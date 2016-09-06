Заявление Вольного исторического общества в связи с приговором Денису Лузгину

5 сентября 2016 года Вольное историческое общество опубликовало следующее заявление. Источник - http://volistob.ru/statements/zayavlenie-volnogo-istoricheskogo-obshchestva-v-svyazi-s-prigovorom-denisu-luzginu

Верховный суд РФ оставил в силе приговор, вынесенный Пермским судом автослесарю из Перми Денису Лузгину за перепост записи в блоге, содержащей фразу «коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну, то есть коммунизм и нацизм честно сотрудничали». Суд счел эту фразу противоречащей «фактам, установленным Нюрнбергским трибуналом», а ее перепост — распространением «заведомо ложных сведений».

Это первый приговор, вынесенный в соответствии со статьей 354.1 «Реабилитация нацизма», добавленной в Уголовный кодекс весной 2014 года, и он, к сожалению, подтверждает высказанные Вольным историческим обществом в тот момент предостережения о возможности «произвольного правоприменения» весьма неточных положений этого закона.

Впрочем, приговор не соответствует даже букве упомянутого закона, поскольку в тексте, послужившем основанием для обвинения, не содержится противоречий с «установленными приговором Нюрнбергского трибунала фактами». Нюрнбергский трибунал оценивал исключительно деятельность германского руководства и не принимал никаких решений об оценке деятельности советского руководства в 1939 году. Приведенная фраза из поста, пусть и в несколько прямолинейной формулировке, вполне соответствует твердо установленным исторической наукой фактам. Досадно и удивительно, что члены высшей судебной инстанции РФ оказались непричастны к этому знанию.

Особо стоит отметить роль экспертизы, которая неверно трактует содержание приговора Нюрнбергского трибунала и записи блогера, — видимо, по той причине, что экспертизу эту выполнил автор, не являющийся специалистом по данной теме. Практика судебной экспертизы должна основываться на заключениях специалистов в конкретной области знаний, а не просто формально принадлежащих к «ученому сословию»; при этом защита должна иметь возможность представить в суде альтернативное мнение профессиональных экспертов.

Вольное историческое общество считает, что Денис Лузгин должен быть оправдан высшей инстанцией, поскольку его действия не содержат состава преступления, вменяемого статьей.

Вольное историческое общество призывает законодателей к отмене самой статьи как противоречащей конституционному праву на свободу слова и принципам исторического исследования.

Вольное историческое общество намерено способствовать обращению Дениса Лузгина в Конституционный Суд РФ в связи с нарушением статьей 354.1 «Реабилитация нацизма» его конституционных прав и обеспечить это обращение квалифицированной исторической экспертизой. Целью рассмотрения дела Лузгина в Конституционном суде РФ ВИО полагает отмену статьи 354.1 как противоречащей Основному закону РФ.