ProScience Театр 26 сентября. Алексей Бобровский. Наука о жидких кристаллах

26 сентября в Центральном Доме журналиста выступит известный российский ученый, доктор химических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Химического факультета МГУ Алексей Бобровский. Тема лекции — «Жидкие кристаллы: от дисплеев до искусственных мышц».

Уже через три недели состоится выступление Алексея Бобровского в ЦДЖ. В беседе с «Полит.ру» химик рассказал о своей области науки и о том, чем она интересна:

Мы занимаемся созданием и изучением нового интересного класса соединений и композитов: многофункциональными жидкокристаллическими полимерными системами. Они замечательны тем, что сочетают в себе уникальные оптические свойства жидких кристаллов с хорошими механическими свойствами полимеров, способностью образовывать пленки, волокна и покрытия.

Эта область интересна для меня прежде всего тем, что можно самому конструировать сложные молекулы и композиты, которые способны образовывать упорядоченные фазы. Если ввести в такую систему фоточувствительные группы, то появляется возможность управлять молекулярным порядком под действием света. Это очень увлекательно и открывает большие возможности для исследовательской деятельности. Основная задача – исследовать влияние света, электрического поля и других воздействий на структуру и оптические свойства таких систем.

Выступление Алексея Бобровского состоится 26 сентября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

Перейти к заказу билетов