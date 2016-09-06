Губернатор Пермского края Виктор Басаргин на днях внес в законодательное собрание проект поправок в региональный закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», пишет URA.RU. В документе предлагается ввести единовременные денежные выплаты женщинам в возрасте от 18 до 23 лет за рождение первенца и таким образом простимулировать рост рождаемости в регионе. Сумма выплаты будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, а источником финансирования станет краевой бюджет.

В пояснительной записке к законопроекту актуальность этой меры объясняется тем, что доля первых рождений в регионе лишь около 35%, и в среднем на первого ребенка женщина решается только в 24 года. В условиях, что многодетные семьи и так обеспечены поддержкой государства, региональные власти озаботились помощью семьям с первым ребенком. При этом на максимальную выплату в 100 тысяч рублей может рассчитывать семья, в которой оба родителя являются студентами очного отделения.

Сообщается, что судьба законопроекта может быть решена этой осенью, его рассмотрит новый состав депутатов уже в конце месяца. Региональный эксперт, профессор Пермского государственного университета культуры Олег Лейбович в беседе с «Полит.ру» высказал мнение, что момент, выбранный для этой инициативы говорит о том, что она может быть направлена на привлечение конкретной группы электората и улучшение позиций губернатора.

«Поскольку это приурочено к 18 сентября, то, конечно, это работает прежде всего на кампанию. В бюджет этого года, естественно, это не внесено, соответственно, это должно решить новое законодательное собрание, а также выделить деньги и разработать условия: кто будет получать 50 тысяч, кто 100, а кто ничего не будет получать. То есть на сегодня, как мне кажется, это нормальный избирательный ход.

Я полагаю, что в течение двух недель наши массмедиа сообщат об этом как о губернаторской инициативе и попытаются мобилизовать новую часть электората, а именно семьи, в которых есть милые барышни от 18 до 23 лет, которые вышли замуж и собираются рожать детей, или не собираются — в данном случае это не имеет значения. Основной посыл, что власть заботится о нас, поэтому надо прийти проголосовать за эту власть. Это вроде бы не написано и не произнесено, но это подразумевается», — считает Олег Лейбович.

Заведующий лабораторией политической демографии НИУ ВШЭ Андрей Коротаев в беседе с «Полит.ру» поддержал эту идею, так как хуже от нее точно не будет: «На 100% утверждать, что эта мера будет высокоэффективна, сложно. У нас с 2007 года была установка на поддержку вторых и третьих рождений, что довольно осмысленно, потому что у нас в стране, по общей практике, если люди женятся, то хотя бы одного ребенка все-таки рождают. Поэтому была мысль поддерживать вторые и третьи рождения, которые совсем не гарантированы. И в принципе эта тактика очень неплохо сработала: после того, как мера стала реализовываться, Россия вышла на первое место по темпу роста рождаемости среди средне- и высокоразвитых стран», — говорит эксперт.

По его словам, идея, предлагаемая в Пермском крае, небезынтересна, так как можно говорить о существующей сейчас общемировой тенденции — это сдвиг времени рождения детей на все более и более поздние сроки. «То есть вроде бы это и нормальная практика, но сейчас откладывание рождения на поздние сроки начинает приобретать угрожающий характер. Понятно, что если женщина откладывает рождение своего первого ребенка за 30 лет, то уже вероятность рождения второго и третьего детей заметно снижается. Поэтому я бы безусловно приветствовал идею правительства Пермского края, но совершенно не факт, что эта мера даст заметный позитивный результат», — считает Коротаев.

То, что такая инициатива прозвучала в Пермском крае и уже даже оформлена в законопроект, это хороший знак, так как она все же несет некоторые риски, ведь в случае его принятия это будут дополнительные неопределенные траты бюджетных средств: «Я готов рукоплескать этому решению, хотя мера и рискованная. Интересно будет посмотреть, даст ли это какой-то заметный результат или нет, но это станет понятно нескоро. Тем не менее, я считаю, что это шаг в правильном направлении и хорошо, что нашелся субъект, готовый рискнуть своими деньгами для того, чтобы попробовать такую меру», — полагает эксперт.

К вышесказанному Андрей Коротаев добавил, что материнский капитал тоже изначально был мерой, которая вызывала большие сомнения: «В чистом виде, как это реализовано у нас, до этого ни в одной из стран не практиковалось. В принципе обычно не рекомендуется внедрять какие-то дорогостоящие меры, если они прежде уже не были кем-то испробованы. Поэтому у части экспертного сообщества были сомнения по поводу внедрения материнского капитала, так как это все-таки рискованное мероприятие. В итоге он себя оправдал неожиданно хорошо, нечасто бывает так, что вы впервые идете по минному полю и благополучно его проходите, но все же такое случается. Это пример того, что иногда, возможно, имеет смысл рискнуть», — заключил он.

Напомним, что уже почти 10 лет, с начала 2007 года, в России действует такая форма государственной поддержки семей, как материнский капитал. Когда в семье появляется второй и следующие дети, имеющие российское гражданство, ей полагается поддержка со стороны государства. В этом году она составляет 453 тысячи рублей, что почти вдвое больше той суммы, с которой в 2007 году стартовала программа. В этом году появилась возможность получить единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей из суммы маткапитала на текущие расходы, если на сертификате осталась такая сумма.

Помимо федеральной поддержки рождаемости и многодетных семей, в разных регионах страны предусмотрены свои выплаты — региональный материнский капитал. Он отличается от федерального размером выплаты и условиями получения. В Пермском крае не так давно правительство отказалось от регионального материнского капитала, решив уйти от поддержки многодетных семей и переключиться на помощь молодым родителям, у которых дети рождаются впервые.