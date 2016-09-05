7 сентября 2016 г. (среда) состоится очередная встреча-диалог в рамках совместного цикла Университета КГИ и «Полит.ру» – «КГИ: идеи и лица». Это будет беседа с Даниилом Дондуреем, культурологом, социологом СМИ, главным редактором журнала «Искусство кино», членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России.

Тема: «Рынок не разрушил советское сознание, а предложил его новую версию».

«Полит.ру» побеседовал с Даниилом Борисовичем в преддверии встречи.

Тема вашей лекции «Рынок не разрушил советское сознание, а предложил его новую версию». Вы не могли бы пояснить, что вы имеете в виду под «советским сознанием»?

Все те структуры, которые занимаются самым важным - программированием с помощью культуры самих принципов устройства российской жизни. Это программирование табуируется, всячески скрывает свою мощь и величие. Согласитесь, это уникальная ситуация, поскольку никогда ни Голливуд, ни DeutscheBank, ни нефтяные компании не будут молчать о своих достижениях. А российское телеканалы, которые занимаются производством массовых представлений о жизни (я их называю «смысловики», парафраз понятию «силовики) скрывают свою работу.

И это, мне кажется, уникальные свойства, потому что обычно и каждый человек, каждая компания, каждая система прилагает огромные усилия к тому, чтобы рассказать другим о собственных успехах. А российские смысловики либо ничего не говорят, либо пускают по множеству ложных следов. Например, они рассказывают нации, что все зависит от экономики, которая делается неправильно после 2012 года. Самые оголтелые типа людей из «Парнаса» говорят о том, что все зависит от неверной политики. Еще встречаются сверхсмельчаки, говорят, что все зависит от индивидуальности «государя».

Все, в сущности, зависит от действующих культурных матриц, всегда достаточно устойчивых, эффективных и соответствующих вызовам времени. В одних случаях это советская власть, в других – империя, в-третьих – рыночные отношения и так далее. Но принципы остаются одними и теми же на протяжении, по крайней мере, последних четырехсот лет, начиная со Смутного времени.

Еще одна сторона, мне кажется, тоже очень важная, связана с тем, что Гайдар совершил невероятное, очень значительное дело: он облегчил жизнь практических секретных служб. У социализма не было почти никаких шансов, и никакой Горбачев не знал, что дальше с ним делать. Да и Явлинский в то время тоже не очень знал. Тогда был целый ряд либеральных представлений о том, что нужно разрешить читать все, что написано, отменить цензуру или разрешить элементы свободы – и этого достаточно. Вот эти 7-8 экономических идей Гайдара спасли эту протофеодальную версию, которая действовала с 1600-х годов, и возложили ее на плечи рынка.

Уже ни советская власть, ни вера в коммунизм, ни КПСС не должны были отвечать за кормление людей, а отвечать теперь должны были рыночные отношения, частная собственность, открытые границы для перемещения людей, идей, продуктов и услуг. Все это они сделали и таким образом себя защитили. Это невероятное открытие. На мой взгляд, советская власть и Гайдар, не подозревая об этом, очень поспособствовали сохранению русского феодализма.

Не случайно все те люди, кто осуществлял революцию 1990-х, были убеждены, что 145 миллионов человек увидят 200 сортов колбасы и 100 сортов сыра и полюбят рынок. Минувшие 25 лет показали, что это было чудовищное заблуждение, которое в ближайшее время еще нанесет удар по стране, но тем самым подарит секретным службам как основным институтам защиты мистического отношения к государству - десятилетие счастья. Что и произошло.

Что значит «полюбить рынок»?

Полюбить рынок значит понять, что у рынка собственные законы, что население России в последние 20 лет, начиная в 1999 года (а до этого за 7 лет все было к этому подготовлено), жило лучше, чем когда бы то ни было за тысячу лет в своей истории. Большинству кажется, что если в январе 1992 года у граждан РФ было 7,5 миллионов автомашин, а сейчас 45 миллионов, то остальные 38 им подарило сильное государство во главе с Путиным. Это не так. Им это все подарил рынок. А ещё он им подарил 19 миллионов зарубежных паспортов и 23,5 триллиона на личных счетах. Вовсе не из Кремля это пришло и не из «Единой России».

А люди считают, что из Кремля?

Большинство убеждено, что все они получили в результате наведенного властью порядка. Они знают, что революция была проведена в 1991-93 годах, и все их представления о жизни в большинстве своем не соответствуют ныне действующей Конституции Российской Федерации. Смысл конституции задан в одном направлении, а взгляды людей и их жизни - в совсем другом.