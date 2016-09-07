Сирийские активисты и спасатели обвинили правительственные войска в применении химического оружия. По их словам, вчера на контролируемый повстанцами район Сукари в Алеппо военные вертолеты сбросили несколько бочковых бомб с хлором, в результате чего пострадали десятки мирных жителей. Согласно заявлению, опубликованному больницей Аль-Кудса, более 70 человек, в том числе 37 детей и 10 женщин, испытали приступ удушья и сухого кашля. Врачи говорят, что одежда пострадавших имела характерный резкий запах хлора. 10 человек, включая беременную женщину, находятся в критическом состоянии.

Al Jazeera со ссылкой на местных активистов сообщает, что в результате предполагаемой химической атаки погиб по крайней мере один человек и более 100 горожан пострадали. Сирийская армия, подчиняющаяся президенту Башару Асаду, пока никак не прокомментировала обвинения в свой адрес.

Применение химического оружия, безотносительно используемого боевого токсичного химического вещества, недопустимо в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия от 1997 года. Сирия присоединилась к соглашению после того, как в августе 2013 года во время химической атаки на Гуту, пригород Дамаска, погибли более тысячи человек, треть из которых были дети. Расследование ООН подтвердило, что на Гуту были сброшены ракеты, содержащие нервно-паралитический газ зарин.

Запрет на применение хлора в качестве химического оружия был впервые введен в 1925 году с принятием Женевского протокола. Это соглашение стало реакцией на ужасные последствия, к которым привело использование химического оружия во время Первой мировой войны. Первой отравляющие вещества на полях сражений применила Германия, несмотря на то, что в 1095 году участники Лиги наций, куда входила страна Вильгельма II, обязались не использовать химическое оружие. По приблизительным оценкам, от применения отравляющих газов во время Первой мировой войны погибли более 90 тысяч солдат, но многие умерли от осложнений через несколько лет или остались инвалидами.

Хлор — крайне ядовитый газ, он вызывает сильный отек слизистых оболочек, кашель, удушье, тошноту, рвоту и при высокой концентрации приводит к смерти.

Обвинения в использовании хлора и других ядовитых газов были распространены с самого начала гражданской войны в Сирии. Все стороны раз за разом отрицают свою причастность к химическим атакам. После применения отравляющих средств в Дамаске, Совет безопасности ООН принял резолюцию о немедленном уничтожении в Сирии химического оружия, которое было поддержано сирийским правительством. Миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия завершила работу по уничтожению химических арсеналов в стране в 2014 году.

С того момента в большинстве химических атак, которые приписывают силам Асада, было использован хлор, в основном из-за его доступности. Например, он используется в бытовых целях, как очиститель и дезинфицирующее средство, поэтому хлор не был в числе химического оружия, подлежащего уничтожению в соответствии с резолюцией. Подтвердить использование хлора очень сложно, поскольку он быстро рассеивается и не оставляет химического следа. Весной 2014 года начала действовать специальная миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии, которая констатировала применения хлора в качестве оружия в ряде населенных пунктов. Миссии было поручено установить причастных к 10 инцидентам с использованием отравляющих веществ, произошедших в период с апреля 2014 года по сентябрь 2015 года.

Последствия бомбардировки в Сирии / aljazeera.com

В августе расследование подтвердило, что правительственная армия как минимум дважды использовала ядовитый газ. «По трем инцидентам мы смогли установить виновных. Мы пришли к выводу, что в двух из них сирийские военно-воздушные силы использовали газ хлорин, а в одном — «Исламское государство» (организация запрещена в РФ как террористическая) использовало горчичный газ», — заявила руководитель Совместного механизма расследования Вирджиния Гамба.

Еще по трем из девяти случаев работа почти завершена, но окончательных выводов пока нет. Предположительно, информация по ним будет предоставлена в середине сентября. Несмотря на результаты расследования, в СБ ООН не смогли согласовать наложение санкций на Дамаск за нарушение Женевского протокола.

По подсчетам «Сирийско-американского медицинского общества» (SAMS), вчерашняя химическая атака стала 167-й с момента начала гражданской войны в Сирии. «Систематическое применение химического оружия в Сирии, безнаказанное для преступников, стало «новой нормальностью»», — говорится в пресс-релизе организации. С декабря 2012 года в результате применения отравляющих средств в качестве оружия в Сирии погибли более 1,5 тысячи человек, утверждают в SAMS. Большинство погибло во время атаки на Гуту. Точное число жертв химического оружия установить невозможно.

77% химических атак произошло уже после подписания резолюции ООН об уничтожении химических арсеналов в Сирии. Несмотря на то, что новые атаки можно назвать относительно мелкими, экспертов беспокоит тот факт, что использование химического оружия становится нормой и уже не шокирует мировое сообщество, как несколько лет назад. Регулярное использование химического оружия делает военные преступления нормой, разделяя сам статус на две категории — «тяжкие» и «легкие» военные преступления.

Больница Аль-Кудс / aljazeera.com

«С военной точки зрения использование хлора является не самым эффективным методом ведения войны, зато это чрезвычайно эффективно, если вы хотите посеять террор. Это также очень полезное оружие, если вы не хотите быть обнаруженным», — объясняет бывший инспектор химического оружия ООН Джерри Смит.

Правозащитная организация AmnestyInternational провела анализ времени и места химических атак, в которых обвиняют правительственную армию. Основываясь на результатах анализа, правозащитники предположили, что химическое оружие используется главным образом как репрессивный инструмент против мирных граждан, проживающих в местах, подконтрольных оппозиции.