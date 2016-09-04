Разборки в Е-бурге

Вечером 3 сентября в частном секторе на окраине Екатеринбурга произошел вооруженный конфликт. На улице Депутатской мужчина открыл огонь по группе людей из своего автомобиля Infiniti. В результате шесть человек были ранены, их доставили в местную больницу. Наутро стало известно о смерти одного из них от полученных ранений. Пока следствие называет причиной стрельбы межличностный конфликт. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц» и ст.222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», а позднее к нему добавилась и статья «Убийство». Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Выяснилось, что в группе раненных бизнесменом молодых людей были подростки. Life опубликовал список имен пострадавших:

1. Бардинов А., 1999 г.р.

2. Оглы А., 1982 г.р.

3. Оглы Р., 1991 г.р.

4. Басаргин П., 1997 г.р. (в тяжелом состоянии)

5. Ходаков И., 1989 г.р.

6. Портнов А., 1999 г.р.

7. Кузаков Д., 1999 г.р.

Как выяснили СМИ, стрелявшим мог быть местный бизнесмен, служивший в горячих точках. У 38-летнего Олега Ш. мог произойти конфликт с жителями цыганского поселка. В результате, когда к его дому на девяти автомобилях подъехали около 30 вооруженных мужчин, произошла перестрелка. После стрельбы предприниматель взял жену и детей и уехал на автомобиле в сторону Челябинской области. Пока обнаружить его не удалось, мужчина объявлен в розыск. Сначала появилась информация о том, что он расстрелял приехавших людей из автомата Калашникова, однако очевидцы утверждают, что стрелял бизнесмен из охотничьей «Сайги», которая была на него официально зарегистрирована. Однако СМИ утверждают, что бизнесмен имел АК, а также владел тремя единицами нарезного оружия, одним травматическим пистолетом и гладкоствольным оружием.

Что представляет собой место происшествия? Так называемый цыганский поселок - это всего лишь улица на юго-западе Екатеринбурга, на которой расположен один особняк, ранее принадлежавший цыганам. В настоящее время в нем работает кафе, принадлежащее гражданам из Средней Азии. Именно напротив этого строения произошла стрельба. Владелец автосервиса с соседней улицы заявил журналистам, что конфликт произошел из-за женщины - якобы предприниматель заступился за отца, которого обвинили в оскорблении цыганки. Также выдвигалась версия о том, что бизнесмен мог призвать группу молодежи к порядку, так как те вели себя слишком шумно.

Однако журналисты выяснили интересные подробности, касающиеся, в частности, личности погибшего в конфликте. Им оказался спортсмен Кирилл Штриплинг, выпускник Уральского юридического института МВД. 27-летний мужчина был бойцом смешанных единоборств в супертяжелом весе и мог участвовать в «коммерческих» разборках. В последний раз Штриплинг выступал на ринге 30 августа против чеченского бойца грозненского спортклуба «Ахмат». Известно, что спортсмен входил в «группу поддержки» некоего Никиты Мальцева, который является бизнес-партнером экс-депутата свердловского Заксобрания Максима Ряпасова. Таким образом, Штриплинга могли нанять для разборок с бизнесменом. Местные СМИ пишут о том, что стычка между предпринимателем и группой мужчин могла произойти и ранее, а вечером 3 сентября они приехали к его дому, чтобы отомстить.

Так или иначе, но бизнесмен решил сдаться полиции, он уже вышел на связь с адвокатом и намерен явиться в отделение в ночь на 5 сентября. Как утверждает его супруга, сам он также получил ранение в голову и был увезен с места происшествия двумя своими друзьями, которые помогали ему отстреливаться. Жена бизнесмена рассказала, что поводом для перестрелки послужило...оскорбление ее и супруга на дне рождения.

К обсуждению инцидента намерена подключиться Общественная палата. Председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков заявил, что это происшествие ставит ребром вопрос о пределах самообороны: «В очередной раз произошедшее поднимает вопрос о пределах самообороны, в очередной раз необходимо поднять вопрос о том, что "мой дом — это моя крепость"».