Названы самые лучшие омнибусы «Киношока»

«Киношок» еще продолжается, но кое-какие итоги уже подведены. Объявлены победители конкурса Omnibus.

Если кто-то еще не знает про такой конкурс – это может справедливо оскорбить руководителя конкурсных программ Сергея Землянухина. Когда его спросили на предварительной пресс-конференции – по каким критериям состоялся отбор в этот конкурс, он ответил так: в программу вошли лучшие омнибусы последнего времени. А для тех, кто в танке, омнибус - это альманах или структура, состоящая из дробных частей.

Диплом фестиваля достался фильму «Лиризмы» с формулировкой «За непрофессионализм режиссера Николая Бурлака и зрелую самоиронию продюсера Сергея Новожилова».

Также дипломом отметили режиссера Бориса Хлебникова и сценариста Петра Тодоровского за новеллу/составную часть альманаха «День до». Новелла называется «Наследие человечества». Формулировка диплома: «За способность хохотать на краю мрачной бездны».

Наконец, главный приз присудили Андрею Сильверстову, автору проекта «Россия как сон».

Судили конкурс кинокритик Дмитрий Савельев, киновед Григорий Гиберт и знаменитый журналист Лидия Маслова.

«Лиризмы» созданы на почве кинофестиваля «Амурская осень», «Россия как сон» - силами участников Международного Канского видеофестиваля.

Андрей Сильверстов считает, что длинное последовательно повествование изжило себя, и, что-то настоящее можно создать только из ярких отдельных фрагментов. Фильм снят коллективом гостей, участников и авторов 14 Канского фестиваля. И там, например, есть такие яркие моменты, как знаменитые поэты: Герман Лукомников со спины или Всеволод Емелин как скромный эксперт или Андрей Родионов на лавочке. Есть и кроме этого, на что посмотреть. Мне больше всего понравилось театрализованное выступление костюмированных женщин и как один дядя описывал свою воображаемую смерть, «допустим в администрации или в прокуратуре». Но, разумеется, каждый найдет в этом фильме что-то своё.

«День до» состоит из четырех новелл. Режиссеры – Александр Котт, Владимир Котт, Александр Карпиловский и Борис Хлебников. Продюсеры – Александр Котт и Александр Цекало сначала создавали этот проект под одного из мобильных операторов, но, как это бывает, ситуация изменилась, инвестор слился. Тогда создатели решили сделать альманах зрительского типа, для проката. Как они полагали, все составные части успеха имеются – известные артисты, интересные жанры для масс, передача Малахова в необыкновенном ракурсе и даже оригинальный номер Киркорова. Основная фабула всего действия – к Земле приближается комета, остался один день до конца света, как его проводят наши люди. Прокатчики, почему-то не поверили в перспективы этого картины, и создатели тоже заранее приуныли, что у них опять получилось кино авторское, а не зрительское. А, по-моему, фильм многим заслуженно понравится. Надо смотреть. Александр Котт, в частности, удивлялся сценарному таланту Петра Тодоровского, сына Валерия Петровича и внука Петра Ефимовича. Ради даже любопытства стоит пойти.

Не отмеченными наградами, но безусловно лучшими омнибусами также остались «Три дома» знаменитого грузинского режиссера Зазы Урушадзе, «Хронотопь. Танатос и Эрос» куратора Андрея Кудиненко и «Чепуха» куратора Дмитрия Булныгина.

«Три дома» - просто очень хорошее кино. Лучше бы его тоже не пропустить, если вы уважающий себя кинолюб. Меня только там смущала живопись, вокруг которой развивалось действие, но в конце повествования, этот вопрос блестяще разрешился.

Проекту «Хронотопь» уже несколько лет, Кудиненко в прошлом году был отмечен за него призом. Существует манифест Agile метод радикальной режиссуры «Хронотопь». В частности, из него: «Суть проекта – бесконечность: а) касается жанров и тем самих кинотвитов: один «хронотоп» может быть приквелом или сиквелом другого, могут путешествовать из фильма в фильм персонажи, сами актеры, детали реквизита, одежды, места действия, возможны пародии на твит другого, трансформация его в другой жанр или интерпретацию – такая бесконечная игра; и – б) бесконечность всего проекта, который начался с одного фильма, продолжился в альманахе, веб-сериале, образовательных интенсивах, фестивале и т.д.»

В общем Кудиненко один из тех, кто считает, что время дорогостоящего и громоздкого кинопроизводства закончилось, наступило время бескорыстного труда энтузиастов. В целом, он полагает, что такие партизанские методы особенно годятся для Беларуси. Сам он – куратор, а также сыграл в одной новелле ревнивого лесного жителя, к которому завернул англоязычный видеоблогер с целью зарядить телефон, а тут жена хозяина. Лучше б он остался без телефона, этот несчастный видеоблогер, не говоря уж о жене хозяина.

«Чепуха» - также коллективное действие, основанное на принципе игры сюрреалистов Cadavre exquis. Участник снимает свой фрагмент, основываясь на 10-ти последних секундах предыдущего фрагмента другого участника. Участники не знают, от кого получали послание и кому перейдет дальше. Периодически «рисунок разворачивается», происходит показ законченного этапа. На «Киношоке» показан первая часть проекта, выполненная пятнадцатью авторами в течение полугода. А теоретически это может продолжаться бесконечно. Конечно, куски, к сожаленью получаются неравнозначные, одни более удачные, а другие «я так вижу». Но, в целом, интересно, конечно.

Александр Котт

Андрей Кудиненко, Лидия Маслова и Григорий Гиберт

Дмитрий Булныгин и Андрей Кудиненко

Фото Наташи Четвериковой