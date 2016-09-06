На территории Сибирского округа парламентские выборы проходят в четырех регионах. Жители Красноярского края выберут себе 52 депутатов — 26 по партийным спискам, 22 по одномандатным округам и 4 по двухмандатным.

Регион интересен тем, что чуть ли не главная оппозиционная сила в нем — «Патриоты России», которых возглавляет небезызвестный Анатолий Быков, чье имя впервые стало постоянно упоминаться в федеральной прессе во время «алюминиевых войн», передела собственности в 1990-е годы. Однако, в отличие от многих своих знакомых того времени, Анатолий Быков смог не только выжить, но и утвердиться в политике — сейчас он депутат регионального парламента.

Возглавить список «Патриотов» на выборах, правда, Быкову не позволили — согласно закону, осужденные за тяжкие преступления ограничиваются в пассивном избирательном праве. Однако эта партия все равно достаточно популярна в крае и рассчитывает на попадание в парламент.

А вот у «Справедливой России» могут быть проблемы — в конце апреля умер Валерий Зубов, который был губернатором края в 1993-1998 гг., с 1999 избирался в Государственную Думу и с 2011 года представлял там именно СР. Со смертью Зубова партия потеряла влиятельного и известного представителя Красноярского края, так что теперь ее поддержка может сильно упасть.

В Томской области депутатов не сильно меньше — 42, и также половина избирается в одномандатных округах. Этот регион интересен тем, что 181-й Томский одномандатный округ на выборах в Госдуму «освобожден» от кандидатов от «Единой России», там, скорее всего, победит председатель ЛДПР Алексей Диденко.

Неудивительно, что в регионе агитация за ЛДПР заметнее, чем реклама КПРФ — возможно, жириновцам даже удастся обойти коммунистов.

В Алтайском крае избирается 68 депутатов — система также смешанная, половина идет по спискам, половина — по округам. Это один из тех регионов, где «Яблоко» имеет шанс на прохождение в парламент.

Митинг Барнаульского отделения партии "Яблоко" /yabloko.ru

В крае по одномандатному округу в Госдуму идет известный политик, выходец с Алтая Владимир Рыжков — он же №3 в федеральном списке «Яблока». Одновременно Рыжков идет вторым номером в региональном списке «Яблока». Хотя социологи утверждают, что Рыжков займет в округе на федеральных выборах второе или третье место, лишние голоса «Яблоку» он явно даст.

В Омской области, где выбирают 44 депутата, кампания проходит очень тихо. Наверное, одно из самых громких событий — попытка снять известного предпринимателя Валерия Кокорина, который идет самовыдвиженцем в избирательном округе №1. Сначала КПРФ доказала в областном суде, что у Кокорина слишком много брака в подписных листах, но Верховный суд встал на сторону предпринимателя и вернул его имя в бюллетени.

Коммунисты Омска на партийном мероприятии. / omsk-kprf.ru

Вообще Омская область — один из регионов «красного пояса», о существовании которого уже почти забыли. Это означает, что значительная часть населения голосует за левые и консервативные силы — сегодня это ЕР и КПРФ. Удастся ли коммунистам убедить избирателей, что аховое положение финансов в регионе является отличным поводом проголосовать за них — большой вопрос.