В понедельник российские авиаудары помогли сирийскому правительству и его союзникам захватить стратегически важную территорию на окраине Алеппо и укрепить свою блокаду вокруг той части города, которую занимают повстанцы, пишет NY Times. Одновременно с этим усилились столкновения еще на нескольких фронтах в многосторонней сирийской войне. Это значит, считает автор, что противоборствующие стороны либо стараются добиться своего в обход переговоров, либо надеются укрепить свои позиции за столом переговоров.

Также за прошедшие несколько дней, отмечает автор, были нанесены сильные удары по позициям террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), особенно на территориях возле турецкой границы. Таким образом, ИГ лишилось своего ключевого источника подкреплений. Правда, в то же время Турция лишила курдских боевиков возможности создать на этих территориях свою полуавтономную зону. Что касается оппозиционных сил в Сирии, они тоже оживились, чтобы сделать свой вклад в международную борьбу с ИГ и тем самым в перспективе получить некоторые бонусы.

Сирия. Атака боевиков. /twitter.com

Между тем, колумнист в Wall Street Journal предлагает «единственное решение сирийского конфликта». Попытки американского президента Барака Обамы восстановить в Сирии перемирие в соавторстве с российским президентом Владимиром Путиным успехом не увенчались. Это значит, что на перемирие больше полагаться нельзя, и идея мирных переговоров также уже продемонстрировала свою несостоятельность.

К настоящему моменту за последние пять с небольшим лет было уже 17 мирных инициатив, призванных положить конец сирийскому конфликту, и ни одна из них не сработала. В этом смысле целесообразность возобновления перемирия и очередных переговоров тоже неочевидна. Точнее, смысл этих попыток, считает автор, сводится к дипломатической риторике, то есть единственному, что осталось у США, после того как они отказались от полноценного военного вмешательства.

Б.Обама на военной базе /flickr.com

Между тем, Обама скоро перестанет быть президентом, а новой администрации придется выбирать свою сирийскую стратегию. Автор считает, что правильной стратегией было бы перестать стремиться к сохранению единства Сирии как государства. Пока все рассуждают в терминах «либо Асад, либо оппозиция», получается игра с нулевой суммой. Победа одной стороны подразумевает подчинение другой, и на это ни одна из них не согласится.

По мнению автора, лучшим сценарием было бы разделение страны на части. Новые границы – это, конечно, тоже не панацея, потому что конфликт может продолжиться и после их проведения. Но появление нескольких автономных территорий позволит разбить задачу на несколько отдельных частей и тем самым упростить ее решение. Таким образом можно будет выделить часть, которую будет контролировать нынешний президент Сирии Башар Асад, часть, контролируемую курдами, а остальную территорию нужно будет силами НАТО очистить от ИГ и отдать оппонентам Асада. Здесь автор приводит в качестве удачного примера такой стратегии опыт Югославии, распавшейся в итоге на семь самостоятельных государств.