутствовавший при встрече. Прежде всего, это вопросы безопасности, авиации, борьбы с терроризмом, урегулирования сирийского конфликта и борьбы с наркотрафиком. По словам Улюкаева, стороны договорились о визите в Москву делегации британского министерства транспорта, а в Нью-Йорке в ходе сессии Генассамблеи ООН встретятся министры иностранных дел.