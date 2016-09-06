Как орден Почетного легиона

Аналитический центр Юрия Левады (Автономная некоммерческая организация «Левада-центр») внесен в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», сообщил 5 августа Минюст России. Как указало ведомство, подтверждения тому, что «Левада-центр» является некоммерческой организаций, выполняющих функции иностранного агента, были найдены в ходе внеплановой проверки.

Эта проверка была проведена в связи с обращением в Минюст движения «Антимайдан». Именно оно потребовало установить достоверность «фактов получения иностранных грантов» центром Юрия Левады.

Центр не намерен прекращать работу, заявил заместитель его директора Алексей Гражданкин. «Другое дело, что ярлык иноагента может негативно сказаться на нашей деятельности, на восприятии респондентов», — приводит его слова информационное агентство «Интерфакс».

Гражданкин добавил, что организация примет все меры для того, чтобы его исключили из списка. «Честно говоря, мне не очень понятно, почему Министерство юстиции объявило нас иноагентом, не выслушав наших аргументов», — сказал Гражданкин. По его словам, «Левада-центр» уже готовит возражения на решение Минюста.

Замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин / levada.ru

В то же время руководитель «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Медузе» сказал, что считает: у центра мало шансов опротестовать решение. По его убеждению, в данной ситуации «важен политический заказ, и сейчас он реализован».

Напомним, в мае 2013 года «Левада-центр» уже получал предостережение прокуратуры как «иностранный агент». Надзорный орган посчитал, что публикация результатов социологических исследований центра влияет на общественное мнение и поэтому является не научной, а политической деятельностью. При этом, как утверждала прокуратура, центр являлся НКО, получающим средства от иностранных организаций.

Уже тогда высказывались опасения о том, что «Левада-центр» может прекратить работу, тем более, что он отказывался регистрироваться в качестве иностранного агента. Теперь же, по мнению социологов и политологов, ситуация значительно серьезнее.

Происшедшее вызвало множество откликов в СМИ и социальных сетях. Александр Верховский, руководитель Информационно-аналитического центра «СОВА», охарактеризовал ситуацию так: «Конечно, это не вдруг случилось. Но донос Антимайдана, подозреваю, таки помог Минюсту сделать свое дело. Надеюсь только, центр и это переживет!»

В беседе с «Полит.ру», комментируя положение дел и возможные способы выхода из него (один из них предложил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, заявивший, что «Леваде-центру» следует из НКО сделаться коммерческой организацией и, таким образом, выйти из-под действия закона об НКО-иноагентах), Александр Верховский сказал:

«Я пропустил выступление Федотова по этому поводу, но и так понятно, что все это никуда не годится. Надо идти в суд. Ну, «надо» в смысле «я бы пошел», я имею в виду. Но, с другой стороны, как показывает практика, у нас еще никто так не отсудился. Были случаи, когда удавалось отсудить штрафы, наложенные за ту или иную деятельность, но сам статус еще никто не отсудил, как это ни печально. Поэтому мало надежды, что у «Левада-центра» получится.

Надо думать, как дальше жить. Тут я не готов давать практически советы – из такой ситуации все выходят по-разному, – но очень надеюсь, что и «Левада-центр» как-то выйдет. Уж очень грустно будет, если он в самом деле прекратит существование.

В 2013 году все-таки было совсем другое дело. Тогда были просто какие-то массовые проверки, насчет которых не очень понятно, была ли какая-то ярко выраженная польза прокуратуре. А тут, конечно, все уже работает прицельно и, в отличие от тогдашних набегов прокуратуры, работает очень точно, без промаха.»

Григорий Мельконьянц, сопредседатель Совета движения «Голос – за честные выборы», на своей странице в социальной сети Facebook описал случившееся так:

Pаместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц / Facebook Григорий Мельконьянц

«Левада-центр сегодня записали в иноагенты. Расцениваю это исключительно как оказание давление на независимую социологическую службу в самый разгар выборов. Хотят чтобы свернули исследования по выборам и больше не публиковали результаты с падающим рейтингом одной из партий.

Дело в том, что в ноябре 2014 г. в избирательное законодательство включили в п. 6. ст. 3 67-ФЗ дискриминационную норму, по которой НКО, выполняющие функции иностранного агента, не вправе, "в иных формах участвовать в избирательных кампаниях". Левада-центру нужно писать запросы в Минюст и ЦИК за разъяснением этой нормы для социологов.»

Илья Шуманов, заместитель директора российского отделания Transparency International, высказался резче: «Про "Левада-центр", которые теперь иностранный агент.

Дамы и господа, на носу выборы, а "Левада" честные данные соцопросов публикует. Люди волнуются. Минюст, возглавляемый Коноваловым, признавший "Леваду" инагентом подчинен Медведеву (на самом деле Путину). Медведев возглавляет список ЕР, рейтинг которой стремительно снижается. Коновалов с Медведевым тренировался в одной секции по академической гребле. Также известно, что Коновалов был студентом Медведева. Ну, тут вроде бы все понятно. Силовиков прислать нельзя, а органы юстиции всегда под рукой»

Михаил Тимонов, Заместитель председателя правления ООО Коммерческий Банк «Старый Кремль», также связал происшедшее с результатами опросов, которые могли не понравиться властям:

« Ну ты посмотри! СтОило "Леваде" указать рейтинг ЕР в 30% с тенденцией к быстрому снижению, как выяснилось, что это - иностранный агент!:-))

Начинаю думать, что "иностранный агент" - это почетное звание для организаций хотя бы иногда говорящих правду! Вам так не кажется?!»

