В среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед депутатами бундестага, заявила, что на сегодняшний день ситуация с мигрантами в стране многократно лучше, чем в прошлом году. Это высказывание находится в контексте растущего влияния правого популизма, недавнего поражения партии Меркель на земельных выборах и, шире, в контексте постепенно приближающихся выборов в бундестаг, которые состоятся в 2017 г.

Deutsche Welle подчеркивает, что выступление Меркель состоялось через три дня после того, как ее Христианско-демократический союз (ХДС) унизительным образом проиграл партии «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD) на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания, в результате чего ХДС оказался на третьем месте (первое место заняла Социал-демократическая партия Германии).

В своей речи, отмечает DW, Меркель пыталась заверить общественность в том, что прием мигрантов никоим образом не изменит культурный уклад страны, и «Германия останется Германией». Также она пообещала приложить больше усилий для репатриации беженцев, которым было отказано в убежище. В целом она констатировала значительное улучшение относительно ситуации год назад, хотя и подчеркнула, что еще предстоит много работы.

Беженцы в Германии / wikipedia.org

Также Меркель признала, что AfD представляет собой некоторый вызов для ХДС, однако отметила, что AfD использует популистскую риторику, которая только вводит людей в заблуждение, предлагая лозунги и простые псевдорешения вместо подходов, которые более реалистичны и за счет этого менее зажигательны.

За год в Германию въехало более миллиона мигрантов, комментирует Financial Times. Влияние этого на дальнейшее развитие политической ситуации в стране пока оценить трудно. Один из главных вопросов сейчас в том, как это скажется на позициях партии AfD, которая выступает против нынешнего истеблишмента и его миграционной политики. С весны опросы показывают, что популярность AfD растет по всей стране, а в минувшее воскресенье AfD посрамила ХДС на выборах.

Демонстранты в Берлине / en.wikipedia.org

Конечно, комментирует автор, выборы в такой земле, которая в принципе склонна голосовать неконвенционально, нельзя считать приговором. Однако они свидетельствуют о том, что популярность AfD уже нельзя считать эфемерным явлением. При этом очевидно, что эта популярность стала прямым следствием политики Меркель в отношении мигрантов. Еще год назад партия AfD была близка к распаду из-за угасания антиевропейских настроений, на которые она тогда полагалась. Но им на смену пришло недовольство миграционной открытостью, и партия этим воспользовалась.

Тем не менее, истеблишменту Германии пока паниковать рано, отмечает автор. Рост антииммигрантских настроений и опирающаяся на него популярность правых популистов далеко необязательно представляют собой долгосрочную динамику. AfD сама по себе склонна к некрасивым внутренним конфликтам, которые приводят к снижению популярности. Кроме того, в последние десятилетия в Германии имели место прецеденты, когда правый популизм на почве проблем с иммиграцией обретал большое влияние, но затем, когда проблемы решались, угасал.