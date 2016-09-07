Видео дня. Нападение на «Интер» с огнетушителями

Украинский телеканал «Интер» разместил в интернете на своем YouTube-канале записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали события в день пожара в одном из зданий телеканала 4 сентября.

На ролике видно, что на проходную офиса забегает группа людей в белых касках и медицинских масках и распыляет огнетушители прямо перед охранником. Позднее на посту охраны в вестибюле вспыхнул пожар, но как это произошло - разглядеть уже сложно, так как изображение с камер окутано пеленой.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что изображение с камер является нечетким, так как устройства залили водой. По его словам, сотрудники телеканала несколько часов отказывались выдавать записи, после чего их пришлось изъять. «Вот такое невесть что, с чем надо разобраться», — подытожил глава МВД.

На телеканале же утверждают, что поджигатели пытались унести все видео, сделанные на месте пожара.