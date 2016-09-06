Хотели как лучше – получилось как всегда? Избирательная кампания в Свердловской области на грани срыва

Кто виноват и что делать?

Начавшаяся еще в марте избирательная кампания свердловских единороссов была достаточно ярким стартом, за которым последовал несколько «перепиаренный» праймериз и длительная пауза после него, затянувшаяся на несколько месяцев. Этой паузой эффективно воспользовались представители «Справедливой России», активно заполнившие пространство в электоральном сознании и стремительно повторяющие результат 2011 года, все увереннее отбирая у «медведей» проценты и голоса. А ведь еще в мае рейтинги ЕР в регионе переваливали за отметку «50», сейчас же эта партия по разным данным не набирает и 35% в области, не говоря уже о Екатеринбурге.

Чтобы понять, в чем причина такого перелома в кампании – нужно вернуться к самому ее началу и понять, где скрытые причины того, что происходит вовне.

Начало остановки областной партийной кампании пришлось как раз на конец мая - когда конфликт между областными властями и администрацией Екатеринбурга был «принудительно» приведен Москвой к условному компромиссу. Вместе с тем, назначение бывшего вице-мэра Екатеринбурга Владимира Тунгусова главой администрации губернатора Свердловской области не улучшило предвыборную ситуацию в регионе – как планировали это в администрации Президента.

Наоборот. Начался процесс «сушки кампании» и «кадровых перестановок» и, по сообщениям инсайдеров, вся работа в штабе «забуксовала». Некоторые близкие к новому руководителю АГ источники сообщают, что у Владимира Георгиевича нет личной мотивации на победу ЕР в предстоящих выборах:

«ВГ – человек гениальный в плане извлечения финансовой прибыли, - отмечает один из них. И назначение на данную должность – это залог возвращения городу основных прибыльных направлений – градостроительных полномочий и полномочий в сфере рекламы. Все остальное лишь сопутствующие процессы».

Эта версия косвенно подтверждается рядом фактов, которые видны невооруженным глазом:

После прихода Тунгусова и назначения Тушина главным идеологом кампании о «Единой России» стало не слышно и не видно на протяжении целых двух месяцев – и это в активную фазу кампании. Источники в ЕР подтверждают, что финансирование кампании было приостановлено, а качество новой наружной рекламы, выпущенной усилиями созданной Тушиным креативной группы, вызвало недоумение и жалобы даже у самих членов этой партии.

Недовольны работой нового главы администрации и многие главы муниципальных образований. «Он ни разу не выезжал в область, как это делал Валентиныч (Пересторонин). Полностью игнорирует местные выборы, при этом ДВП (департамент внутренней политики) вообще абстрагировался от выборных процессов – чего на моей памяти еще никогда не было», - сетует один из глав. По мнению другого, никаких понятных установок на выборы Тунгусовым, ответственным за внутреннюю политику в регионе, не дается. «Я понимаю, он не очень знает область. Но сейчас с нами занимаются кампанией только Паслер и Высокинский. ВГ заботит один «город» - хотя это в корне неправильно».

Что же касается политической составляющей – то по мнению экспертов, ключевой интерес В.Тунгусова заключается в получении 2/3 мандатов в Законодательное Собрание Свердловской области. «С учетом того, что большинство своих кандидатов он распределил между оппозиционными партиями (КПРФ, Патриоты России, Российская партия пенсионеров за справедливость), а на предварительное голосование «Единой России» выдвинул лишь нескольких, в данной комбинации высока вероятность того, что Тунгусов не станет соблюдать своих обязательств по выигрышу «Единой России» даже в Екатеринбурге».

Так, к кандидатам Владимира Тунгусова от оппозиционных партий относятся: Вячеслав Вегнер (КПРФ) и Алексей Антошин (Патриоты России) в Белоярском округе, Александр Ладыгин (КПРФ) в Асбестовском, Майя Михайлова – одномандатник от «Российской партии пенсионеров за справедливость» в Богдановичском. Так же ее соратники по партии - Евгений Касимов в Орджоникидзевском и Илья Тыщенко в Чкаловском округах Екатеринбурга – против неугодных Володина и Савельева соответственно. Основная торпеда и лидер «Патриотов России» - Сергей Ярутин – выдвинут против секретаря регионального отделения «Единой России» Виктора Шептия – в Ирбитском округе. Вадим Аверьянов – в Кировоградском. Владимир Мелехин – в Красноуфимском.

При таком ведении кампании у оппозиционных партий есть все шансы взять еще 10 – 15 мандатов по спискам. Таким образом, у нового главы резиденции существуют веские основания рассчитывать на большинство в Региональном Законодательном Собрании.

Пул же единороссов, поддерживаемых Владимиром Георгиевичем, достаточно скромен: это Анатолий Никифоров (которого он планирует сделать новым секретарем ЕР), Валентин Лаппо и Анатолий Марчевский.

Тем не менее, существует фактор личной воли губернатора, который напрямую заинтересован в хорошем результате выборов в регионе. То, что кампания после отстранения Паслера от выборов и двухмесячного простоя перешла в режим ручного управления главы региона, подтверждается из многочисленных источников.

Так, Евгений Куйвашев сам возглавил региональный штаб, понизив Тунгусова до уровня зама. Источники в резиденции сообщают, что с недавних пор с ним часто видят Екатерину Куземку, осуществляющую всю технологическую работу в кампании.

Евгений Владимирович также начал активные выезды в территории, проводя там масштабную работу с кандидатами. Очень плотный предвыборный график губернатора и прочие факторы свидетельствуют о том, что он не намерен позволить Владимиру Тунгусову вести свою игру, демонстрируя тот же вариант поведения, что и в 2011 г. на выборах регионального парламента, и в 2013г. на выборах главы г. Екатеринбурга.

Удастся ли ему вытянуть партию в области и какие результаты покажут Екатеринбург и Нижний Тагил – увидим в сентябре.

Сергей Абдылдаев