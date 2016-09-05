Топ новостей 5 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин рассказал о своем преемнике, Барак Обама отказался снимать санкции с России, а в офис группы компаний Вексельберга пришла с обысками ФСБ.

Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2018 года. Он отметил, что будущий лидер страны должен быть достаточно молодым, но зрелым человеком. По мнению Путина, Россия должна придерживаться мирной внешней политики, хотя президент и отметил, что управлять страной ему не проще, чем Ивану Грозному. Говоря о возможном природе своих дочерей в политику, Путин заявил, что он не вправе диктовать им, что делать, а они «занимаются наукой, еще кое‑какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям».

Будущий президент должен быть молодой человек, но зрелый – это ведь Путин про себя говорит — Смирнов (@sssmirnov) 5 сентября 2016 г.

Следующий президент должен быть толстым, но высоким. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 5 сентября 2016 г.

когда бильд картинкой спойлерит новость pic.twitter.com/SY4QtgzJoJ — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 5 сентября 2016 г.

Б.Обама и Д.Керри /kremlin.ru

Барак Обама заявил Владимиру Путину, что до реализации Минских соглашений санкции против России не отменят. Он назвал переговоры деловыми и продуктивными. Стороны обсудили соглашение по Сирии, но, «учитывая пробел в доверии, который существует, пока не удалось сблизить позиции так, чтобы это заработало». Владимир Путин же не стал затрагивать в своей речи тему санкций, заявив, что их обсуждали «вскользь».

Обама на саммите G20 показал Путину свой самый смертельный взглядhttps://t.co/4iVx1bxEud pic.twitter.com/8XIy9GsUs5 — Life | Новости (@lifenews_ru) 5 сентября 2016 г.

Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Бараком Обамой на полях саммита G20 прошли хорошо. Они длились более часа, половину беседы лидеры провели наедине. Обсуждались конфликт на Украине, и, главным образом, Сирия. Теперь Сергею Лаврову и Джону Керри поручили встретиться, чтобы доработать соглашение по сирийскому конфликту.

Саммит G20 официально завершен: в графике Путина остались встречи с президентами Египта и Аргентины и выход к прессе pic.twitter.com/lbNFrTKGfD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 сентября 2016 г.

Обама сейчас обнаружит, что его начинают списывать со счетов, тогда как Путин остается в кругу мировых лидеров. И санкции Обаме не помогут. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 сентября 2016 г.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии договорились вместе с другими производителями нефти поддерживать стабильность на рынке нефти. Теперь будет создана мониторинговая рабочая группа, которая будет отслеживать рыночные показатели и вырабатывать рекомендации для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка. Кроме того, страны могут заморозить добычу нефти на срок до полугода.

62% совокупных богатств в России принадлежит долларовым миллионерам. Лидеры по неравенству в миреhttps://t.co/tgfLbCG9GZ — Алёна Попова (@alyonapopova) 5 сентября 2016 г.

Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Ангелы Меркель занял лишь третье место на региональных выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания. Сторонники Меркель получили 19% голосов избирателей, а правопопулистская «Альтернатива для Германии» - 21% и Социал-демократическая партия - 30,5% голосов).

Выход Германии из ЕС и запрет на ношение хиджабов: правые обошли партию Меркель на выборах https://t.co/K41eGCEg30 pic.twitter.com/8oiELT7Tlx — RT на русском (@RT_russian) 5 сентября 2016 г.

Росстат предложил сделать обязательным участие всех жителей России в переписи населения, чтобы «создать правовую базу для создания оптимального сочетания интересов государства и граждан и улучшить качество информации». Россиян хотят обязать сообщать свои личные данные — паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета, иначе им придется заплатить штраф в размере от 100 до 300 рублей.

В Москве в офисе группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга сотрудники ФСБ ведут обыски. Как заявили в СК, мероприятия связаны с делом о передаче почти 800 млн рублей взяток экс-руководству республики Коми, которое в ответ было обязано установить выгодные цены для энергокомпаний. Дело о взятке даже выделили в отдельное производство из дела бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера. Позднее СМИ сообщили о задержании совладельца «Реновы» Евгения Ольховика и руководителя компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера.

Фсб в гостях у Вексельберга в офисе "Ренова". Ребята в масках шутят, говорят, что они местные pic.twitter.com/zvgdnbD8aZ — Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) 5 сентября 2016 г.

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, арестованный за игру в Pokemon Go в местном Храме-на Крови, обжаловал свой арест. 6 сентября жалобу направят в областной суд, где должны назначить дату рассмотрения. Блогеру дали два месяца ареста по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и оскорблении чувств верующих. В СК заявили, что арест блогера обоснован, так как он не прописан в Екатеринбурге и периодически переезжал.

Это всё меняет. Выходит, власти верят в покемонов и посадили парня за жестокое обращение с ними. Или охоту в несезон pic.twitter.com/Z37Kfv1c6R — Хьюстон, у нас п (@my_sitcom) 5 сентября 2016 г.

Пожар в типографии на Алтуфьевском шоссе

Руководитель типографии в Москве, где при пожаре 27 августа погибли 17 человек, сам явился к следователю с повинной. Сейчас его задержали. Сергей Москвин сотрудничает со следствием, в том числе, в поиске главного инженера Антона Яцкова, которого также заочно обвинили в нарушении требований пожарной безопасности.

Центробанк обнародовал топ победителей второго этапа конкурса по выбору символа для банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. В тройку лидеров вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр. 5 сентября россияне выберут два города-финалиста,а через два дня в эфире телеканала «Россия 1» состоится финальное голосование.