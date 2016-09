Интервью с директором «Левада-центра» Львом Гудковым проходило вечером 6 сентября. Накануне стало известно, что 5 сентября Министерство юстиции РФ включило один из самых известных опросных центров в стране в «список иностранных агентов».

Здравствуйте, Лев Дмитриевич, можно несколько вопросов?

Здравствуйте, Наташа! Я сегодня дал 52 комментария, если нужно, то я готов, но у меня уже язык заплетается…

Что изменится в работе «Левада-центра», если статус иноагента не удастся оспорить?

Это по-разному коснется различных подразделений центра. Если не удастся ничего сделать, то скорее всего сохранится та часть коллектива, которая занимается коммерческими и маркетинговыми исследованиями. Но как я полагаю вся по-настоящему социологическая, аналитическая часть, собственно социологические исследования будут свернуты. И практически на этом судьба «Левада-центра» как исследовательской-аналитической организации закончится.

Останется какая-то формальная структура, но это не будет тот исследовательский коллектив, который получил известность и авторитет.

В этом статусе мы будем резко ограничены в финансовых средствах, и нам нельзя будет проводить социологические опросы. Реально нельзя. Отчасти это будет запрещено, потому что с ярлыком иноагента участвовать в электоральных и политических опросах будет просто невозможно.

А, кроме того, целый ряд наших сегодняшних исследований, касающихся работодателей, управленческих структур, которые и так трясутся, когда к ним обращаются, будут отказываться от сотрудничества, если у нас будет статус иноагента. Ведь во многих регионах есть негласное распоряжение начальства не контактировать с организациями-иноагентами. Любого рода – не только социологическими, но и экологическими, благотворительными, историко-краевыми. Это будет уже технически или формально невозможно.

Было ли это решение Минюста для вас неожиданным? Является ли оно привязанным к выборам?

Оно не было неожиданным… Но я надеялся чисто иррационально, что пронесет. Проверки у нас проходили и до этого, но и закон тогда был написан более четко. Иностранное финансирование ограничивалось только запретом на получение грантов. В прошлом году мы прекратили получение грантов и уже не участвовали ни в каких грантовых конкурсах. И все работы с иностранными партнерами – коммерческим фирмами или исследовательскими организациями, университетами – шли только на условиях коммерческих договоров.

Затем в закон об НКО были сознательно внесены поправки, где все иностранное финансирование просто уравнивалось. Теперь любое финансирование из-за рубежа будь это даже финансирование от отечественных фирм или организаций, или зарубежных университетов все равно будет рассматриваться как криминал. Эта тактика при всей своей внешней тупости создает невыносимые условия для независимых социологических исследований. Втихаря происходит медленное удушение независимой науки.

Не кажется ли Вам странным, что это было сделано перед выборами? Власть делала вид, что хочет выборы этого года провести честно….

Надвигающиеся выборы, безусловно, сыграли свою роль и стали своего рода катализатором чисто формального завершения проверки. Она была проведена халтурно, в высшей степени небрежно, и очень поспешно. В ней явно были видны следы политического заказа и спихивания на мелких исполнителей. Мне кажется, что Минюст явно не хотел заниматься этим делом, потому что только с третьего раза заявления «АнтиМайдана» получили какой-то ход. Только после того как Саблин, член СФ, подал официальный запрос. И только после этого началась проверка, да и то она формально была назначена на 12-31 августа, а реально проходила дней за 5, наверное.

В акте проверки много ляпов, противоречий, натяжек и т.д. Я хотел опубликовать этот акт проверки сегодня, но столкнулся с чисто юридической проблемой. Поскольку там перечислены несколько фирм, с которыми мы работали, и в самом акте названы суммы контрактов, то получается, что мы затрагиваем такую щепетильную тему как коммерческая тайна.

