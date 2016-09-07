Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 сентября 2016, среда, 09:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
07 сентября 2016, 09:05
кино

Названы самые лучшие омнибусы «Киношока»

Дмитрий Савельев и Андрей Сильверстов
Дмитрий Савельев и Андрей Сильверстов
Наташа Четверикова

«Киношок» еще продолжается, но кое-какие итоги уже подведены. Объявлены победители конкурса Omnibus.

Если кто-то еще не знает про такой конкурс – это может справедливо оскорбить руководителя конкурсных программ Сергея Землянухина. Когда его спросили на предварительной пресс-конференции – по каким критериям состоялся отбор в этот конкурс, он ответил так: в программу вошли лучшие омнибусы последнего времени. А для тех, кто в танке,  омнибус - это альманах или структура, состоящая из дробных частей.

Диплом фестиваля достался фильму «Лиризмы» с формулировкой «За непрофессионализм режиссера Николая Бурлака и зрелую самоиронию продюсера Сергея Новожилова».

Также дипломом отметили режиссера Бориса Хлебникова и сценариста Петра Тодоровского за новеллу/составную часть альманаха «День до». Новелла называется «Наследие человечества». Формулировка диплома: «За способность хохотать на краю мрачной бездны».

Наконец, главный приз присудили Андрею Сильверстову, автору проекта «Россия как сон».

Судили конкурс кинокритик Дмитрий Савельев, киновед Григорий Гиберт и знаменитый журналист Лидия Маслова.

«Лиризмы» созданы на почве кинофестиваля «Амурская осень», «Россия как сон» - силами участников Международного Канского видеофестиваля.

Андрей Сильверстов считает, что длинное последовательно повествование изжило себя, и, что-то настоящее можно создать только из ярких отдельных фрагментов. Фильм снят коллективом гостей, участников и авторов 14 Канского фестиваля. И там, например, есть такие яркие моменты, как знаменитые поэты: Герман Лукомников со спины или Всеволод Емелин как скромный эксперт или Андрей Родионов на лавочке. Есть и кроме этого, на что посмотреть. Мне больше всего понравилось театрализованное выступление костюмированных женщин и как один дядя описывал свою воображаемую смерть, «допустим в администрации или в прокуратуре». Но, разумеется, каждый найдет в этом фильме что-то своё.

«День до» состоит из четырех новелл. Режиссеры – Александр Котт, Владимир Котт, Александр Карпиловский и Борис Хлебников. Продюсеры – Александр Котт и Александр Цекало сначала создавали этот проект под одного из мобильных операторов, но, как это бывает, ситуация изменилась, инвестор слился. Тогда создатели решили сделать альманах зрительского типа, для проката. Как они полагали, все составные части успеха имеются – известные артисты, интересные жанры для масс, передача Малахова в необыкновенном ракурсе и даже оригинальный номер Киркорова. Основная фабула всего действия – к Земле приближается комета, остался один день до конца света, как его проводят наши люди. Прокатчики, почему-то не поверили в перспективы этого картины, и создатели тоже заранее приуныли, что у них опять получилось кино авторское, а не зрительское. А, по-моему, фильм многим заслуженно понравится. Надо смотреть. Александр Котт, в частности, удивлялся сценарному таланту Петра Тодоровского, сына Валерия Петровича и внука Петра Ефимовича. Ради даже любопытства стоит пойти.

Не отмеченными наградами, но безусловно лучшими омнибусами также остались «Три дома» знаменитого грузинского режиссера Зазы Урушадзе, «Хронотопь. Танатос и Эрос» куратора Андрея Кудиненко и «Чепуха» куратора Дмитрия Булныгина.

«Три дома» - просто очень хорошее кино. Лучше бы его тоже не пропустить, если вы уважающий себя кинолюб. Меня только там смущала живопись, вокруг которой развивалось действие, но в конце повествования, этот вопрос блестяще разрешился.

Проекту «Хронотопь» уже несколько лет, Кудиненко в прошлом году был отмечен за него призом. Существует манифест Agile метод радикальной режиссуры «Хронотопь». В частности, из него: «Суть проекта – бесконечность: а) касается жанров и тем самих кинотвитов: один «хронотоп» может быть приквелом или сиквелом другого, могут путешествовать из фильма в фильм персонажи, сами актеры, детали реквизита, одежды, места действия, возможны пародии на твит другого, трансформация его в другой жанр или интерпретацию – такая бесконечная игра; и – б) бесконечность всего проекта, который начался с одного фильма, продолжился в альманахе, веб-сериале, образовательных интенсивах, фестивале и т.д.»

В общем Кудиненко один из тех, кто считает, что время дорогостоящего и громоздкого кинопроизводства закончилось, наступило время бескорыстного труда энтузиастов. В целом, он полагает, что такие партизанские методы особенно годятся для Беларуси.  Сам он – куратор, а также сыграл в одной новелле ревнивого лесного жителя, к которому завернул англоязычный видеоблогер с целью зарядить телефон, а тут жена хозяина. Лучше б он остался без телефона, этот несчастный видеоблогер, не говоря уж о жене хозяина.

