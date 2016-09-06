Выборы с Линой Арифулиной. Эсер Александр Бурков в предвыборных дебатах

«Полит.ру» продолжает проект «Выборы-2016 с Линой Арифулиной». Это анализ текущей избирательной кампании и того состояния, в котором находится публичная избирательная культура на сегодняшний день.



. Мы анализируем агитационные материалы, преимущественно аудиовизуальные, которые, на наш взгляд, наиболее ярко характеризуют политический процесс. Помочь с анализом и выступить главным экспертом проекта любезно согласилась Лина Арифулина, известный российский режиссер и продюсер, лауреат премии ТЭФИ. Сейчас вектор ее деятельности немного сменился, и она активно занимается борьбой с непрофессионализмом, консультирует артистов, бизнесменов и политиков, а также руководит собственной школой — Мастерской ЛА

Мастерская Лины Арифулиной – это центр обучения для людей публичных профессий, людей, чья карьера напрямую зависит от того, какое впечатление они производят на окружающих.

В Мастерской Лины Арифулиной учат быть известными и харизматичными, проводят групповые и индивидуальные тренинги, создают международные образовательные программы.

Тренинг «Харизма. Власть впечатлений» создан именно для того, чтобы помочь не только создать правильный имидж, но и уверенно чувствовать себя в нем: эффективно выступать на публике, уметь управлять волнением, уметь импровизировать на любые темы и манипулировать вниманием аудитории.

Обучение проходит по авторской методике Лины Арифулиной, в форме живого общения, дискуссий, экспериментов, психодраматических этюдов.

Проект продолжает Александр Бурков из «Справедливой России», принимавший участие в предвыборных дебатах на телеканале «Россия». Для наглядности и удобства все материалы будут оцениваться по базовым критериям.

Достоинства: Александр Бурков выглядит респектабельно, говорит убежденно, свою мысль излагает доступно, получая удовольствие от того, что находится в центре внимания.

Недостатки: Съедает гласные, с дефектом произносит звук «с», присутствует говор, зажатая глотка, агрессивная подача. Очень примитивно перебивает, буквально встревает в речь оппонента.

Простота - это не просто. Как сказал однажды Геннадий Хазанов: «Юмор может так же отравить, как может отравить просроченное лекарство или продукт, не годный к употреблению».

Выбранная манера больше подходит для вечернего стендап–шоу, а не для политических дебатов.

Образ героя: Нет индивидуальности в облике, так подает себя любой крикливый политик. Производит впечатление несерьезного человека.

Как и о чем говорит: Александр говорит убежденно, но не убедительно. Нет красок. Он больше касается личностных характеристик, их описаний. Его речь звучит как басня, в которой, правда, он верно расставляет акценты на серьезные моменты.

Аудитория: Не цепляет, говорит сквозь аудиторию.

Что надо сделать: Необходима работа над артикуляцией, над говором. Необходимо продумать архетип, который поможет доказать справедливость идеи. Сейчас все звучит как громкая информация, и только. Надо собрать энергию и сделать свою речь активнее.