Меньше чем через две недели в России пройдут парламентские выборы. По их итогам в парламент пройдет только несколько партий, еще какое-то количество партий могут рассчитывают разве что на преодоление трехпроцентного барьера — в будущем это даст им государственное финансирование и право выдвигать своих кандидатов на прочих выборах.

Но для многих из 14 партий, название которых будет в фигурировать бюллетене, даже 3% — предел мечтаний, а некоторые, как кажется, вообще участвуют в выборах не для сбора голосов. Именно о таких «совсем малых» партиях пойдет речь в первом «партийном» обзоре.

18 сентября избиратели, читая бюллетень, под вторым номером найдут партию «Коммунисты России». Наверное, кто-то ее спутает с Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ) — «традиционными» коммунистами под предводительством Зюганова. Но делать этого не стоит.

Хотя, например, в последнем опросе ФОМа в симпатии к «Коммунистам России» призналась ничтожная доля опрошенных. На выборах 2015 года практически в каждом регионе «Коммунисты России» набирали 3-4,5% голосов. Причем организация выступала не только как «спойлер» КПРФ (то есть партия, которая оттягивает на себя голоса сторонников, которые не очень твердо знают символику и название организации), но и находила собственную группу поддержки среди граждан с радикально левыми идеями, а таких в России немало.

На поверхности кампании «Коммунистов России» не заметно — почти единственное, что было слышно о партии, это организация движения «Атеисты России». Но они и не должны выпускать ролики по телевидению и закупать интернет-рекламу, в 2015 году «Коммунисты России» смогли достучаться до своего электората какими-то другими методами.

Еще одна микропартия — «Российская партия пенсионеров за справедливость». У нее как раз были перспективы завоевания достаточного количества голосов если не на федеральном уровне, то хотя бы в регионах с сильными одномандатниками. Дело в том, что партия изначально выбрала достаточно сильную стратегию — выдвигать в депутаты известных и влиятельных, по крайней мере когда-то, людей — бывших губернаторов и мэров.

Листовка партии "Пенсионеры России за справедливость". Источник: ppzs.ru

Символом этой стратегии стал бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который подал в отставку в 2014 году — но в реальности его вынудили покинуть пост многочисленные коррупционные скандалы. Выдвижение Юревича в одномандатном округе стало бы серьезным испытанием для местных элит — но в результате раскола в партии все проблемные кандидаты были сняты с выборов. Также был отправлен в отставку лидер «пенсионеров» Евгений Артюх, который до этого успел пожаловаться на давление Администрации президента.

Еще одна мало заметная партия — «Зеленые». Возглавляет ее список Олег Митволь, пожалуй на этом хоть сколько-то заметная деятельность организации заканчивается. На прошлой неделе даже снялся кандидат от партии по Люблинскому одномандатному округу Москвы Вадим Петров — он счел, что экологическую повестку лучше него защитит кандидат от ЕР Петр Толстой.

Партия "Зеленые" подает списки в ЦИК. Фото: greenparty.ru

Две следующие партии даже называются почти одинаково — «Гражданская платформа» и «Гражданская сила» (им хотя бы повезло в том, что в бюллетене они идут не подряд, а имеют шестой и десятый номер соответственно).

«Гражданская платформа» когда-то была «партией Прохорова» и кто-то даже надеялся, что именно она будет представлять либеральные силы после думских выборов 2011 года. Однако с тех пор Прохоров из партии ушел, а всех его сторонников так или иначе выдавили.

«Гражданская сила» претендовала на голоса на один электоральный цикл раньше, в 2007 году — тогда в ее список входили Михаил Барщевский, Максим Кононенко, Эдуард Успенский и другие.

На что рассчитывают эти партии, понять сложно — даже их предвыборные ролики оставляют разве что чувство недоумения. Например, глава «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов преодолевает некий символический барьер на лошади. Зачем и почему он это делает — не объясняется.

Наконец, на тринадцатом месте в бюллетене стоят «Патриоты России». Они хоть и стали немного интереснее, но получить хотя бы 3% им будет крайне проблематично — хотя на Кавказе во многих региональных парламентах есть значительные фракции этой партии. Но практика показывает, что «патриоты» на федеральных кампаниях с трудом набирают более 1% голосов.