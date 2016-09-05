Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 сентября 2016, понедельник, 13:56
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Бык едва не забодал насмерть мужчину под Тюменью
В финалистах премии «Бизнес-Успех» пять тюменских предпринимателей
На перекрестке Губернской и Уездной установят «лежачих полицейских»
Батареи в домах жителей Советского района могут стать горячими уже через две недели
Жителям Тюменского-3 не хватает парков и школ
Вот такой «Уют»: жильцы недовольны работой УК
Гоняют: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск три машины улетели в кювет
Полицейские оштрафовали 37 тонировщиков за выходные
Чтобы не платить налоги, директор строительной фирмы завысил расходы на 92 млн рублей
Тюменец, поджегший продавца «комиссионки», может сесть пожизненно
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
05 сентября 2016, 11:26
КГИ
Даниил Дондурей

«Все, в сущности, зависит от действующих культурных матриц»

Даниил Дондурей
Даниил Дондурей
Фото: НИА "Нижний Новгород".

7 сентября 2016 г. (среда) состоится очередная встреча-диалог в рамках совместного цикла Университета КГИ и «Полит.ру» – «КГИ: идеи и лица». Это будет беседа с Даниилом Дондуреем,  культурологом, социологом СМИ, главным редактором журнала «Искусство кино», членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России.

Тема: «Рынок не разрушил советское сознание, а предложил его новую версию».
 
«Полит.ру» побеседовал с Даниилом Борисовичем в преддверии встречи.

Тема вашей лекции «Рынок не разрушил советское сознание, а предложил его новую версию». Вы не могли бы пояснить, что вы имеете в виду под «советским сознанием»?

Все те структуры, которые занимаются самым важным - программированием с помощью культуры самих принципов устройства российской жизни. Это программирование табуируется, всячески скрывает свою мощь и величие.  Согласитесь,  это уникальная ситуация, поскольку никогда ни Голливуд, ни DeutscheBank, ни нефтяные компании не будут молчать о своих достижениях. А российское телеканалы, которые занимаются производством массовых представлений о жизни (я их называю  «смысловики», парафраз понятию «силовики) скрывают свою работу.

И это, мне кажется, уникальные свойства, потому что обычно и каждый человек, каждая компания, каждая система прилагает огромные усилия к тому, чтобы рассказать другим о собственных успехах. А российские смысловики либо ничего не говорят, либо пускают по множеству ложных следов. Например, они рассказывают нации, что все зависит от экономики, которая делается неправильно после 2012 года. Самые оголтелые типа людей из «Парнаса» говорят о том, что все зависит от неверной политики. Еще встречаются сверхсмельчаки, говорят, что все зависит от индивидуальности «государя».

Все, в сущности, зависит от действующих культурных матриц, всегда достаточно устойчивых, эффективных и соответствующих вызовам времени. В одних случаях это советская власть, в других – империя, в-третьих – рыночные отношения и так далее. Но принципы остаются одними и теми же на протяжении, по крайней мере, последних четырехсот лет, начиная со Смутного времени.

Еще одна сторона, мне кажется, тоже очень важная, связана с тем, что Гайдар совершил невероятное, очень значительное дело: он облегчил жизнь практических секретных служб. У социализма не было почти никаких шансов, и никакой Горбачев не знал, что дальше с ним делать. Да и Явлинский в то время тоже не очень знал. Тогда был целый ряд либеральных представлений о том, что нужно разрешить читать все, что написано, отменить цензуру или разрешить элементы свободы – и этого достаточно. Вот эти 7-8 экономических идей Гайдара спасли эту протофеодальную версию, которая действовала с 1600-х годов, и возложили ее на плечи рынка.

Уже ни советская власть, ни вера в коммунизм, ни КПСС не должны были отвечать за кормление людей, а отвечать теперь должны были рыночные отношения, частная собственность, открытые границы для перемещения людей, идей, продуктов и услуг. Все это они сделали и таким образом себя защитили. Это невероятное открытие. На мой взгляд, советская власть и Гайдар, не подозревая об этом, очень поспособствовали сохранению русского феодализма.

Не случайно все те люди, кто осуществлял революцию 1990-х, были убеждены, что 145 миллионов человек увидят 200 сортов колбасы и 100 сортов сыра и полюбят рынок. Минувшие 25 лет показали, что это было чудовищное заблуждение, которое в ближайшее время еще нанесет удар по стране, но тем самым подарит секретным службам как основным институтам защиты мистического отношения к государству - десятилетие счастья. Что и произошло.

Что значит «полюбить рынок»?

Полюбить рынок значит понять, что у рынка собственные законы, что население России в последние 20 лет, начиная в 1999 года (а до этого за 7 лет все было к этому подготовлено), жило лучше, чем когда бы то ни было за тысячу лет в своей истории. Большинству кажется, что если в январе 1992 года у граждан РФ было 7,5 миллионов автомашин, а сейчас 45 миллионов, то остальные 38 им подарило сильное государство во главе с Путиным. Это не так. Им это все подарил рынок. А ещё он им подарил 19 миллионов зарубежных паспортов и 23,5 триллиона на личных счетах. Вовсе не из Кремля это пришло и не из «Единой России».

