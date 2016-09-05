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05 сентября 2016, 09:32
Ватикан Папа Римский
Мария Блохина

Противоречивая Тереза

Алтарь Матери Терезы
Алтарь Матери Терезы
John W. Schulze

В воскресенье в Ватикане на площади Святого Петра прошла праздничная месса, в ходе которой самая известная католическая монахиня прошлого века мать Тереза Калькуттская была причислена к лику святых Римско-католической церкви.

Торжественную мессу возглавил папа Римский Франциск, за выступлением которого наблюдали около ста тысяч верующих со всего мира. На балконе Собора Святого Петра, откуда Франциск зачитал специальную формулу о канонизации матери Терезы, было вывешено изображение монахини со сложенными на груди руками.

 
Праздничная месса в Ватикане 4 сентября 2016 года. Фото: ANI ‏@ANI_news

Это знаковое событие для католической церкви и для внеочередного юбилейного года милосердия. Еще в 2013 году, в день десятилетия причисления Терезы Калькуттской к лику блаженных, католики всего мира молились о скорейшей канонизации матери Терезы. Процедура беатификации, то есть причисления к лику блаженных, обычно затягивается на длительное время, однако в случае матери Терезы получилось иначе, и  она была причислена к лику блаженных в беспрецедентно короткий срок — всего через шесть лет после смерти. За год до этого события, в 2002 году, официальное признание получило чудо, совершенное матерью Терезой — принято считать, что она излечила от рака молодую женщину.

В 2015 году папа римский Франциск одобрил признание еще одного чуда, которое совершила блаженная матерь Тереза Калькуттская. Ватиканская Конгрегация по делам святых единогласно утвердила решение, что именно благодаря молитвам матери Терезы произошло необъяснимое наукой излечение бразильца, страдавшего от патологии головного мозга, которая считалась неизлечимой. Уже тогда торжественная канонизации матери Терезы была запланирована на канун 19-летия ее смерти — 4 сентября этого года.

 
Реликвии Матери Терезы выставлены на площади Святого Петра. 4 сентября 2016 года. Кадр из телепередачи Центрального телевидения Ватикана (Centro Televisivo Vaticano​)

С 1 сентября в римском университете LUMSA работает выставка о матери Терезе, организованная монахинями ее конгрегации. 5 сентября, в первый день литургической памяти святой Терезы Калькуттской, второй человек в иерархии католической церкви госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин возглавит благодарственную мессу за канонизацию святой Терезы. После этого реликвии святой будут выставлены для почитания в Латеранской базилике всего на половину дня — до 6 сентября, а в течение 7 и 8 сентября они будут выставлены в храме святого Григория Великого.

 
Агнес Гонджа Бояджиу. 1928

В миру мать Терезу звали Агнес Гонджа Бояджиу, она родилась в 1910 году в крупном городе Османской империи Юскюпе, который сейчас называется Скопье и является столицей Македонии. Согласно биографическим данным из многочисленных открытых источников, ее родители были католиками, и религия занимала значительное место в жизни всей семьи. В 18 лет Агнес Гонджа отправилась в Ирландию, где стала помогать монашескому ордену сестер Лорето, примерно в то же время она получила имя Мэри Тереза и отправилась в Калькутту. Спустя несколько лет она была принята в монашеский орден, приняла постриг и взяла имя Тереза (в честь доброй и милосердной монахини-кармелитки Терезы из Лизье, которая была канонизирована в 1927 году).

Последующие годы она преподавала в женской школе святой Марии, но чувствовала свое предназначение в другом, и в середине 1940-х она получила разрешение ордена на помощь бедным Калькутты. Тогда Тереза активно взялась за работу и основала монашескую конгрегацию «Сестры Миссионерки Любви», члены которой занимались созданием школ, приютов и больниц для бедных и тяжелобольных людей. В 1965 году их деятельность вышла за пределы Индии, и сеть стала разрастаться по всему миру. К настоящему времени монашеская конгрегация матери Терезы объединяет около 400 отделений и 700 домов милосердия по всему миру. В разные годы мать Тереза становилась лауреатом Темплтоновской премии и Нобелевской премии мира, умерла она в 1997 году на 88-м году жизни из-за проблем со здоровьем.

