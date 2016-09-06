Парламентские выборы в России, назначенные на 18 сентября 2016 года, в сравнении с предшествующими выборам в Думу имеют ряд особенностей. И дело тут не только в том, что это будут выборы по смешанной системе – пропорциональной и мажоритарной одновременно, но и в отличиях избирательной кампании 2016 года от всех ранее проводившихся кампаний подобного сорта.

О необычных чертах нынешней избирательной кампании, ее вероятном результате, альтернативном сценарии и стратегии, которой в связи с этим имеет смысл придерживать политически активной части общества, в беседе с «Полит.ру» рассказал Григорий Голосов, политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.

«Что необычного на этих выборах, очевидно: они проходят в сентябре, а не в декабре. И назначены они на сентябрь, конечно, не случайно, а для того, чтобы облегчить условия для участия «Единой России».

Дело в том, что избирательная кампания проходит совершенно незаметно. Кроме того, она очень короткая по сравнению с теми кампаниями, которые были раньше. И совершенно очевидно, что основной расчет строится на том, что она не привлечет вообще никакого внимания избирателей.

Предвыборная агитация в Москве. 23 августа 2016. Фото Кирилла Зыкова / АГН "Москва"

Это значит, что каких-то политических мотивов для того, чтобы пойти на эти выборы, у людей, как ожидается, фактически не будет. Ну, какие могут быть политические мотивы, если люди просто не знают ни о выборах, ни о том, кто в них участвует? А это значит, что, по расчету организаторов избирательной кампании, основную массу голосующих составят люди, которым голосование так или иначе вменено в обязанность – ну, или которым это материально выгодно.

Какие это категории населения, в принципе, известно: это работники бюджетных организаций; пенсионеры; работники некоторых крупных предприятий, в отношении которых работодатель имеет возможности оказывать влияние на поведение. И раз уж они придут на выборы по таким неполитическим причинам, то и проголосуют они так, как им скажут, а именно – за «Единую Россию».

Голосование на праймериз "Единой России" в Хабаровске. 22 мая 2016/ Фото: ЕР

Отсюда вытекает, что при таком сценарии «Единая Россия» получит значительное большинство голосов. Я думаю, что за слишком большими показателями, которые можно нагнать только путем фальсификации явки, в этом году гоняться не будут. Но, видимо, оптимальный сценарий для властей состоял бы в том, что «Единая Россия» получит процентов 50-55 по пропорциональной части.

Кроме того, уже сейчас очевидно, в связи с тем, что округа в основном контролируются региональными властями, что в округах она также получит подавляющее большинство мест. И, таким образом, вкупе с пропорциональным результатом «Единая Россия» получит возможность по-прежнему полностью контролировать ситуацию в Думе и служить надежной опорой для тех законопроектов, которые будут готовить в президентской администрации или в правительстве.

Альтернативный сценарий состоял бы в том, что на выборы придет больше людей, и некоторые из них – по политическим мотивам.

Прямо скажем, особых политических мотивов голосовать за «Единую Россию» даже у тех, кто поддерживает Владимира Путина, сейчас, в общем, нет. Потому что «Единую Россию» на этих выборах возглавляет Дмитрий Медведев. Он за внешнюю политику, по поводу которой постоянно трубят об успехах, ответственности не несет. Как Медведев, так и «Единая Россия» в глазах избирателей ассоциируются с внутренней политикой – и, стало быть, с экономической ситуацией в стране. А то, что она ухудшается, сейчас ощущает значительная часть российского общества.

Встреча Дмитрия Медведева с пенсионерами. Липецк, 30 августа 2016. Фото: ЕР

Между тем многие партии, которые участвуют в этих выборах, проявляют по отношению к Путину и его внешнеполитической линии не меньшую лояльность, чем «Единая Россия», и в этих условиях голосовать именно за партию власти особых стимулов у политически мотивированных избирателей нет.

Кроме того, не следует забывать, что поддержка даже внешней политики Путина в России не является универсальной, и всегда, по социологическим данным, фиксировалась довольно значительная группа людей, которая эту политику не поддерживает ни в каком виде и выступает против Путина. Стратегия нынешней избирательной кампании направлена на то, чтобы эта часть российских избирателей вообще не пришла на выборы. Им подаются все возможные сигналы о том, что голосовать ни к чему, делать на этих выборах, в общем, нечего и оставайтесь-ка вы лучше дома.

Сработает ли это? Высока вероятность, что сработает, поэтому я нахожу оптимистический для «Единой России» сценарий более вероятным. Однако некоторый объем политически мотивированной явки на выборах, несомненно, будет. И от этого объема зависит, сколько получит список «Единой России» по пропорциональной части.

Тут вариация может быть, независимо от тех результатов опроса общественного мнения, которые публиковались, достаточно большой. Я бы предположил, что от 40% – в том случае, если политическая явка будет довольно большой – до 55%. Но, повторяю, на состав Государственной Думы это существенного влияния не окажет, потому что она в любом случае будет контролироваться через одномандатников. Ну и, кроме того, многие партии, которые могут получить голоса политически мотивированных избирателей, скорее всего, не преодолеют 5%-ный барьер.

Однако именно потому, что результаты этих выборов политически неважны с точки зрения контроля над Государственной Думой, они могут стать политически важными как демонстрация отношения российского общества, то есть политически ангажированной его части, к властям в целом. С этой точки зрения, я полагаю, что оппозиционно настроенные избиратели должны понимать: они могут уменьшить результат «Единой России», тем самым показав, что единодушной поддержки нет, или могут увеличить его, не придя на выборы.

Что им делать, если они все же придут на эти выборы? Если они могут – то есть, если у них нет радикальных антипатий, – они могут проголосовать за партию, которая прямо позиционируется как оппозиционная, то есть за ПАРНАС. Или они могут проголосовать за партию, которая хотя в целом и лояльна по отношению к российским властям, но это лояльность особого рода, – то есть за партию «Яблоко».

Они могут, принимая во внимание то, что я только что сказал, – что малые партии барьера не преодолеют, – проголосовать, тем не менее, за какие-то партии из круга малых. Если им решительно не хочется голосовать за ПАРНАС или «Яблоко» по тем или иным причинам, они могут голосовать за другие малые партии, даже если не испытывают к ним особой симпатии.

Вероятно, бессмысленно было бы голосовать за партии, которые совсем не имеют шансов набрать голосов, но есть небольшой круг малых партий, которые некоторые шансы имеют. Я бы среди них выделил «Коммунистов России», Партию пенсионеров, «Партию роста» и, возможно, партию «Родина». «Родину» – отчасти потому, что в обществе, безусловно, присутствует националистический сентимент, а отчасти потому, что она оказалась на первом месте в избирательном бюллетене. А на российских свободных выборах, которые были в 1990-х годах, первое место в бюллетене всегда давало ощутимый бонус – порядка 1% голосов.

Агитаторы "Коммунистов России" распространяют партийную прессу. Кировская область, 6 сентября 2016 Фото: komros.info

Тут дело не в том, хороши эти партии или нет. Стратегия политически мотивированного избирателя на этих выборах, если он придерживается действительно оппозиционных взглядов, должна состоять не в том, чтобы кто-то победил на этих выборах, и не в том, чтобы повлиять на распределение мандатов (с этой точки зрения неважно, кто пройдет в Думу). А только в том, чтобы показать отсутствие единодушной поддержки той политики, которую сейчас проводят российские власти. И этого можно, в принципе, добиться, делая то, о чем я рассказал», – объяснил Григорий Голосов.