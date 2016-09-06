Топ новостей 6 сентября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин посетил могилу президента Узбекистана Ислама Каримова, Порошенко насчитал 15 млрд долларов убытков от потери российского рынка, спецслужбы США начали расследование российского влияния на американские выборы.

Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Российский президент возложил на могилу букет из красных роз. Вместе с Путиным был премьер-министр республики Шавкат Мирзиёев.

Президент Украины Петр Порошенко на открытии пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва выступил с ежегодным посланием. Он, в частности, сообщил, что потери от закрытия российского рынка для Украины составили не менее 15 млрд долларов и стали «экономическим шоком».

Здание ФСБ на Лубянской площади. Сергей Бровко/Коммерсантъ

Разведслужбы США проверяют информацию о тайной операции российских спецслужб с целью повлиять на президентские выборы в США. По словам источников, цель российской операции заключается в подрыве доверия американских граждан к президентским выборам и политическим институтам в США.

МГУ / common.wikipedia.org

Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала тринадцатый ежегодный рейтинг лучших вузов мира. Среди российских вузов в топ-400 вошли Московский государственный университет (108-е место рейтинга), Санкт-Петербургский государственный университет (258-е место), Новосибирский государственный университет (291-е место), МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет, МГИМО, Томский государственный университет, Томский политехнический университет.

За последние пять лет интерес россиян к думским выборам заметно снизился, следует из опросов, проведенных «Левада-центром». Если в 2011 году интерес к выборам испытывали 60% опрошенных, то сейчас лишь 46%. Половину респондентов (50%) и вовсе не интересуют выборы в Госдуму, 6% участников опроса затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

Президент IBU (биатлон) Андерс Бессеберг / biathlonrus.com

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что IBU может отозвать решение о проведении в Тюмени чемпионата мира 2021 года по биатлону. Это произойдет в случае появления новых фактов применения допинга в российском спорте. При этом в 2018 году будут проведены новые выборы места проведения соревнований.

В России возобновлены работы над самолетом с лазерным оружием, сообщает источник. Разработки самолета на базе транспортника Ил-76, который будет оснащен лазерным оружием последнего поколения, начались еще в 1991 году, но были остановлены из-за недостаточного финансирования. В открытых источниках проект называется А-60.

В российском ВПК разрабатывают самолет с лазерным оружием, утверждают источникиhttps://t.co/KS49yBNOXo pic.twitter.com/ehdMOPSBeT — Лентач (@oldLentach) 6 сентября 2016 г.

Художественный руководитель театра имени Моссовета Павел Хомский / Телеканал ТЕАТР, YouTube.com

В Москве скончался художественный руководитель театра имени Моссовета Павел Хомский. Хомскому был 91 год.

В прошлом один из ведущих инженеров Apple Джон Шейнберг не смог устроиться на работу в официальный магазин компании Apple Store. Шейнберг прошел собеседование на позицию Genius Bar — так в компании называют специалиста по консультациям пользователей и технической поддержке. После интервью специалисту пообещали «обязательно связаться» с ним, но не сделали этого.

Ведущего инженера Apple не приняли на должность продавца-консультанта в магазин компании https://t.co/cjLz0SBy2s pic.twitter.com/jCEhE0A4Ht — Лентач (@oldLentach) 6 сентября 2016 г.

5 сентября стало известно о задержании сотрудниками ФСБ совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика, которого подозревают в даче взятки в особо крупном размере. «Полит.ру» в своем традиционном опросе предложил читателям поделиться своим мнением о том, что стоит за делом о взятке, фигурантом которого стал совладелец «Реновы». Большинство респондентов сочли подоплекой дела желание передела собственности.