Андрей Цатурян, ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ, доктор физико-математических наук, прокомментировал внесение «Левада-центра» в реестр следующим образом: «Этот реестр становится орденом Почетного легиона.»

Политтехнолог, социолог, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии УлГУ Александр Качкин полагает, что политического заказа в истории с «Левада-центром» не было. В интервью изданию «Давыдов. Индекс» он заявил:

«До выборов в Госдуму осталось очень мало времени, поэтому я не думаю, что на центр оказывают давление перед выборами, хотя бы потому, что уже поздно. <...> Уже в прошлом месяце эта независимая компания продемонстрировала данные опросов, свидетельствующих о снижении рейтинга "Единой России". Стоит заметить, что и другие социологические службы также представляли рейтинги, в которых была видна потеря доверия населения к партии власти. В частности, в исследованиях ВЦИОМ эта тенденция тоже прослеживается. В связи с этим я не думаю, что обвинения в сторону "Левада-центра" носят какой-то заказной характер, связанный с выборами в Госдуму. <...> Всё, что произошло с "Левада-центром" сегодня, я бы назвал заделом на будущее, в частности, это работа, уже связанная с выборами 2018 года. Получается, что независимые исследования не нужны. Включение "Левада-центра" в реестр иностранных агентов не что иное, как подрыв авторитета и уничтожение единственного независимого самостоятельного социологического центра в России.»

В то же время политолог, директор воронежского «Центра социально-политических технологий» Владимир Инютин в беседе с «Давыдов.Индекс» предположил, что решение Минюста может быть связано с понижением рейтинга ЕР, а реализовать его удалось из-за несовершенства закона.

«Практика применения поправок к закону "Об иностранных агентах" зашла в тупик. Это уже ощущается и в центре, и в регионах. <...> Практика получения иностранных грантов нашими организациями уже показала свою порочность, потому что есть риск, что после получения денег организацию могут объявить иностранным агентом. Даже президент говорил о том, что необходимо пересмотреть закон, связанный с получением грантов от иностранных кампаний. "Левада-центр" включили в список иностранных агентов сразу после того, как он опубликовал исследование, в котором "Единая Россия" сдаёт свои позиции. Причём все социологические центры показывают падение рейтинга партии, но "Левада-центр" опубликовал самый значительный процент снижения популярности партии власти у населения. После чего последовала классическая ситуация, разыгранная по нотам, в игру вступили козыри. Были представлены доказательства и материалы, по которым "Левада-центр" был включён Минюстом в реестр НКО — иностранных агентов», – объяснил он.

На многих происшедшее произвело впечатление откровенной бессмыслицы. Олег Шарипков, заместитель председателя Координационного совета в Партнерство фондов местных сообществ, исполнительный директор Фонда «Гражданский Союз» выразил возмущение: «Левада центр – иностранный агент. Кто же еще? РПЦ? РЭШ? Эрмитаж?»

Вадим Новиков, антимонопольный экономист, эксперт в области прикладной микроэкономики, прокомментировал ситуацию с юмором:

«Слову "иностранный" [агент] начальники пытаются придать значение, которое у него нет. Известно ведь, что "иностранный" это почти всегда хорошо, будь то телевизор или экономист, а плохо ну может когда речь идет об огурцах. Тут принято принимать и нахваливать отечественные.

Но что с социологами? По мне они как телевизоры и экономисты, а не как огурцы.»

Владимир Милов, политик, экономист, общественный деятель, пошутил над версией о реакции власти на неприятные результаты опроса: «Иностранный агент – Левада, а рейтинг «Едра» хуже всего у ВЦИОМ – 41%, рекордный минимум. ВЦИОМ следующий?»

Однако многие отнеслись к случившемуся и очень серьезно.

«Если в акте Минюста о признании Левада-Центра "иноагентом" ставится в вину "фиксация мнения населения о коррумпированности власти и политиков", то это, видимо, должно означать, что другие организации, изучающие общественное мнение такие вопросы гражданам не задают. Если же задают, то тогда не понятно, почему молчат? Этак Минюст все опросы сочтет политической деятельностью?» высказала опасения Анна Качкаева, профессор Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.

Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру», оценил ситуацию так: «К вопросу о том, может ли быть хуже. Может.»

Михаил Велигодский, бывший директор Общественного фонда «ГОЛОС-Юг» движения «Голос – за честные выборы» отозвался на это: «Так закону уже 4 года. ГОЛОС уже столько и прессуют. Гудкова ещё тогда предупреждали: МЮ имеет план по выявлению иноагентов с 2013. Тогда же пошли тотальные проверки подозрительных НКО со стороны всех силовиков».

Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика», высказал такое мнение:

«Распространена точка зрения, что там, на высоком верху, редко говорят "нет". Можно провести конкурентные выборы, все разрешим и почти никого не снимем? – В рамках конституции – конечно. А можно все непонятные тренды заасфальтировать? – В рамках закона – конечно, это ваша прямая обязанность.

Продолжительность сменяющих друг друга циклов иногда составляет всего несколько дней. То Мальцев на 1 канале, то Левада – иностранный агент. Впору открывать тотализатор, какой из сменяющихся трендов придется на 18 сентября и момент формирования поствыборного послевкусия.»