18 сентября в семи регионах страны состоятся выборы губернаторов. Где-то они будут более конкурентными, или программа кандидата в губернаторы по какой-то причине представляет какой-то интерес, где-то неожиданностей быть не должно. Именно о таких регионах речь пойдет в этих текстах, а об «интересных» губернаторских кампаниях будет рассказано отдельно.

В Забайкальском крае выборы пришлось проводить в этом, а не в 2018 году из-за достаточно громкой и неприятной истории: губернатор Константин Ильковский был вынужден уйти в отставку после критики президента — тому не понравилась слабая финансовая дисциплина в регионе и, главное, срыв программы расселения аварийного жилья. Ильковского сменила Наталья Жданова, которая в последние годы была спикером местного парламента, а до того много лет — вице-премьером региона по социальным вопросам.

Василина Кулиева / ldpr.ru

В теории сильным конкурентом Натальи Ждановой могла бы стать член ЛДПР, вице-спикер краевого парламента Василина Кулиева. Экономических проблем в Забайкалье хватает, а «социальный» вице-премьер — не самая выигрышная должность в таких условиях. Кулиева уже участвовала в выборах губернатора Забайкалья в 2013 году, тогда она заняла третье место, ее поддержали 10% избирателей. На втором месте был коммунист Мерзликин (11,7%, он выдвигается и на этот раз).

Но в результате «размена» Кулиева идет одномандатником в Госдуму по 44-му Даурскому округу Забайкалья, который «освобожден» от кандидатов-«единороссов».

В Тыве, где тоже проходят выборы главы, ситуация еще более скучная. Во-первых, разница в том, что кандидат от партии власти возглавляет республику уже много лет, Шолбан Кара-оол назначен на свой пост еще в 2007 году. На рубеже 1990-х — 2000-х годов Кара-оол возглавлял парламент Тывы — вообще это один из самых изолированных регионов России, там с «варягами» всегда было очень сложно.

Срок Кара-оола заканчивался в 2018 году, но он решил пойти на досрочные выборы — как правило, это означает, что политик абсолютно уверен в собственных силах. Всего в выборах участвую пять кандидатов, это глава тувинского рескома КПРФ Сергей Салчак, от «Справедливой России» — начальник сотрудник аппарата парламента республики Валерий Бичи-оол, от «Патриотов России» — директор Агентства по привлечению и защите инвестиций РТ Даваа-Церин Иргит, от ЛДПР — исполняющий обязанности координатора тувинского отделения Игорь Френт.

В Коми все, естественно, иначе — хотя бы потому, что экономика этой республики крепко встроена в российскую и слышно о ней гораздо чаще. Все предыдущее руководство республики было почти в полном составе арестовано в сентябре прошлого года, так что у Сергея Гапликова, врио главы региона, было время на подготовку к выборам.

ВРИО Главы Республики Коми Сергей Гапликов. / kremlin.ru

Хотя своих кандидатов на пост главы республики представили все парламентские партии, а также «Патриоты России», их имена не слишком впечатляют. В 2014 году находящийся ныне в СИЗО Вячеслав Гейзер получил на выборах почти 79% голосов — вряд ли Гапликов наберет меньше.

Коммунистов представляет глава одного из ТСЖ Леонид Мусинов. «Эсеров» — директор издательства Вячеслав Попов, «патриотов» — предприниматель Андрей Пятков, а ЛДПР — помощник депутата Госдумы Иван Филипченко. Про них всех в регионе почти ничего не знают.

Ну и, конечно, есть еще одни выборы, о которых невозможно не упомянуть — выборы главы Чечни. Весной Рамзан Кадыров делал вид, что может и не выставить свою кандидатуру, и все время пытался добиться поддержки Владимира Путина — очевидно, получив таковую, теперь глава республики ничего не боится.

Чечня — единственная республика на Северном Кавказе, в которой глава избирается на всенародном голосовании. Так что из выборов можно сделать хорошее шоу — чем Кадыров, судя по всему, и занимается. Его соперники — глава местной Общественной палаты, проректор исламского университета и уполномоченный по защите прав предпринимателей — чуть ли ни в один голос поддерживают Кадырова.

По-хорошему, главный вопрос этих выборов — будут ли их результаты «нарисованы» (есть подозрение, что в некоторых районах опубликованные результаты вообще никак не связаны с реальностью), или по ним можно будет сделать хоть какое-то представление об электоральной географии Чечни.