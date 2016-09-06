«Родина» — партия со славной историей и смутным будущем. В 2003 году на выборах в Госдуму «Родина» получила более 9% голосов, став главным представителем националистических идей в парламенте — если, конечно, не считать Жириновского, который в случае необходимости занимает любую часть политического спектра.

После выборов, однако, прошла серия расколов, и в итоге остатки «Родины» влились в «Справедливую Россию». В 2011 году СР получила достойный результат — в том числе и благодаря кампании «голосуй за любую другую партию кроме "Единой России"». Но после либерализации партийного законодательства бывшие основатели «Родины» решили возродить бренд.

Дмитрий Рогозин на съезде КРО. 2011 год. Фото: КРО • Родина © 2012

В сентябре 2012 года на базе Конгресса русских общин «Родина» была восстановлена. Она была объявлена преемницей «старой» партии, главой «Родины» стал Алексей Журавлев, но неформальным лидером, несомненно, является вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Родина» смогла провести аж 20 депутатов в региональные парламенты, образовав фракции в парламентах Тульской и Архангельской областей, в Ненецком округе и Москве и получила право выдвигать свой список на выборах в Госдуму без сбора подписей. Для написания экономической программы партии был привлечен советник президента Сергей Глазьев — тут, в целом, достаточно одного имени, а программу все равно никто не читает.

Впрочем, что Глазьев, что Рогозин не участвуют в предвыборной кампании партии — хотя избиратель их, в целом, помнит и их прямая поддержка «Родине» могла бы дать ей дополнительные голоса.

Сергей Глазьев и Дмитрий Рогозин. 2005 год. Фото с официального сайта Сергея Глазьева

Однако в 2003 года изменилось слишком многое. Если тогда «Родина» действительно была одной из немногих политических сил, которые могли себе позволить «играть» на поле национализма, то теперь этим занимаются все — включая самые крупные парламентские партии.

Пока соцопросы не дают «Родине» даже надежды на преодоление трехпроцентного барьера, который позволил бы получать госфинансирование и без сбора подписей выдвигать кандидатов на выборах всех уровней. Но нельзя сказать, что в штабе «Родины» это воспринимают спокойно и не ведут борьбу за голоса.

Например, в понедельник «Родина» добилась того, чтобы ее список все-таки участвовал в выборах в парламент Ленинградской области. Ранее региональный избирком нашел в подписных листах 10,8% брака — но в Москве дали понять, что такое поведение является политическим и партию все-таки допустили до выборов. А как показывает практика, если список партии участвует и в федеральной, и региональной кампании, то голосов он получает больше.

Также стоит помнить, что именно по иску «Родины» суд в Петрозаводске снял с выборов в городской совет список «Яблока». Хотя электорат двух партий, мягко говоря, не пересекается, такие действия могут свидетельствовать о тактическом союзе, который местное отделение «Родины» заключило с региональной или городской администрацией — «Яблоко» в Карелии имеет сильные позиции.

Но с учетом того, что даже предвыборные лозунги «Родины» не вызывают таких острых дискуссий как прежде («Власть нуждается в обновлении» и различные вариации старого «Партия много, Родина — одна»), ожидать какого-то резкого роста популярности перед выборами можно с трудом. А «выехать» на одной истории бренда и красивом логотипе, который очень напоминает тот, что использует российская армия, очень сложно.