Администрация президента — своеобразное российское «министерство политики» в прямом подчинении у главы государства. Поэтому так интересно следить за тем, как постепенно обновляется кадровый состав АП.

«Полит.ру» подготовило небольшой обзор того, как выглядела «команда президента», то есть руководство АП, перед ключевыми выборами 2004 и 2008 гг., а также кто руководит этим ведомством сегодня. А по развитию карьеры тех, кто был в свое время у руля, можно осторожно сделать предположения о том, чего ждет нынешних руководителей.

Мало кто помнит, но в 2004 году Администрацию президента возглавлял Дмитрий Медведев — осенью 2003 года он занял этот пост после отставки Александра Волошина. Тот, как говорят, решил уйти с госслужбы из-за того, что узнал об аресте Михаила Ходорковского из теленовостей. В 2005 году Медведев перешел в правительство, чтобы оттуда вернуться в Кремль уже президентом.

В 2004 году первый заместитель был у Медведева только один (сейчас в АП два первых заместителя руководителя, а в некоторых ведомствах их и вовсе трое) — этот пост занимал Дмитрий Козак. Именно Козак курировал проведение административной реформы середины 2000-х годов — после выборов 2004 года он занял пост главы аппарата федерального правительства. Сейчас понятно, что реформа, по сути, провалилась, «разделения властей» внутри правительства не получилось. Но Козака обвинить в этом не получится: после Бесланской трагедии он был назначен полпредом в Южном федеральном округе и стал одновременно главой «особой комиссии по Северному Кавказу». В 2007 году — министр регионального развития, а с 2008 года — вице-премьер, сохраняет этот пост до сих пор. Козак отвечал за подготовку Сочи к Олимпиаде, а сейчас курирует в правительстве вопросы, связанные с Крымом.

Владимир Путин и Дмитрий Козак знакомятся с проектом Крымского моста. / putin.kremlin.ru

Простых заместителей руководителя АП в 2004 году было аж шесть человек.

Сергей Приходько занял свой пост еще в 1998 году — он курировал, а потом и возглавил Управление по внешней политике. Правда, со временем выяснилось, что Приходко, который начинал карьеру как кадровый дипломат, имеет и административные таланты. После выборов 2004 году Приходько стал помощником президента, то есть попал в своеобразный кадровый резерв. А в 2012 году Дмитрий Медведев взял его с собой в правительство, назначив сначала первым замруководителя аппарата правительства, а с 2013 года — и руководителем.

Самый «незаметны», пожалуй, замглавы АП — Александр Абрамов. Бывший железнодорожник, который в 1990-е работал в банковском бизнесе, в том числе в «Менатепе». В 1999 году приходит в АП сразу на должность замглавы с поста заместителя председателя правления «Альфа-банка». В АП Абрамов занимался региональной и национальной политикой, занимал пост секретаря Госсовета. После выборов 2004 года потерял свой пост и стал помощником президента, в 2012 году он уже советник главы государства, а в конце 2013 вовсе освобожден от занимаемой должности. Сейчас ему 59 лет и о его новом месте работы ничего неизвестно.

Еще один представитель «команды Путина» образца 2004 года — Виктор Иванов, судя по всему, действительно близкий президенту человек. После выборов 2004 года он становится помощником президента, за ним закреплены кадровые вопросы, одновременно он — глава совета директоров концерна «Алмаз-Антей», который, в том числе, выпускает ракетные комплексы С-300 и С-400.

Директор ФСКН России Виктор Иванов / Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Карьера Виктора Иванова резко изменилась в 2008 году, когда Дмитрий Медведев назначил его главой ФСКН. Именно как глава антинаркотического ведомства Иванов известен большинству россиян, и именно с упразднением этого ведомства весной 2016 года его карьера, видимо, закончилась. Сейчас Иванову 66 лет, после упразднения ФСКН он не перешел на работу в структуру МВД, чем он занимается сейчас — неизвестно.

Еще один замглавы Администрации президента в 2004 году — Игорь Шувалов, которого сейчас не обсуждает только ленивый. Он в этой должности пребывал недолго — был назначен в октябре 2003 и отправлен в отставку в марте 2004. После был «шерпой» президента в «Большой восьмерке» — то есть курировал все вопросы, связанные с работой этого клуба, а в 2008 году получил пост первого вице-премьера и сохраняет его до сих пор.

Наконец, двое заместителей главы Администрации президента, которые заняли свои посты еще в 1999 году, доработали до 2008 года. Это Игорь Сечин и Владислав Сурков.

Игорь Сечин (его еще называют «настоящий Игорь Иванович», в противовес Игорю Ивановичу Шувалову) был назначен в АП 31 декабря 1999 года, то есть сразу после того, как Борис Ельцин передал Владимиру Путину пост федерального президента. В 2008 году, когда Путин переехал в Белый дом, Сечин занял пост «топливно-энергетического» вице-премьера, а в 2012 году возглавил «Роснефть», одну из крупнейших госкорпораций.

Владислав Сурков — другое дело. Он пришел в АП еще в августе 1999 года, когда под руководством Александра Волошина начиналась предвыборная кампания блока «Единство». Впоследствии именно Сурков назывался одним из идеологов создания «Единой России» — да и вообще, с его именем связывали почти все видимые политические изменения 2000-х годов. После того, как Владимир Путин ушел с поста президента, Сурков остался в АП, получив пост первого заместителя ее руководителя. Активно участвовал в проектах президента Медведева, таких как Сколково, но был переведен в правительство в самом конце 2011 года, как раз после нескольких многотысячных митингов в Москве, которые собрали недовольных фальсификациями на выборах. Какое-то время руководил аппаратом правительства, но в сентябре 2013 года стал помощником президента, отвечает за связи со странами СНГ. Говорят, что чуть ли не прилетал в Киев во время «Евромайдана» и, возможно, был одним из организаторов сепаратистских «народных республик».

Кстати, главой Администрации президента с 2005 по 2008 годы был Сергей Собянин, который затем успел поруководить аппаратом правительства, а сейчас является мэром Москвы — губернатором самого населенного и самого богатого региона страны.

Сейчас в Администрации президента, которую возглавляет когда-то отвечавший за протокол Антон Вайно, два первых заместителя.

Антон Вайно / /kremlin.ru

Вячеслав Володин курирует весь политический блок и назначен как раз на смену Владиславу Суркову в декабре 2011 года. Алексей Громов с января 2000 года был пресс-секретарем президента, после выборов 2008 году стал замглавы, а в 2012 году был повышен до первого заместителя главы АП.

Простых заместителя у главы АП сейчас трое. Дмитрий Песков — по совместительству пресс-секретарь президента, занимает этот пост с 2012 года. Магомедсалам Магомедов, который прежде три года возглавлял Дагестан. И только что назначенный Владимир Островенко — он курирует все протокольные вопросы.