Некоторые события трудно обойти вниманием и остаться равнодушным. Наш аналитик Василий Измайлов рассуждает о том, как в общем-то безобидный проступок отражается в обществе: «Сейчас разворачивается история с екатеринбургским блогером, который за ловлю покемонов вот-вот будет осужден. Мы приблизительно повторяем то, что уже было с Pussy Riot, в значительно более мягкой, но от этого не менее неприятной истории. Неприятность ее не совсем скрывается там, где ее склонны видеть, как мне кажется, большинство тех людей, которые о ней пишут.

История в общем не стоит выеденного яйца, человек совершает действие безнравственное, и оно должно квалифицироваться как безнравственное, но насколько оно является уголовно наказуемым, сказать невозможно. Можно руководствоваться каким-то внутренним чувством, которое подсказывает, что это действие уголовно не наказуемое, несмотря на то, что он ведет себя нехорошо и неправильно. И если переходить на тот русский язык, который привычен значительной части населения, то можно найти много простых и понятных каждому русскому человеку слов, и каждое из них будет характеризовать его поведение. Проблема не в этом.

Проблема в том, что события последнего времени, с появлением той идеологии, которую можно назвать официальной, и тех действий, которые идут на защиту официальной идеологии, естественным образом порождают противодействие. Здесь мы видим ментальное, психологическое, идеологическое и в каком-то смысле слова социальное противодействие.

Реакция на арест Руслана Соколовского. Источник: Twitter

Сложно говорить о том, верно ли патриотическое сознание, и верно ли религиозное сознание, это дело каждого конкретного человека, здесь не может быть какого-то универсального ответа. И каждый раз, когда ты начинаешь об этом говорить, то оказываешься в очень неприятной, сложной и двусмысленной ситуации. Я все время люблю вспоминать в этом случае историю, которую любил цитировать, по-моему, Василий Васильевич Розанов. Когда он встретил Александра Александровича Блока и сказал: «Давненько не видел я вас на заседаниях религиозно-философского общества», то услышал в ответ: «А я, Василий Васильевич, туда больше не хожу, они говорят о несказуемом». Так вот, к сожалению, мы каждый раз говорим о несказуемом, и этим пользуются как прохвосты, так и совершенно понятные, правильные и грамотные люди.

Александр Блок. ГЛМ

Я думал, как начать следующее предложение и в голове у меня была мысль «Нет ничего хуже, чем… », но так нельзя говорить. А дальше мы сталкиваемся с ситуацией, когда за вроде бы правильными словами (потому что в патриотизме нет ничего дурного, и на мой взгляд в защите религиозных ценностей тоже, но это все субъективно, и я излагаю свою точку зрения) происходит массовая идейная и идеологическая миграция образованного слоя в сторону апатриотизма и безрелигиозности.

Я не знаю, насколько это хорошо, или насколько это плохо, для себя я руководствуюсь тем, о чем в свое время говорила та часть русской эмиграции, которая как-то до сих пор не очень востребована. Это те люди, которые группировались вокруг Ильи Фондаминского-Бунакова, канонизированного православной церковью за рубежом, и одного из самых крупных русских мыслителей XX века Георгия Федотова. К сожалению, он тоже абсолютно не востребован в нашем обществе, что скорее говорит о нашем обществе, чем о Георгии Федотове. Так вот они в свое время, много и долго споря о христианском сознании, о христианском универсуме в современном мире, пришли к тому, что христианство становится уделом духовной аристократии. Опять-таки не мне оценивать, так ли это было тогда, хотя, наверное, тогда, в 30-е годы это было так, но совершенно очевидно, что сейчас это совсем не так.

Возможно, это является самым горьким и тяжелым уроком наших последних 30 лет, потому что те люди, которые были в гуманитарном дискурсе в 80-х годах помнят, какие были упования, надежды, и действительно было столько ростков совершенно особенного, что могло бы развиться в очередной раз в нечто по-настоящему глубокое и оригинальное. В этой связи я очень люблю цитировать двух мыслителей: Михаила Михайловича Бахтина, который, наверное, известен большинству наших читателей, уже перед его смертью один из друзей пробил, чтобы он ответил на вопросы журнала «Новый мир» в 1970 году. Почитайте, этот текст есть в «Эстетике словесного творчества», в нем Бахтин говорит о том, что в России нет ничего устоявшегося, что весь уклад, в том числе гуманитарный, это становящийся уклад, и сегодня от нас зависит, как он установится. Не хочу это никак оценивать, хотя обычно произношу стандартный набор фраз по поводу того, какой я был дурак и не понимал этого тогда, и как я понимаю это сейчас, как будто бы я сейчас умный.

А вторая история — это история отца Александра Шмемана одного из выдающихся проповедников русской православной церкви, который говорил о том, насколько становящимся и живым является вопрос православной веры, догматики и вероучения в современных условиях. Я ни в коем случае не богослов, и я здесь просто ссылаюсь на внешнего авторитета, при этом вполне допускаю, что есть и другие внешние авторитеты, которые опровергают этот внешний авторитет. Я высказываю свою точку зрения.

Антирелигиозный рисунок Д. Моора в журнале "Безбожник у станка". 1917

Не происходит ни первого, ни второго, происходит так, что та идеология, которую мы называем официальной (и в этом ничего плохого нет) приводит к разложению сознания на религиозное и секуляризованное и к проведению еще одного идеологического раздела внутри тех людей и той части общества, которая ориентирована на русский оригинальный мыслительный дискурс. Как бы не случилось так, что в последствии отольются кошке мышкины слезки, что все то, что так уверенно и в каком-то смысле чеканно говорилось средствами массовой информации о духовности, патриотизме, православии и других вещах, которые для меня абсолютно понятные и естественные, так вот как бы это не привело к тому, к чему привели в 60-70-е годы моральные кодексы строителей коммунизма и прочие коммунистические бумажки. Как бы не произошло полного забвения того, чего никак нельзя забывать, и отторжение того, чего никак нельзя отторгать. А спроси, кто в этом виноват, — и не ответишь сразу. Все, наверное, виноваты», — сказал Василий Измайлов.

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