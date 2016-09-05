Своего рода магия

5 сентября могло бы исполниться ровно 70 лет одному из величайших голосов в истории рок- и поп-музыки — Фредди Меркьюри. «А kind of magic»: это был человек магической харизмы, в чем можно убедиться, если посмотреть любое его живое выступление. Его вклад неоценим, и он любим миллионами. Редакция «Полит.ру» выбрала несколько великолепных песен, которые Фредди Меркьюри написал для Queen.

Огнепоклонник из Занзибара

«У меня нет никакого желания жить до 70 лет: это, наверное, очень скучное занятие», — заявил однажды Меркьюри и его слова стали пророческими.

5 сентября 1946 года в городе Занзибаре на одноименном африканском острове в семье парсов Боми и Джер Булсара родился сын. Как и все парсы, его родители исповедовали зороастризм (огнепоклонничество) и назвали своего ребенка Фарух Булсара, что значит «прекрасный». Это имя будущий певец очень не любил.

В начале 1964 года семья Булсара эмигрировала в Великобританию. Там Фредди пошел в школу. Он собирался быть иллюстратором, но страсть к музыке оказалась сильнее. В апреле 1970 года Фредди стал вокалистом группы Smile. Вскоре группа сменила название на Queen.

Сценический псевдоним «Фредди» он взял еще до переезда в Англию, а прозвище «Меркьюри» появилось уже после выхода первых записей Queen. Позже он изменил свое имя и в паспорте, став Фредериком Меркьюри.

Накануне юбилея артиста британское издание Daily Mail опубликовало новые, ранее неизвестные детские фотографии Фредди Меркьюри.

Рояль в постели

Личные помощники Фредди всегда держали при себе блокнот и ручку — на случай, если певца внезапно посетит муза. В изголовье кровати, на которой спал Фредди Меркьюри, всегда стояло фортепиано. Инструмент был развернут клавишами к спящему музыканту — вдруг проснувшись, он мог наиграть и записать на диктофон пришедшую мелодию.

Бисексуальный энергетический вампир

В начале 70-х Фредди познакомился с Мэри Остин, с которой они состояли в отношениях почти семь лет, а расстались из-за романа певца с мужчиной, работавшим в компании звукозаписи. Фредди честно рассказал об этом Мэри. По результатам бракоразводного процесса Мэри Остин получила большую часть наследства Фредди. Остальное досталось его родителям и сестре.

Меркьюри своеобразно отрицал свою гомосексуальность: «Я просто сплю с теми, кто меня любит». Но и любвеобильности музыкант не скрывал: «У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Но мои связи ничем не заканчиваются. Я будто пожираю людей и разрушаю их», — говорил он.

Как замечали друзья Фредди, музыкант с особой энергией выкладывался на концерте, если за день до этого с кем-то сильно ссорился.

Имел «лишние» зубы

«За исключением торчащих зубов, я — само совершенство!» — как-то заявил Фредди. У Меркьюри было 4 «лишних» зуба, выросших не там, где положено (полиодонтия). Однако музыкант решил не исправлять свой знаменитый неправильный прикус. Еще в начале своей карьеры Фредди говорил, что хотел бы исправить зубы, но сожалел, что у него не было на это времени из-за страха, что это может повредить вокальным данным. По той же причине он отказался удалять полипы на голосовых связках. Несмотря на это, Фредди был курильщиком.

Беседовал по телефону с кошками

Меркьюри был форменным кошатником — временами в особняке артиста одновременно проживали по 10-12 пушистых созданий. Усатым и хвостатым посвящен сольный альбом музыканта Mr Bad Guy, а своей любимой кошке Фредди написал песню Delilah из последнего альбома Innuendo. Будучи на гастролях в любой точке мира, Меркьюри мог позвонить в Лондон и часами беседовал со своими любимцами — Мэри Остин по просьбе певца подносила к трубке ту или иную кошку.

Тайна смерти

Заявление о том, что он болен СПИДом, Фредди сделал за день до смерти (диагноз ВИЧ ему поставили за четыре года до того, весной 1987-го). Но многие полагают, что подлинную причину смерти артиста от рядовых обывателей умело скрывают. Дело в том, что сам Фредди не особо переживал по поводу своей ВИЧ-инфекции. И начал бояться СПИДа только в последний год жизни, когда один за другим умерли два его любовника. После этого он отказался от всех лекарств и через два месяца умер от бронхиальной пневмонии. Ему было 45.