Это создает препятствия для публикации. Я попробую в течение завтрашнего дня узнать, не будут ли наши контрагенты возражать против публикации, наверняка какие-то будут возражать, тогда я просто прикрою эти суммы. Потому что названия фирм сегодня вывешены на сайте Минюста. И их уже смешно скрывать.

("Полит.ру"- Интерфакс, со ссылкой на Минюст сообщил, что значительную часть иностранного финансирования центр получил от Висконсинского университета. Среди других источников иностранного финансирования "Левада-центра" в Минюсте РФ назвали IPSOS MORI UK LTD (Великобритания); Московский филиал Джонс Дэй Лимитед Партнершип (США); FAFO AIS AS (Норвегия); Fernland Holdings Ltd (Швейцария); Deutsche Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit GNBH (ФРГ); Gallup INC (США); Viesoji Istaiga (Литва); University of Wisconsin Madison; Regents of University of Colorado; Columbia University; The George Washington University).

Может быть, чем больше ляпов, тем лучше? Легче будет оспаривать в суде?

Это явно политический заказ, и не только в отношении к «Левада-центру». Это общая тенденция данной фазы политической реакции, рецидива тоталитаризма, как я его называю. Не мы одни попали под каток, мы просто более известны, чем другие. Мы чаще мелькаем с нашими данными.

Что бы Юрий Александрович Левада сказал бы, узнав обо всем этом?

«Безобразие и негодяйство», как он в свое время говорил, когда имел место рейдерский захват ВЦИОМа.

Чувствуете ли Вы поддержку коллег? В Интернете уже более 200 голосов набрала петиция в адрес главы Минюста…

Какая?

[Социолог] Дмитрий Рогозин опубликовал на Change.org.

Я не видел еще, но это очень достойно с его стороны, потому что он часто выступал с критикой в наш адрес.

Были ли письма поддержки коллег-социологов в ваш адрес?

Я пока ничего не видел, я с двумя телефонными трубками у уха сегодня с 9 утра. Непрерывно. Еще и с юристами проводил совещание.

Будете подавать в суд?

У нас нет другого выхода. Меня в пятницу должны были вызвать в Минюст и предъявить акт проверки, с тем, чтобы я представил свои возражения. Но на Минюст вчера очень сильно, видимо, надавили и оно все эти обсуждения быстро свернуло. Никаких возражений там уже не захотели слушать. Они сказали, что даже не будут рассматривать наши возражения, а просто приложат их к делу, когда мы подадим в суд. Подписали быстро акт и отправили нам. Раз так, то остается только идти в суд.

По идее социологическое сообщество должно встать на вашу защиту. Ведь если с вас начали, точнее вами продолжают, то и до других доберутся.

На самом деле, это будет касаться всех. Если мы не отобьемся, то за иностранные проекты будут бить всех. Вне зависимости от того лояльный или не лояльный, свой или чужой. Это будет полный произвол. Поэтому действительно это касается всех.

Вы теперь не будете публиковать электоральный прогноз перед выборами?

Честно сказать, не знаю. Может быть, Гражданкин что-то опубликует…

Я имела ввиду, может быть, этим актом они хотели помешать вашему центру опубликовать какие-то данные накануне выборов или после выборов?

Да нет, я так не думаю. Хотя, конечно, это всё началось с крайне болезненной реакции на праймериз «Единой России». А усилилось в начале лета, когда стало ясно, что рейтинг «ЕР» падает. И потом власть действительно боится в условиях кризиса и нарастающего социального недовольства негативных оценок и Думы, и Правительства РФ, и прочих органов. Они действительно начинают давить всё и вся.

P.S. Вечером 6 сентября стало известно, что началась внеплановая проверка Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». По поручению Генеральной прокуратуры Министерство юстиции проводит проверку на предмет «выявления наличия (отсутствия) признаков деятельности Организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента…».. В соответствии с запросом Минюста для проверки представлены документы (протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские документы и т.д.) за четыре года (с момента принятия закона), общим объемом 31250 листов. Результат проверки должен быть объявлен не позднее 30 сентября.