«Чепуха» - также коллективное действие, основанное на принципе игры сюрреалистов  Cadavre exquis. Участник снимает свой фрагмент, основываясь на 10-ти последних секундах предыдущего фрагмента другого участника. Участники не знают, от кого получали послание и кому перейдет дальше. Периодически «рисунок разворачивается», происходит показ законченного этапа. На «Киношоке» показан первая часть проекта, выполненная пятнадцатью авторами в течение полугода. А теоретически это может продолжаться бесконечно. Конечно, куски, к сожаленью получаются неравнозначные, одни более удачные, а другие «я так вижу». Но, в целом, интересно, конечно.

Александр Котт

Андрей Кудиненко, Лидия Маслова и Григорий Гиберт

Дмитрий Булныгин и Андрей Кудиненко

Фото Наташи Четвериковой

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

КемГУ
Декан кемеровского вуза уволен из-за голых студентов
Villa le Premier в Одессе
Охранные фирмы устроили стрельбу в одесском отеле
Главная военная прокуратура
СМИ анонсировали ликвидацию Главной военной прокуратуры
Российский рубль
В СМИ попали предложения Минфина заморозить финансирование проектов из ФНБ
Евгений Куйвашев
Избирательная кампания в Свердловской области на грани срыва
09:51 Минюст решил найти у «Мемориала» признаки иноагента
09:43 СМИ анонсировали ликвидацию Главной военной прокуратуры
09:39 В СМИ попали предложения Минфина заморозить финансирование проектов из ФНБ
09:27 В Дагестане ликвидированы четверо боевиков
09:25 Турция решила вместе с США освободить Ракку от террористов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Изабелла Юрьева
Изабелла Юрьева. Фотооткрытка.
7 сентября 1899 года родилась Изабелла Юрьева, «королева романса».
09:16 ЦБ отозвал лицензию у Выборг-банка
09:04 Декан кемеровского вуза уволен из-за голых студентов
01:31 Российские регионы задолжали 2,3 трлн рублей
01:23 Два отборочных матча к ЧМ-2018 по футболу завершились ничьей
01:13 Захарова заверила в готовности России к диалогу со странами ЕС
00:17 Охранные фирмы устроили стрельбу в одесском отеле
06.09 23:58 Трамп счел отношение Путина к Клинтон несерьезным
06.09 23:38 Байхрейн обрадовался российско-саудовскому соглашению по нефти
06.09 23:31 «Вымпелком» рассказал о решении вопроса с гостайной при гендиректоре-иностранце
06.09 22:48 Саудовская Аравия назвала сроки заключения мирного соглашения в Сирии
06.09 22:33 Минторг США решил значительно расширить санкции против России
06.09 22:01 Кокорин и Мамаев стали героями задачи по математике на ЕГЭ
06.09 21:34 СМИ связали дело «Реновы» с благотворительностью
06.09 21:23 Путин назвал условия внесения поправок в «пакет Яровой»
06.09 20:58 Турецкая армия понесла первые потери на территории Сирии
06.09 20:55 Сборная РФ по футболу обыграла Гану в товарищеском матче
06.09 20:49 Законопроект о переписи населения РФ получил одобрение кабмина
06.09 20:43 В Турции конфисковали интервью DW с министром спорта
06.09 20:31 Открытие биохимиков поможет создать вакцину против опасных стрептококков
06.09 20:25 Поклонская рассказала о мечте работать с Путиным
06.09 20:22 Турция заверила в поддержке Путиным ее сирийской операции
06.09 20:06 В Петербурге решили разбить «Сад памяти» жертв крушения А321
06.09 20:03 Fox News выплатит телеведущей 20 млн долларов за домогательства основателя канала
06.09 19:39 На встрече с фракцией ЕР Путин предложил Медведеву резаться в домино
06.09 19:37 На Украине запретили шесть российских фильмов и сериалов
06.09 19:11 Еврокомиссия осудила признание «Левада-центра» иноагентом
06.09 19:10 Савченко открыла оперный сезон на шпильках и в вышиванке
06.09 18:47 Путин поддержал решение о выплате пенсионерам по пять тысяч рублей
06.09 18:45 Чалый отверг предложение вернуться в спикеры Заксобрания Севастополя
06.09 18:33 Россия опровергла нарушение воздушных границ Эстонии
06.09 18:24 Песков опроверг сообщения о встрече лидеров Израиля и Палестины в Москве
06.09 18:23 В Думе предложили ввести уголовное наказание за оскорбление чувств ветеранов
06.09 18:06 Глава «Левада-центра» сообщил о приостановке его работы
06.09 18:00 Турция предложила на двое суток объявить в Алеппо перемирие
06.09 17:50 Директор сгоревшей в Москве типографии арестован
06.09 17:47 МЧС назвало вымыслом слияние с Минобороны
06.09 17:45 Описан вихенвенатор – самый крупный хищный динозавр из Германии
06.09 17:33 США частично отменили санкции против Рособоронэкспорта
06.09 17:20 СМИ: «Единая Россия» опробовала оригинальный способ достучаться до молодежи
06.09 17:16 Эстония обвинила российский военный самолет в нарушении границы
06.09 17:12 СМИ сообщили о доставке в Коми совладельца «Реновы»
06.09 17:02 Во Франции умерла женщина с первым в мире пересаженным лицом
06.09 16:51 Медицинский вертолет у дворца Елизаветы II вызвал панику среди туристов
06.09 16:47 Читатели «Полит.ру» сочли преследование совладельца «Реновы» переделом собственности
06.09 16:40 Финансовая разведка Украины заподозрила Януковича в хищении 7,4 млрд долларов
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.