А люди считают, что из Кремля?

Большинство убеждено, что все они получили в результате наведенного властью порядка. Они знают, что революция была проведена в 1991-93 годах, и все их представления о жизни в большинстве своем не соответствуют ныне действующей Конституции Российской Федерации. Смысл конституции задан в одном направлении, а взгляды людей и их жизни - в совсем другом.

Обсудите в соцсетях


ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЬЮ: Анна Сакоян
Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Инаугурация Путина
Путин описал своего возможного преемника
Дочь Путина с подругами
Путин рассказал о своих дочерях
Купюра с изображением Владимира
Отобраны 10 изображений-претендентов на новые банкноты
Владимир Путин и Барак Обама
Песков позитивно оценил встречу Путина и Обамы
Пожар в типографии в Москве
Глава сгоревшей в Москве типографии пришел к следователю с повинной
13:40 Россия и Саудовская Аравия совместно стабилизируют нефтяной рынок
13:32 Петербург снова стал самым привлекательным направлением для туристов в Европе
13:22 В структуре Вексельберга начались обыски
13:03 Минобороны сообщило о начале учений «Кавказ-2016»
12:45 Из-за обрушения крана в Тель-Авиве пострадали десятки людей

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Архиепископ Иоанн (Шаховской)
Иоанн (Дмитрий Шаховской)
5 сентября родился Иоанн (князь Дмитрий Шаховской), епископ Православной церкви в Америке
12:41 Отобраны 10 изображений-претендентов на новые банкноты
12:26 Путин констатировал усиление прослушки ЦРУ в России
12:20 Археологи-любители нашли древний меч в Дании
12:06 Путин списал снижение рейтинга «Единой России» на критику конкурентов
12:04 В Приморье зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи
12:04 Путин рассказал о своих дочерях
12:03 Глава сгоревшей в Москве типографии пришел к следователю с повинной
11:45 Олланд сообщил о новой встрече «нормандской четверки» в ближайшие недели
11:28 Савченко рассказала о хороших людях в России
11:25 В Дагестане убит сотрудник Росгвардии
11:23 Путин описал своего возможного преемника
10:56 Си Цзиньпин выступил против ПРО США в Южной Корее
10:52 Renault выкупит на 25 млрд рублей акций «АвтоВАЗа»
10:44 Атмосферные вихри Юпитера закручены в разные стороны
10:40 Google снова подала в суд на ФАС
10:35 «Турецкий поток» пройдет мимо Болгарии
10:25 «Ростех» оценил разработки для исполнения «закона Яровой» в 10,3 млрд рублей
10:02 Партия Меркель проиграла местные выборы противникам мигрантов
09:58 Лавров и Керри снова не договорились по Сирии
09:52 Песков позитивно оценил встречу Путина и Обамы
09:46 Apple 13 сентября прекратит поддержку iPhone 4
09:41 КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря
09:23 СМИ сообщили о падении доходов бюджета к 2019 году до 20-летнего минимума
09:21 Подозреваемый в стрельбе в Екатеринбурге написал заявление в полицию
09:19 Встреча Путина и Обамы началась на саммите G20
09:05 Участие в переписи станет обязательным под угрозой штрафа
04.09 21:00 ЦСКА обыграл «Торпедо» в товарищеском матче
04.09 20:38 СПЧ вступился за задержанных матерей Беслана
04.09 20:13 Путин и Обама несколько раз пообщались на саммите G20
04.09 19:51 Пожар в редакции «Интера» в Киеве потушен
04.09 19:26 Под Рязанью разбился легкомоторный самолет
04.09 19:09 Умер второй участник перестрелки в Екатеринбурге
04.09 18:52 В Киеве подожгли офис телеканала «Интер»
04.09 18:21 Кремль назвал слухами информацию об отставке главы МЧС
04.09 17:53 Нико Росберг выиграл Гран-при Италии
04.09 16:59 Источник рассказал о предложении Обамы встретиться с Путиным
04.09 16:38 СМИ сообщили о реформировании МУР для борьбы с экстрасенсами
04.09 16:05 Обама отреагировал на инцидент в аэропорту Китая
04.09 15:38 В Петербурге появился памятник писателю Довлатову
04.09 15:18 В Китае умерла старейшая женщина планеты
04.09 14:30 Песков рассказал об отдельной встрече Путина и Обамы на саммите G20
04.09 14:21 Экс-командир таджикского ОМОНа стал одним из главарей ИГ
04.09 13:58 Путин назвал успехи России в сфере экономики скромными на саммите G20
04.09 13:26 Обама в аэропорту Ханчжоу остался без трапа и ковровой дорожки
04.09 13:08 СМИ рассказали о скорой отставке главы МЧС
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.