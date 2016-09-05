Первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин во время визита в Тамбов заявил, что нет необходимости в ужесточении регулирования интернета в России, поскольку он уже «более свободен, чем в США». Правозащитные организации, как международные, так и российские, утверждают обратное, а в экспертном совете правительства считают, что «везде все одинаково». Володин — ответственный в Кремле за регулирование интернета, 7 сентября он должен встретиться с экспертным сообществом, но темы повестки пока неизвестны.

Во время встречи с представителями СМИ в Тамбове Володину задали вопрос о том, стоит ли ввести регистрацию в соцсетях по паспорту, чтобы исключить анонимных пользователей. На это чиновник ответил, что в этом нет необходимости, поскольку Россия, в отличие от «целого ряда стран», выбрала путь «саморегулирования интернета». «У нас получается решать вопросы через саморегулирование и запрет на распространение информации о наркотиках, суициде, экстремизме. Это все воспринято обществом», — сказал Володин.

Утверждая, что в России «свободы в интернете больше», чем в других странах, Володин риторически спросил, слышал ли кто-нибудь из присутствующих о судебных процессах, инспирированных чиновниками против пользователей интернета, позволившие себе «самые жесткие критические высказывания в соцсетях». Одна из представительниц СМИ заметила, что недавно ей пришлось судиться с местным жителем, который пожаловался на распространение порочащей информации о нем. Ни полиция, ни прокуратура ничего противозаконного в итоги не нашли.

Джарвис Бриттон получил срок за запись микроблоге / gistmania.com

«Вот видите, вас прокуратура защищает. А если вы поднимете статистику даже за последние полгода, то увидите, что в США несколько человек получили по году, по полтора тюрьмы за высказывания в адрес президента Обамы. Вот и подумайте, где больше демократии, у нас или у них», — прокомментировал Володин реплику журналистки.

Куратор рабочей группы по связи и информационным технологиям в экспертном совете правительства Ирина Левова сказала «Коммерсанту», что ей неизвестны случаи из судебной практики США, упомянутые Володиным. Что касается свободы интернета, то «везде все одинаково», считает Левова.

«Хотелось бы понять, о какой судебной практике в США вел речь господин Володин», — сказал изданию блогер Антон Носик, который сам обвиняется в возбуждении ненависти и вражды (282 УК) за пост о военной операции в Сирии, опубликованный на LiveJournal. По его словам, если в России могут судить даже за мнение, то в США — только за намерения. Например, если «два или несколько пользователей сети договаривались совершить против Обамы какое-либо практическое действие, не исключено, что экстремистское».

Антон Носик / Алексей Куденко/Коммерсантъ

Вероятно, именно о таких прецедентах говорил Володин. В марте этого года окружной суд в США приговорил 55-летнего Брайна Детчера из города Тома, штат Висконсин, к трем годам лишения свободы за пост в Facebook, в котором мужчина пообещал «исполнить свой конституционный долг» и убить Барака Обаму. Он заявил, что собирается это сделать во время визита президента в город Ла-Кросс 2 июля.

В том же месяце обвинения в угрозах убийства в адрес Обамы и претендента на пост президента США Хиллари Клинтон выдвинули жителю города Кливленд, штат Огайо, 35-летему Джонатану Смиду. О своем намерении совершить преступление он сообщил, позвонив в местное отделение Секретной службы.

В 2013 году не менее двух человек были приговорены американскими судами за твиты с угрозами в адрес Обамы. Самый громкий случай произошел в штате Алабама, где местный житель был приговорен к году тюрьмы. 26-летний Джарвис Бриттон признался, что написал твит: «Давайте убьем президента». В сообщении он упомянул подпольную организацию F.E.A.R. (ForeverEnduringAlwaysReady), планировавшую государственный переворот.

Все эти инциденты связаны с прямой угрозой убийства, зачастую с упоминанием конкретного времени и места. Они не могут даже приблизительно отражать реальную ситуацию со свободой интернета в стране. Россия еще в 2015 году покинула список стран со свободным интернетом, который составляет правозащитная организация Freedom House. В рейтинге несвободы интернета, который возглавляют Китай, Иран, Эфиопия и Сирия, Россия получила 62 балла из 100 возможных. В 2014 году, по версии Freedom House, российский сегмент интернета был «частично свободен». США набрали всего 19 балов.

Международная организация «Репортеры без границ поставила Россию в этом году на 148-е место в рейтинге свободы прессы. Это на четыре позиции выше, чем в 2015-м, но составители рейтинга по-прежнему характеризуют ситуацию со свободой слова в стране как тяжелую. Соседями России по рейтингу оказались Малайзия, Пакистан, Мексика, Таджикистан и Турция. США в рейтинге свободы прессы занимает 41 строчку.

«В 2016 году интернет в России находится под угрозой. Интересы десятков миллионов пользователей напрямую затрагиваются беспрецедентным наступлением на интернет, который развернула российская власть в лице своих административных, технологических и цензурных органов», — говорится на сайте некоммерческой организации «Общество защиты интернета» (ОЗИ), которую возглавляет Леонид Волков, соратник оппозиционера Алексея Навального.

В августе ОЗИ организовало митинг против так называемого «пакета Яровой» — поправок в антитеррористическое законодательство, предложенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Поправки обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и другие электронные сообщения пользователей сроком до шести месяцев. Операторы обязаны хранить метаданные (информацию о сообщениях и звонках) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года.

В июле правозащитный центр «Сова» опубликовал доклад, в котором говорится о резком росте уголовных преследований за «экстремистские высказывания в интернете». Эксперты центра подсчитали, что в 2015 году было вынесено 194 приговора за высказывания в интернете — это 84% от всех приговоров по статьям за «экстремизм». К реальному лишению свободы были приговорены 43 человека, в 2014 году — 18 человек. В большинстве случаев осужденные высказывались против власти и президента, против вооруженного вмешательства России в дела Украины или призывали к вооруженному джихаду.

По мнению правозащитников, причина такого роста в том, что сотрудников правоохранительных органов для наращивания антиэкстремистской отчетности переориентировали на преследования лиц, которых проще всего обнаружить.

«Давление на пользователей всемирной паутины увеличивается. Репрессии, как административные, так и уголовные, могут коснуться практически каждого, что уже показывает практика. В рамках борьбы с виртуальным экстремизмом государство усиливает давление на самые разные категории граждан — от радикальных националистов, оппозиционеров, мусульманских активистов до людей и организаций, просто случайно оказавшихся в поле зрения борцов с экстремизмом», — говорится в заключении доклада.

В Кремле ответственность за интернет-контент несет Вячеслав Володин. Он курирует управление внутренней политики администрации президента, в которое входит департамент современных информтехнологий и новых коммуникаций. По данным «Коммерсанта», 7 сентября у Володина запланирована встреча с представителями экспертного сообщества, среди которых должны быть специалисты по интернету. 6 сентября с экспертами и руководством фракции «Единой России» должны встретиться президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.