Эксплуатация построенного с участием России первого блока иранской АЭС «Бушер» позволила Ирану к настоящему времени сэкономить свыше 4 миллиардов долларов на затратах по добыче 27 миллионов баррелей нефти, заявил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Организации по атомной энергии Ирана.

Первый блок АЭС «Бушер» был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.

«Эксплуатация АЭС "Бушер" к настоящему времени помогла сэкономить 27 миллионов баррелей нефти в эквиваленте более 4 миллиардов долларов», — сообщил журналистам Камальванди. Благодаря АЭС были предотвращены выбросы загрязняющих веществ, добавил он.

Сейчас идет подготовка к началу строительства второй очереди АЭС «Бушер» (проект «Бушер-2»). Соответствующий контракт РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На двух новых блоках будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000. Торжественная церемония официального начала проекта «Бушер-2» состоится в Иране 10 сентября. Ранее вице-президент ИРИ, глава ОАЭИ Али Акбар Салехи сообщил, что эксплуатация каждого нового блока позволит Ирану экономить по 11 миллионов баррелей нефти в год.

«Атомстройэкспорт» начал работы на электростанции в 1998 году. Соглашение от 1992 года предусматривает, что отработанное ядерное топливо с АЭС будет поступать в Россию на хранение или переработку. Строительство в Бушере началось еще в 1974 году, им руководил немецкий концерн Kraftwerk Union AG. Однако в 1980 году концерн разорвал отношения с Ираном после Исламской революции. В тот момент Германия отказалась поставлять в страну оборудование.