В понедельник во время саммита G20 Россия и Саудовская Аравия договорились сотрудничать в направлении стабилизации нефтяного рынка. По итогам этого соглашения цены на нефть несколько выросли. Комментаторы в англоязычных СМИ, впрочем, сомневаются, что новая договоренность сможет серьезно повлиять на сложившуюся ситуацию.

CNBC пишет, что эксперты по энергетике скептически отнеслись к проекту сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Заявление о сотрудничестве, скорее всего, в краткосрочной перспективе приведет к росту цен. Вероятно, цена даже достигнет $50 за баррель. Но никаких более далекоидущих последствий ожидать не следует. А само соглашение о сотрудничестве – это, по всей видимости, не более чем дипломатическая уловка в отсутствие возможностей для настоящей кооперации.

Встреча представителей Саудовской Аравии и России во время саммита G20 в Ханьчжоу. Фото: kremlin.ru

Главным образом, стратегия стабилизации рынка сведется к замораживанию объемов производства. Но от замораживания мало что изменится, потому что Саудовская Аравия и так уже добывает нефть в объемах, близких к максимально возможным, а Россия технически не может сократить свой уровень производства. Кроме того, чтобы «заморозка» подействовала, нужно, чтобы инициативу поддержали прочие страны-производители нефти, прежде всего участники ОПЕК. В том, что они на это согласятся, есть большие сомнения.

Wall Street Journal отмечает, что соглашение между Россией и Саудовской Аравией было подписано за три недели до важного саммита ОПЕК, который должен пройти позднее в сентябре. Соглашение было сформулировано как декларация готовности к сотрудничеству, но не содержит в себе конкретных обязательств по лимитированию объемов добычи.

Владимир Путин беседует с преемником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом. Фото: kremlin.ru

Соглашение, комментируют авторы, олицетворяет собой то давление, которое оказывают на мир две крупнейшие нефтяные державы, когда они борются с падением цен на нефть. Показательно, что оно сразу оказалось в центре внимания. Однако отсутствие конкретных обязательств вызывает у большинства игроков сомнения в том, что соглашение приведет к значимым последствиям. Аналогичная сделка между Россией и Саудовской Аравией уже имела место в этом году. Но та инициатива провалилась в апреле, после того как Саудовская Аравия начала настаивать на том, чтобы к сделке присоединился Иран.

WSJ оговаривает, что следующим этапом развития событий после соглашения будут переговоры между участниками ОПЕК в Алжире, намеченные на 26 сентября. Россия, не входящая в ОПЕК, тем не менее, будет учитываться, так как она – крупнейший нефтепроизводитель за пределами картеля.

На этих переговорах возобновятся переговоры о заморозке, ограничениях и списке стран, которые должны принять в этом участие. Пока единого мнения об этих вещах нет. Российская сторона, например, считает, что Иран не нужно привлекать к участию, потому что он сейчас наращивает свое производство после снятия западных санкций. Саудовская Аравия ограничилась неопределенным замечанием, что Иран как ее давний ближневосточный соперник должен играть конструктивную роль в переговорах о заморозке и что никто не требует заморозки объемов прямо сейчас.

Financial Times отмечает, что новости о соглашении сначала толкнули цены на нефть вверх, но затем отсутствие конкретики снова повлекло их вниз. Также авторы оговаривают, что к настоящему моменту прошел уже почти год, с тех пор как Россия и Саудовская Аравия начали пробовать договориться о сотрудничестве. Но эти попытки осложняются непростой геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и, не в последнюю очередь, тем, что партнеры по переговорам поддерживают противоборствующие стороны в сирийском конфликте.