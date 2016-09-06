Вчера следователи Республики Коми открыли новую главу в истории громких уголовных дел против коррумпированных чиновников. Утром 5 сентября прошли обыски в офисах группы «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга и подконтрольной ей энергокомпании «Т-Плюс». Уже днем по подозрению в даче крупных взяток (800 миллионов рублей) бывшему руководству Коми были арестованы два топ-менеджера, близких к Вексельбергу. Это управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик и гендиректор «Т-Плюс» Борис Вайнзихер. Третьим фигурантом дела является один из самых известных бизнесменов России Михаил Слободин. В прошлом он работал руководителем «Т-Плюс» и до вчерашнего дня возглавлял «Вымпелком». Сейчас Слободин находится в Лондоне, но обещает вернуться в Россию до конца следующей недели.

Глава «Т-Плюс» Борис Вайнзихер был задержан в головном офисе компании в Красногорске, Евгений Ольховик — центральном офисе группы «Ренова» на Малой Ордынке в Москве. Обыски прошли в их квартирах и домах, а также в головном офисе «Т-Плюс». По словам официального представителя «Реновы» Андрея Шторха, следственные действия, проводимые в связи с работой энергетической компании Коми, связаны с периодом, когда республику возглавлял Вячеслав Гайзер, в прошлом году арестованный по обвинению в мошенничест+ве.

Вячеслав Гайзер в Басманном суде Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Сегодня днем задержанные топ-менеджеры самолетом были доставлены в Сыктывкар, где городской суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании для подозреваемых мер пресечения в виде ареста.

Весь день 5 сентября шли поиски Михаила Слободина, но следователям его местонахождение установить так и не удалось. Как выяснилось позже, Слободин находится в плановой командировке во Франции (по другой информации, в Лондоне). В разговоре с газетой «Ведомости» он заявил, что вернется в Россию в конце недели и даст показанию Следственному комитету. «Мы действительно вели бизнес в Коми, будем выяснять, в чем нас обвиняют. Отвечу на все вопросы», — сказал он.

Ближе к ночи стало известно, что Слободин подал в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома». Возглавил компанию бывший руководитель российского подразделения Telenor (совладелец VimpelComLtd.) Шелль Мортен Йонсен.

Уголовное дело, с которым связаны обыски в группе «Ренова», возбуждено по части 5 статьи 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). По данным следствия, в период с 2007 по 2014 год бывшие и действующие руководители «Т-Плюс» находились в сговоре с высшими должностными лицами Республики Коми, которые входили в так называемое «преступное сообщество Гейзера». За установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий для бизнеса топ-менеджеры заплатили чиновникам в общей сложности более 800 миллионов рублей.

Кроме того, 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 миллионов рублей, принадлежащей «Т-Плюс», перешла в собственность оффшорной компаний, которую контролировали высокопоставленные чиновники Коми, заявил председатель СК Владимир Маркин.

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин /wikipedia.org

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире «Национальной службы новостей» объяснил, как выглядела коррупционная схема, существовавшая при Гайзере. По инициативе энергетической компании и с дозволения местных чиновников в регионе повышаются тарифы ЖКХ. Тарифы на тепло в России дифференцированы. Коми входит в неценовую зону, тарифы на электроэнергию в регионе устанавливаются на федеральном уровне, на теплоэнергию — на региональном. Часть прибыли с той суммы, которое платит население, получает фигурирующая в деле компания, часть (коррупционная рента) — направляется чиновникам, вовлеченным в сговор.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что при Слободине с 2007 по 2010 на счета компаний, подконтрольных взяткополучателями, было перечислено 462 млн рублей. Деньги с этих счетов обналичивались и переправлялись в Сыктывкар. Следователи же подсчитали, что во время руководства Ольховика (с 2010 по 2012) и Вайнзихера (с 2012 по 2014 год), продолживших практику взяток, на счета тех же компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 млн рублей.

Откуда следователи получили эту информацию, неизвестно. Никаких подтверждений или намеков на то, что к «собиранию» уголовного дела может быть причастен и сам Гайзер, задержанный в 2015 году, не было. Адвокат бывшего главы Коми Вячеслав Леонтьев сказал РБК, что у его доверителя были напряженные отношения с руководством «Ренова». «Между ними были конфликты из-за того, что Гайзер заставлял "Ренову" поддерживать объект в рабочем состоянии. В результате ТЭЦ была готова к отопительным сезонам», — пояснил Леонтьев. Адвокат добавил, что в последнее время с Гайзером никаких следственных действий не проводилось, в допросах он не участвовал.

Воркутинская ТЭЦ / tplusgroup.ru

Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что вчерашние обыски связаны с расследованием причин, по которым Воркутинская ТЭЦ, на 100% принадлежащая «Т-Плюс», оказалась не готова к отопительному сезону. В ходе обысков силовиков интересовали, прежде всего, документы этой компании. «Отопительная история» длится с середины августа, когда и.о. главы Коми Сергей Гапликов пожаловался на владельцев Воркутинской ТЭЦ из-за того, что оборудование электростанции находится в критическом состоянии и подготовка теплоснабжения Воркуты к зимнему сезону оказалась под угрозой.

Гапликов сказал президенту, что руководство компании даже слушать его не стало, решив продать станцию из-за долгов потребителей. Путин отреагировал жестко, сказав, что «эта безответственность должна быть пресечена». В Генпрокуратуре услышали сигнал, и уже на следующий день началась проверка готовности теплоснабжающей системы Воркуты. Через неделю гендиректор «Т-Плюс» Вайнзихер заявил, что компания вложит в модернизацию Воркутинской ТЭЦ более 1,7 миллиарда рублей, в пресс-релизе энергетики объявили, что зимнему теплоснабжению Воркуты ничего не угрожает.

Кабанов уверен, что дело получит дальнейшее развитие: «Поскольку масштаб хищений огромен, число фигурантов дела может возрасти, поскольку часть технических исполнителей наверняка пойдут на сделку со следствием. Единственно только, Слободина заполучить нам не удастся — он останется в Лондоне, а оттуда выдачи в Россию нет». Источники «Коммерсанта» в силовых структурах предполагают, что дело будет расследоваться отдельно от «дела Гайзера», а новые фигуранты вполне смогут рассчитывать на смягчение приговора в обмен на раскаяние.

Обыски и задержания, которые прошли в понедельник, могут быть связаны с конфликтом структур Вексельберга, сказал РБК один из его деловых партнеров. По его словам, для регионального конфликта задержание Ольховика это слишком «сильно»: он всегда был движущей силой «Реновы» и отвечал за операционную деятельность компании. «Ольховик и Вайнзихер — это ключевые люди в бизнес-империи Вексельберга, и Слободин, пока работал у Вексельберга, тоже был одним из ведущих сотрудников. Поэтому это очень серьезный удар по репутации Вексельберга», — заявил в эфире «Коммерсантъ FM» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Другой точки зрения придерживается замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Вексельберг достаточно лоялен федеральным властям. Однако в Коми идут выборы, арест людей олигарха дает народу знак о том, что власть работает и борется с коррупцией». Директор Института энергетической политики Владимир Милов, в свою очередь, пишет, что Вайнзихер является «заметным и очень статусным игроком питерской команды», поэтому «дело приобретает более серьезный оборот, чем какие-то там разборки с Коми и Вексельбергом».