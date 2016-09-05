4-5 сентября в Китае прошел саммит G20. Одна из наиболее обсуждаемых в англоязычной прессе тем в связи с этим – инцидент с трапом для американского президента Барака Обамы. Также комментаторы обсуждают, какие задачи должен был решать Обама в ходе саммита.

Guardian пишет, что китайское руководство обвиняют в том, что оно организовало американскому президенту «дипломатический щелчок по носу». Это выразилось в том, что Обаме не предоставили, как полагается, трап с красной ковровой дорожкой, в результате чего ему пришлось выбираться из самолета через запасной выход. Для других лидеров – индийского премьер-министра Нарендры Моди, российского президента Владимира Путина, южнокорейского президента Пак Кын Хе, бразильского президента Мишела Темера и британского премьер-министра Терезы Мей – у Китая ковровые дорожки нашлись.

Ошибка, отмечает автор, здесь исключена, потому что в Китае таких ошибок не бывает. Значит, это было сделано преднамеренно. Наблюдателям остается гадать, что означает этот жест. Автор приводит мнение, что президент Китая Си Цзиньпин разыгрывает националистическую карту. Еще один эксперт счел, что этот нюанс был призван показать слабость и незначительность США. Впрочем, официально власти Китая отрицают какой-либо оскорбительный подтекст и настаивают на том, что американская делегация сама отказалась от трапа. Блог Zero Hedge также отмечает, что случай с Обамой выглядел особенно красноречиво на фоне теплого приема, который получил в Китае его российский коллега президент Путин.

Владимир Путин прибыл в Китай / kremlin.ru

CNN обсуждает дипломатические задачи, которые стояли на повестке Обамы в ходе саммита G20. Во-первых, это продолжение взаимодействия с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который все еще разбирается с последствиями неудачного военного переворота в июле. В последнее время отношения между Турцией и США стали более напряженными, потому что США отказываются выдавать Турции Фетхулаха Гюлена, которого подозревают в организации заговора. Сейчас Обама подтвердил, что США готовы преследовать заговорщиков, но только если будут доказательства того, что они правда заговорщики. Главная цель сейчас, отмечает автор, - удержать отношения с Турцией на минимально приемлемом уровне, так как Турция играет важную роль в борьбе против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

Встреча лидеров G20 в Китае. / g20.org

Еще одна задача – это обсуждение с российской стороной ситуации в Сирии. Ожидалось, что, и хотя об официальной встрече речи не было, Путин и Обама будут пересекаться в ходе саммита и за это время смогут прийти к какой-нибудь договоренности. Правда, сейчас, оговаривает автор, любая сделка в целях прекращения гражданской войны в Сирии будет встречена с большим недоверием. Россия и США уже пытались запустить миротворческий процесс и установить на территории страны перемирие, однако инициатива фактически провалилась, поэтому новые инициативы будут восприниматься скептически.

Наконец, еще одна задача Обамы состояла в том, чтобы обсудить с Терезой Мей последствия решения об отделении Британии от ЕС. Это первая личная встреча Обамы с британским премьер-министром с момента ухода в отставку Дэвида Кэмерона. Вскоре после референдума, напоминает автор, Обама заявил, что у США в любом случае сохранятся «особые отношения» с Британией, потому что она их самая надежная в мире союзница.