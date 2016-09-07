«Партия Роста» сама позиционирует себя как «либеральный проект» Администрации президента. Лидером партии в феврале 2016 года стал уполномоченный по правам человека Борис Титов, который провел ребрендинг (ранее это было «Правое дело») и объявил, что партия теперь представляет интересы предпринимателей.

Что характерно, Титов действительно в последние годы несколько раз выходил с достаточно интересными законодательными инициативами — так что некоторые уверены, что его фракция в Госдуме позволит парламенту лучше работать.

Борису Титову удалось набрать разношерстную, но сильную команду. В федеральном списке «Партии Роста», помимо лидера партии, Ирина Хакамада, Оксана Дмитриева, Дмитрий Потапенко, Андрей Нечаев. В одномандатных округах также есть хорошие кандидаты. И если Ксения Соколова и ее начальник штаба Леся Рябцева вызвали неоднозначную реакцию, то в Центральном округе Москвы, например, баллотируется бывший мэр Троицка Виктор Сиднев, в Чертаново идет профессор МГИМО Николай Топорнин, а в Хабаровске — бывший единоросс, депутат Госдумы Борис Резник.

Оксана Дмитриева, опять же, выдвигается в Юго-Восточном 2017-м округе Санкт-Петербурга. Ей, правда, приходится несладко: против нее «Гражданская сила» выдвинула другую Оксану Дмитриеву (1989 года рождения), а «Зеленые» — Олесю Дмитриеву.

В пользу «Партии роста» говорит также то, что она смогла найти финансирование избирательной кампании, так что на улицах крупных городов — а именно там живет ее потенциальный избиратель — постоянно встречаются агитационные материалы.

В последнем докладе комитета политтехнологий Российской ассоциации по связям с общественностью утверждается, что качество кампании «Партия роста» сопоставимо с работой «Родины» и «Парнаса». При этом глава Комитета Евгений Минченко считает, что «Партия роста» могла бы выиграть голоса, предложив избирателям «базовый либеральный пакет», но ушла в узкую нишу защиты прав предпринимателей и потому ее деятельностью мало кто интересуется.

Из-за этого в некоторых регионах у «Партии роста» настоящий провал — об этом, например, в Казани заявила Ирина Хакамада. Она признала, что у бизнеса в Татарстане практически нет проблем с властью. «На данный момент в Татарстане по умолчанию конфликта между бизнесом и властью нет. То есть правила, может быть, не прописаны на бумаге, но они всем ясны. Все идет через корректные переговоры. Здесь модель ближе, я бы сказала, к Эмиратам», — объяснила она.

При этом Борис Титов, который также посещал Татарстан и даже встречался с президентом Рустамом Миннихановым, заявил, что рассчитывает на преодоление пятипроцентного барьера по республике. При этом в региональной группе, которая объединяет Татарстан, Удмуртию, Кировскую и Костромскую области, нет ни одного кандидата непосредственно из Татарстана.

А вот в соседней Башкирии «Партии роста» удалось договориться с региональным бизнес-омбудсменом Рафаилем Гибадуллиным, он возглавил региональный список и даже помог найти одномандатников.

В целом «Партия роста» может рассчитывать на то, что в Думу попадут несколько ее одномандатников, но получение 3% будет уже скорее неожиданностью.