Видео дня. Хор русской армии перепел хит «Ленинграда»

И снова песни скандальной группы «Ленинград» не оставили равнодушными выходцев из музыкальной среды. На этот раз перепеть последний шлягер питерского бэнда «В Питере - пить» взялись земляки - вокальный коллектив из Санкт-Петербурга «Хор русской армии».

Музыканты несколько адаптировали текст песни, и в новом исполнении она получила название «В Питере - петь». Да и сам текст, пройдя цензуру, оказался посвящен музыкальным пристрастиям россиян в регионах. Военные, как выяснилось, недовольны нынешней исполнительской культурой, что и отразили в тексте:

«В Ростове читают рэпчик те, кому Бог слуха не дал.

В Москве безголосые вечно, шансон уже всех задолбал.

Лишь в Питере — петь, в Питере — петь, в Питере тире петь!».