Карлин и Ткачев попадут под ротацию?

В российском экспертном сообществе циркулируют слухи об очередной ротации, которую намерен произвести Кремль в канун предстоящих выборов. Анонимный источник в Администрации Президента сообщил, что возможно недавно назначенный министром сельского хозяйства Александр Ткачев будет отправлен в отставку и назначен советников президента по вопросам агропрома. Ткачев не смог урегулировать конфликтную ситуацию с фермерами в своей бывшей вотчине Краснодарском крае, что существенно снизило в регионе рейтинг «Единой России», региональное отделение которой он возглавляет.

Его место может занять губернатор Алтайского края Александр Карлин, также видный единоросс. После того, как по оценке главы ЦИК Эллы Памфиловой Алтайский край вошел в пятерку самых проблемных с точки зрения соблюдения выборного законодательства регионов, губернаторов которых Памфилова предложила Владимиру Путину санкционировать.

Традиции такой ротации в отношении чиновников, не справившихся со своими должностными обязанностями, существуют с постсоветских времен. Классическим примером является биография Камиля Исхакова, многолетнего Казанского градоначальника, перемещенного на пост полпреда в Дальневосточном федеральном округе, затем на должность замглавы Минрегиона, позднее ставшего представителем РФ в организации Исламская конференция, после чего совсем исчезнувшего с политического горизонта.

Схожую эволюцию совершил и некогда влиятельнейший Анатолий Квашнин, с должности начальника Генерального штаба, а затем замминистра обороны переброшенный полпредом в Сибирский федеральный округ, а затем и вовсе отставленный от госслужбы.

Таких примеров можно привести довольно много, что характеризует в целом кадровую политику Кремля, в рамках которой не принято практиковать громкие и скандальные увольнения, хотя бывают и исключения. Тут имеется совсем свежий прецедент с отставкой министра образования и науки Ливанова.

Вероятное перемещение Ткачева и Карлина безусловно вызвано непростой предвыборной ситуацией и тем, что каждый из них на своем посту не смог исправить эту ситуацию в лучшую сторону, а наоборот усугубил.

Дмитрий Павлов