 
Мать Тереза с почитателями. 1980. Фото: Noble36 / Wikimedia

При этом деятельность матери Терезы и ее конгрегации нередко становилась предметом обсуждения и критики. В частности, нарекания вызывает низкое качество оказываемой орденом медицинской помощи, даже сама мать Тереза, когда испытывала серьезные проблемы со здоровьем, отказалась проходить лечение в одном из отделений ордена, а решила лечиться в высокотехнологичной клинике в США. Американский журналист Кристофер Хитченс посвятил деятельности матери Терезы целую книгу «Миссионерская позиция. Мать Тереза в теории и на практике», в ней Хитченс обвиняет конгрегацию монахини в зарабатывании денег и распространении радикальных религиозных взглядов.  Отдельно он останавливается на критике ее выступления против абортов: «Когда мать Тереза в свое время заявила, что аборты и контрацепция равносильны убийству, мало что могло иметь такие же чудовищные последствия. Она ополчилась на единственное бесспорное средство от бедности — на расширение прав женщин. Я вовсе не феминист, но если вызволить женщину из животного круговорота деторождения и позволить ей хоть отчасти влиять на то, сколько детей у нее будет, ее положение сразу же улучшится. А если еще дать этим женщинам горстку семян и какой-никакой кредит, деревня преобразится за пару лет. Но мать Тереза буквально всю жизнь потратила на то, чтобы сделать эти перемены к лучшему невозможными», — высказался Хитченс в 2007 году в интервью Esquire.

 
Центр, основанный Матерью Терезой. Панжим, Гоа, 2010. Фото: Liv Unni Sødem

 

Политолог Евгений Бень в комментарии Life.ru тоже обращает внимание на противоречивость личности матери Терезы. Ссылаясь на журнал Stern 1991 года, он напоминает, что лишь 7% средств, поступавших в фонд матери Терезы, действительно тратились на лечение больных: «Знаем, что она создала целую сеть домов по всему миру для больных и умирающих, но также знаем, что там мало занимались лечением и медицинской помощью, а в большей степени работали волонтерами. Сама мать Тереза исходила из того, что страдающий человек должен главным образом не лечиться, а обратиться к Богу. Но она сама, когда начала тяжело болеть, лечилась отнюдь не в своих приютах, а в серьезных медицинских учреждениях США, Индии и Европы», — сказал Бень.

Три года назад исследователи из Канады провели анализ 502 письменных источников, в которых рассказывается о жизни матери Терезы, пишет gazeta.ru. 195 из них были отбракованы как недостоверные, а после исследования оставшихся они сделали вывод, что образ святой был создан искусственно, и ряд фактов из ее биографии не подтверждаются, а к причислению ее к лику блаженных привела эффективная кампания в прессе. Ученые также подчеркнули, что у матери Терезы был сомнительный подход к работе с больными и неоднозначные политические контакты. Они тоже обратили внимание на то, что траты огромных средств фонда были подозрительными, а ее взгляды на аборты, разводы и контрацепцию были чересчур догматическими. Наиболее неожиданным и пугающим заключением, к которому пришли канадские ученые, стало то, что мать Тереза исповедовала идеи страдания и смерти. По этой причине приюты, созданные ее конгрегацией по всему миру, были больше похожи на «дома для умирающих», как отзывались о них доктора, побывавшие там. 

 
В "Доме для умирающих", основанном Матерью Терезой в Калькутте. 2008 год. Фото: Kate Dixon

Однако ученые смогли найти позитив во всей этой весьма неоднозначной ситуации: «Если образ матери Терезы, закрепившийся в коллективном сознании, вдохновил на гуманитарную деятельность других людей, можно только радоваться этому. Весьма вероятно, что именно этот миф воодушевил многих людей начать работу в гуманитарных организациях, которые действительно помогают обездоленным и лишенным медицинской помощи», такими словами заключается их статья. 

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