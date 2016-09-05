В единый день голосования в 39 регионах страны будут проводиться местные парламентские выборы. Написать про все сразу слишком сложно, так что «Полит.ру» начинает обзор региональных кампаний с Дальневосточного федерального округа.

Самые крупные и сложные выборы на Дальне Востоке пройдут в Приморье. Там избирается парламент из 40 человек, причем 20 депутатов попадут туда через партийные списки, а 20 — через выборы в одномандатных округах.

В 2011 году ЕР по спискам с трудом смогла обойти КПРФ, а во Владивостоке кандидаты от Компартии победили в четырех из шести округов. Сейчас в ЗакСе ЕР представляют 23 человека, цель партии власти — получить до 30 мандатов. Для этого нужно будет победить в большинстве одномандатных округов (например, в 15), тогда можно будет получить и менее половины в миноритарном голосовании.

Вполне может быть, что эти прогнозы могут стать слишком оптимистичными. В начале сентября региональный политсовет ЕР отозвал двух кандидатов с выборов в ЗакС за дискредитацию партии. Статуса кандидата лишили Михаила Берестенко, возглавлявшего тергруппу №16, и Владимира Косьяненко, который баллотировался одномандатником по этой же территории.

Михаил Берестенко /bezformata.ru

Иными словами, даже кандидаты от «Единой России» пытаются дистанцироваться от политики губернатора или федерального центра — не слишком хороший сигнал для партии.

Коммунисты же как раз усиливаются перед выборами. Александр Шемелев,бывший вице-губернатор по внутренней политике в администрации Сергея Дарькина, подал в суд с требованием снять с выборов «Партию пенсионеров» — одного из главных конкурентов коммунистов за голоса пожилых людей. В крае сразу заговорили о том, что коммунисты заключили тактический союз с представителями прошлой администрации и к чему он может привести — сложно сказать.

Про выборы на Чукотке вообще мало кто слышал. В местный парламент избирается 15 человек, девять по спискам, и шесть в двух трехмандатных округах.

С учетом того, что на Дальнем Востоке традиционно много голосуют за ЛДПР, парламент в округе может выйти несколько более оппозиционным, чем сейчас (9 из 11 депутатов — представители «Единой России»). Можно предположить, что несколько оппозиционных партий вновь проведут по одному члену списка, а также кто-то не из «Единой России», в теории, может занять третье или, даже, второе место в трехмандатных округах. Собственно хоть сколько-то активны в округе только КПРФ, ЛДПР и СР.

Но большинство практически точно удержит «Единая Россия»: в 2014 году партия получила хороший результат на муниципальных выборах и все, на что могут рассчитывать ее конкуренты — это протестное голосование.

В Еврейской автономной области развернулась если не борьба, то что-то на нее похожее. Из 19 мест в региональном парламенте 10 распределяется по партийным спискам, 9 — в одномандатных округах.

Опросы общественного мнения, а также опыт прошлых выборов, говорит, что «Единая Россия» может получить немногим более 50% голосов и претендовать, таким образом, на 5-6 мест из 10 «списочных». В регионе традиционно сильное представительство ЛДПР, сейчас партия имеет двух депутатов, и КПРФ — ее представляют также два человека. «Справедливая Россия» в 2011 году смогла провести своего депутата, но с тех пор партия на выборах много не получала.

Агитация КПРФ /kprf.ru

В одномандатных округах особой борьбы не наблюдается — так что большинство «Единой России» практически гарантировано.

В Амурской области решили скопировать федеральную систему выборов: если до 2005 года территория региона делилась на девять двухмандатных округов, до 2011 весь парламент избирался по спискам, то теперь — на 18 одномандатных. Еще 18 человек избирается по спискам.

В 2011 году «Единая Россия», можно сказать, проиграла выборы в регионе: из 36 депутатов партию власти представляют «всего» 17, так что ей пришлось вступить в коалицию со «Справедливой Россией» (3 депутата). Еще по 8 депутатов — у КПРФ и ЛДПР.

Конечно, наличие одномандатных округов на этот раз исправит ситуацию, но уже присутствующие в парламенте КПРФ и ЛДПР активно пытаются привлечь на свою сторону всех недовольных. Вдобавок избирком зарегистрировал список Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), она, как правило, привлекает на свою сторону откровенно левый электорат.

На Камчатке, как и во многих других регионах, парламент формируется по смешанной системе: 14 человек избирается по спискам, 14 — по одномандатным округам. Где-то конкуренции почти нет — например в округе, который образован на месте бывшего Корякского округа, выдвигаются всего два кандидата. В столице края с соперниками полегче, но партий до выборов допущено все равно немного: всего пять списков. «Партии Роста» и «Коммунистам России» было отказано в регистрации из-за слишком большого количества «мертвых душ» в их подписных листах.

Но на Камчатке, в отличие от, например, Амурской области, с протестным голосованием обычно полегче, вдобавок на выборах голосуют многочисленные военные и моряки — среди них, как правило, доля голосов за партию власти несколько больше.