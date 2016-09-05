Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Старджен начала реанимировать шотландское движение за независимость от Британии. После того как по итогам референдума в 2014 г. шотландцы предпочли остаться в составе Соединенного королевства, голоса сепаратистов на время стихли. Однако по мере приближения референдума о выходе Британии из ЕС и после этого референдума разговоры о вероятном отделении Шотландии возобновились.

Guardian пишет, что инициативу нового референдума обещали еще в марте, но реализовывать начали только к осени. При этом Шотландская национальная партия сохранила свои ключевые мотивировки: независимость, выход Британии из ЕС и злонамеренность тори в парламенте. Главным образом, оттягивание перехода от разговоров к действиям было попыткой выиграть время, чтобы оценить шансы на успех. Наиболее значимо то, что партия учредила комиссию по росту. Это говорит о том, что партийное руководство осознает, что важную роль в исходе потенциального референдума будет играть экономическая благонадежность.

Плакаты референдума в Шотландии /blogs.brown.edu

Всё это, впрочем, не предполагает никакой срочности, считает один из авторов. Даже после того как премьер-министр формально откроет процесс отделения по статье 50 (вероятно, в начале следующего года), шотландскому правительству можно будет не торопиться с внесением определенности по срокам референдума. Поэтому сроки, скорее всего, будут подвижными. Например, раньше первый министр Шотландии Никола Старджен намекала, что референдум проведут в течение двухлетнего периода, предусмотренного статьей 50, после того как она будет задействована. Сейчас такие временные рамки уже могут показаться слишком жесткими. Прежде всего, это связано с тем, что никакого внятного движения в поддержку независимости в Шотландии сейчас нет.

Еще один автор в этого материала в Guardian считает, что Старджен нужно быть очень осторожной и не переоценивать свои дипломатические способности. Она нашла действительно удачную конфигурацию относительно британского референдума о членстве в ЕС: шотландцы на своем референдуме о независимости проголосовали за то, чтобы остаться в Британии, которая входит в состав европейского блока. Теперь это уже не та Британия. Но одного этого тезиса недостаточно, чтобы пробудить в людях желание участвовать в новом референдуме. Шотландия пока еще не пришла в себя после политических всплесков, имевших место в последние несколько лет.

Парламент Шотландии на каникулах / wikipedia.org

Предыдущая большая волна публикаций о вероятности повторного шотландского референдума имела места сразу после референдума о выходе Британии из ЕС. Тогда многие писали, что из-за отказа от членства в блоке, помимо экономических проблем, Британия столкнется с проблемами, касающимися территориальной целостности. Журнал Time тогда прямо писал, что "Brexit" большой вероятностью приведет к распаду Британии. Мотивировалось это тем, что на референдуме о членстве в ЕС Шотландия проголосовала в пользу ЕС в соотношении 62% голосов против 38%. Это само по себе дает Старджен серьезные основания, чтобы возобновить разговор о повторном шотландском референдуме, несмотря на то, что память о неудаче сепаратистов в 2014 г. еще жива.