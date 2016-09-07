Выборы губернатора Тверской на первый взгляд не представляют особого интереса — средний по населению и достаточно бедный регион, хоть и расположен близко к Москве, в федеральной повестке дня появляется редко, обычно в связи с очередным прорывом теплотрассы в середине зимы.

Однако складывается такое впечатление, что именно в Твери у «Единой России» стоит задача побеждать, и на это брошены все возможные силы.

Кандидат в губернаторы от «Единой России» врио главы региона Игорь Руденя раньше занимался вопросами сельского хозяйства в федеральном правительстве. В Твери, как и во многих других регионах, к «варягам» относятся с настороженностью, но Руденя развернул активуню деятельность и теперь конкурентов у него почти нет.

Врио губернатора уже начал назначать свою команду в правительство региона и даже занимается слиянием ведомств, Руденя заключает соглашения с федеральными ведомствами и госкорпорациями, в Тверскую область зачастили министры, посетил ее и президент. Местное отделение «Единой России» возглавил Владимир Васильев, глава фракции партии в Государственной Думе. Он же выдвигается в одном из двух одномандатных округов на территории области.

Главный вероятный соперник Рудени на выборах, коммунист Вадим Соловьев, так и не смог выдвинуть свою кандидатуру, причем при довольно загадочных обстоятельствах. Вот что сказал «Полит.ру» политолог, общественный активист и член регионального отделения партии «Яблоко» Алексей Доманов:

«С выборами губернатора Тверской области, на самом деле, все понятно. Интрига сохранялась в течение, наверно двух лет: был такой кандидат в губернаторы от коммунистов [Вадим] Соловьев. Но его не зарегистрировали.

Все смеялись, как такое вообще могло произойти. Не буду комментировать, правда ли это или нет. Скажу только: получается, что на выборах губернатора Тверской области будут три кандидата. Фаворит — действующий врио губернатора от партии "Единая Россия" Игорь Руденя. И два, можно сказать, спойлера: московский кандидат от ЛДПР Антон Морозов и представитель Коммунистов России Илья Клейменов.

Антон Морозов. Фото: ЦИК РФ

Морозова и Клейменова никто не знает, и сколько они процентов наберут, даже не столь важно: понятно, что с вероятностью 99,9% победил кандидат от "Единой России".

Еще в регистрации было отказано Максиму Кормушкину (выдвигался от партии "Национальный курс" — прим. ред.), но это была уже совсем комическая ситуация. Я бы даже не назвал его политическим деятелем. Там, естественно, не было никакой возможности собрать подписи муниципальных депутатов. Нет, бывает, что люди хотят выдвинуться, но он, по-моему, даже не собирался.

Что касается подписей муниципальных депутатов, представленных кандидатами от ЛДПР и Коммунистов России, то понятно, что подписи им дала "Единая Россия". Потому что у Коммунистов России вообще, по-моему, нет ни одного своего муниципального депутата, а у ЛДПР их можно сосчитать по пальцам одной руки. Так что все подписи им дала "Единая Россия".

Коммунисты из КПРФ пытались сами собрать подписи и, по-моему, у них прямо в пределе было своих депутатов, они даже у независимых депутатов собирали — но в конце концов, хоть и собрали, в избирком подали не все подписи, как я уже говорил. Перепутали какие-то пакеты. Как такое вообще может быть, я не знаю».